 نجم كوتينيو الصاعد يجمد مولر على مقاعد البدلاء | عالم الرياضة | DW | 30.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

نجم كوتينيو الصاعد يجمد مولر على مقاعد البدلاء

كان لافتا تألق الوافد الجديد، البرازيلي كوتينيو سواء في مباراة بايرن ميونيخ الأخيرة أمام بادربورن، والتي أنهاها بايرن فائزا بشق الأنفس، أو في المباريات التي سبقتها. لكن هناك في صفوف البافاري من يتابع كوتينيو بقلق شديد.

Thomas Müller (picture alliance/Fotostand/Jakob)

في المباراة الأخيرة أمام بادربورن (السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2019) والتي فاز فيها بارين ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كان كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني من بين اللاعبين الذي تركوا بصماتهم بقوة في هذه المباراة، إن لم نقل كان لهم الفضل في صعود بايرن إلى صدارة الدوري الألماني برصيد 14 نقطة.

كوتينيو وبتمريرة إلى زميله سرجي غنابري في الدقيقة 15 من عمر المباراة صنع هدف التقدم لبايرن، ليتبادل في الدقيقة 68، اللاعبين الأدوار في ما بينهما، حيث مرر غنابري وسدد كوتينيو الهدف البافاري الثاني. 

مختارات

عند بداية الصيف الماضي، أعلن المدرب "الداهية" مورينيو بعد خمسة أشهر من رحيله عن يونايتد رغبته في العودة إلى عالم التدريب. عروض كثيرة حصل عليها بعد ذلك لكنه رفضها، والسبب أنه ينتظر عرضا واحدا دون غيره. (30.09.2019)

يبدو أن المنافسة بين مانويل نوير وتير شتيغن على حراسة مرمى المنتخب الألماني اتخذت منحا آخرا بعد تبادل الحارسين للتعليقات، وتهديد رئيس بايرن ميونيخ بمقاطعة المانشافت. كيف ذلك؟ (27.09.2019)

كلما ظهر الأسطورة الإيطالية جيجي بوفون حارسا لمرمى "السيدة العجوز" في أحد مباريات دوري ابطال أوروبا، تحسر عليه القاصي والداني لأنه لم يفز يوما بلقب المسابقة الأوروبية. لكن هل هي ضارة نافعة؟ (30.09.2019)

رصيد كوتينيو في هذه المباراة وتلك التي سبقتها، بلغ أربعة أهداف: هدفان  أحرزهما، وهدفان صنعهما. وهذا كان دليلا كافيا للصحافة المحلية لكي تمنحه درجة امتياز في تقييم الأداء.

وهذا بالفعل ما كان يراهن عليه النادي الألماني، حين استعاره من برشلونة على أمل أن تعيد أجواء ميونيخ الحياة لمواهب هذا اللاعب بعد فترة كئيبة قضاها مع النادي الكاتالوني.

لكن نجاح كوتينيو مع الفريق يعني في الوقت ذاته، ضياع فرص الدولي السابق توماس مولر في استعادة مقعده ضمن التشكيلة الأساسية. فللمرة الثالثة على التوالي لم نشهد في مباراة السبت توماس مولر أساسيا، وكان عليه الانتظار إلى غاية الدقيقة 80 من عمر المباراة، حتى أدخله المدرب نيكو كوفاتش بديلا عن روبرت ليفاندوفسكي، وكانت النتيجة حينها مستقرة عند ثلاثة أهداف لبايرن وهدف وحيد لبادربون. الملفت أن تصفيقات حارة تزامن مع دخول مولر إلى الملعب ليس فقط من مشجعي بايرن، وإنما أيضا من المعسكر المنافس أيضا لتشجيع اللاعب الدولي السابق.

وحاليا يبدو أن المدرب نيكو كوفاتش معجب جدا بأسلوب كوتينيو ولا ينوي تغيير خطته في اللعب: "وكأنه يرقص بالكرة على الملعب. إنه يدرك جيدا متى وكيف وأين يتعامل بالكرة". 

ومن غير المنطقي أن يقوم كوفاتش في ظل هذه المعطيات بالتخلي عن كوتينيو في مباراة الفريق أمام توتنهام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا يوم غد الثلاثاء. 

توماس مولر من جهته، والذي شددت الصحافة على خطر أفول نجمه أمام كوتينيو، فاختار عدم التعليق على ذلك مع إظهار احترافية عالية في احترام قرارات المدرب، غير أن القائمين بالنادي لا يتركوا أية فرصة للتشديد على دور مولر المحبوب من قبل اللاعبين والجمهور على حدّ سواء، عنصر يعمل على ترصيص صفوف الفريق.

و.ب

مواضيع ذات صلة

Fußball Bundesliga SC Paderborn v Bayern München Collins

بايرن ميونيخ يفوز على بادربورن 29.09.2019

بايرن ميونخ يتصدر الدوري بعد فوزه على بادربورن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

FC Bayern Muenchen-Paulaner Foto Shooting

كوتينيو سعيد بارتدائه الملابس البافارية في مهرجان أكتوبر فيست 27.09.2019

عبر الدولي البرازيلي فيلبي كوتينيو عن سعادته بالتواجد مع فريق بايرن ميونيخ، الذي انتقل إليه هذا الموسم من فريق برشلونة. كوتينيو سعيد أيضا بارتداء الملابس التقليدية البافارية في احتفالات مهرجان "أوكتوبر فيست".

Bayern München - FC Sevilla

شبح كوتينيو يدفع روبن لدعم توماس مولر 26.08.2019

تعاقد بايرن ميونيخ مع البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة لتعويض الجناح آرين روبن. لكن ما بدأ يظهر على البساط الأخضر يشير إلى أن ظهور منافسة صريحة بين كوتينيو ومولر، وهو ما أثار حفيظة روبن نفسه.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

انتقادات نسائية لبطولة العالم في قطر بسبب كاميرا!

نجم كوتينيو الصاعد يجمد مولر على مقاعد البدلاء

مورينيو سيبقى بدون فريق إلى أن يتصل به هذا الشخص..!

جيجي بوفون يصد الضربات ويحاولها إلى "نعمة"

فرايبورغ يصعد للمركز الثالث في الدوري الألماني

بوندسليغا: شالكه يوقف انتصارات لايبزيغ وبايرن يتصدر