نجم كرة السلة السابق ديفيس يهاجم إبراهيموفيتش ويتهمه بـ"الغباء"

في تغريدة على موقع تويتر، هاجم نجم كرة السلة السابق بارون ديفيس (41 عاما) نجم فريق إي سي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش. وطالب ديفيس من إبراهيموفيتش، مستخدما لهجة حادة، بعدم القدوم إلى لوس أنجلوس، وواصفا إياه بالغبي.

وجاء هجوم ديفيس على إبراهيموفيتش بعد تصريحات النجم السويدي لقناة "ديسكافيري شانيل" حول نجم كرة السلة ليبرون جيمس المعروف بمواقفه السياسية وأنشطته الاجتماعية. وقال إبراهيموفيتش متحدثا عن ليبرون "إنه رائع في مجال اختصاصه، لكنني لا أحبذ انخراط الرياضيين في السياسة عندما يصلون إلى مكانة معينة".

وكان ليبرون نفسه، قد رد على تصريحات إبراهيموفيتش في وقت سابق. وقال نجم كرة السلة الأمريكية "إذا كنت أعتقد أن شيئا ما ليس على ما يرام، فإنني أقول ذلك بكل صراحة". وتابع نجم لوس أنجلس ليكرز "أستغل مكانتي لأسلط الضوء على كل ما يجري في بلدي وفي العالم، ولأن أحصر وجودي في الرياضة فقط، لأنني أعرف مدى أهمية صوتي".

ع.ش/ أ.ح