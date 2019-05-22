نجم في بروسيا دورتموند ينطفئ قبل البزوغ

كان ينظر للإيطالي داريو سكوديري على أنه من أسلحة بروسيا دورتموند الخفية التي كان يعدها النادي لفريقه الأول. بيد أن القدر أراد شيئا آخر. فهو أراد أن ينهي اللاعب مسيرته وهو بالكاد في 21 من العمر.
بداية القصة حدثت في 14 من أيلول/ سبتمبر من عام 2016، حين كان لاعب فريق دورتموند للشباب يشارك في مباراة أمام فريق ليجيا وارسو. وفجأة بعد نزال في منطقة الجزاء، انحنى اللاعب على الأرض موجوعا بسبب التواء عضلة الساق. بعد أيام قليلة، أعلن النادي عن نتيجة الفحص الطبي الذي أظهر أن ركبة اللاعب تعرضت لتلفٍ كامل، ما يستلزم إجراء تسع عمليات كاملة للاعب حتى لا يتم بتر الساق.
منذ ذلك الحين حاول هذا الشاب المستحيل للتغلب على إصابته، وسط الحاح الأطباء بالابتعاد عن اللعب. في نهاية المطاف قرر الاعتزال هذا الموسم تزامنا مع انتهاء عقده رسميا مع فريقه دورتموند. ويوضح داريو سكوديري لصحيفة "رور ناخشتن" الصادرة في غرب ألمانيا أن "لا أحد يمكنه معرفة ما الذي سيحصل في عالم كرة القدم، ولهذا اخترت الطريق الآمن".
بروسيا دورتموند من جهته، رفض ترك اللاعب يواجه محنته وحيدا، فعرض عليه مقعدا في أكاديمية الكرة التابعة للنادي، وهو ما أكده اللاعب أمام الصحيفة الألمانية نهاية الأسبوع قائلا: "لطالما وقف دورتموند إلى جانبي. وقد عُرض عليّ مؤخرا مقعدا للدراسة. بروسيا دورتموند إنه عائلتي".
يذكر أن سكوديري سبق له أيضا أن شارك مع المنتخب الإيطالي لكرة القدم تحت سن 19. وبعد الإصابة، لعب لدورتموند في صيف 2018 في مباراة ودية للفريق دون 23 عاما. وبعد عشرين دقيقة تمّ استبداله، وكانت هذه مباراته الأخيرة كلاعب محترف.
و.ب
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
نجم النجوم
المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو أهم وأغلى لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي تحتضنها بلاده مصر. صلاح الفائز بلقب أحسن لاعب أفريقي الموسمين الماضيين بلغ قبل أيام عامه الـ27، وهو محط آمال مصر على تحقيق اللقب الغائب منذ بطولة الغابون 2010. لقد برهن صلاح أنه الأهم في مباراة غينينا الودية، فبعدما كانت مصر متعادلة مع الضيوف صنع هدفين بطريقة رائعة لتفوز مصر بنتيجة 3-1.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
تريزيجيه المصري
لا يمكن أن يذكر صلاح دون الحديث عن الجناح الأيسر محمود حسن، الملقب بـ"تريزيجيه" (24 عاما). نجم نادي قاسم باشا التركي يتميز بالمهارة التقنية والمجهود الكبير، والإصرار والعزيمة، وكان سببا في صعود مصر لمونديال روسيا بحصوله على ركلة جزاء سددها صلاح في مباراة الكونغو. لقد خسر الاثنان نهائي أمم أفريقيا 2017، وعليهما الآن التعويض، مثلما عوض صلاح هذا العام خسارته نهائي دوري الأبطال العام الماضي.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
عودة "النمس"
بعد غياب طويل عاد النجم التونسي يوسف المساكني إلى تشكيلة المنتخب التونسي المشارك في أمم أفريقيا 2019. مهاجم الدحيل القطري تمت إعارته بداية العام الجاري لمدة 6 شهور ليخوض أولى تجاربه في الملاعب الأوروبية، مع فريق "أويبن" البلجيكي. المساكني (28 عاماً) من أفضل اللاعبين الذين يجيدون مراوغة الخصم، والتسديد ويطلق عليه لقب النمس. انضم لمنتخب تونس في سن 19 عاما وخاض معه ثلاث بطولات أفريقية.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
حارس الدوري السعودي
سيعتمد المنتخب التونسي أيضا على حارس نادي الشباب السعودي فاروق بن مصطفى (29 عاماً)، أحسن حارس مرمى بالدوري السعودي الموسم المنتهي. انضم لمنتخب تونس في أمم أفريقيا 2010، كما خاض معه منافسات كأس العالم بروسيا 2018. وإضافة إلى المساكني وبن مصطفى هناك نجوم عديدة في منتخب تونس مثل فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك المصري والمهاجم وهبي الخزري نجم سانت اتيان الفرنسي.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
بطل البرمييرليغ
النجم الجزائري رياض محرز (28 عاما)، هو الوحيد بين نجوم العرب بأمم أفريقيا 2019، الذي فاز بالدوري الإنجليزي. فقد فاز مع فريقه الحالي مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما سبق له تحقيق اللقب مع ليستر سيتي. محرز الذي يتميز بالرشاقة وبرود الأعصاب أمام المرمى مطالب الآن بتحقيق لقب للمنتخب الجزائري، الذي لم يفز سوى بأمم أفريقيا عام 1990، التي أقيمت آنذاك بالجزائر.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
بطل الدوري التركي
إذا كان محرز بطل الدوري الإنجليزي فإن سفيان فغولي (29 عاما) هو بطل الدوري التركي، فقد فاز مع فريقه غلاطا سراي باللقب هذا الموسم. شارك فغولي في نسختين سابقتين بكأس أمم أفريقيا ويقول عن نسخة 2019 "لا أفكر سوى في العودة بالكأس". ولدى منتخب الجزائر أيضا المهاجم بغداد بونجاح الفائز مع فريق السد بلقب الدوري القطري في الموسم المنقضي ويوسف بلايلي الفائز مع الترجي بلقب الدوري التونسي.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
بطل الدوري الهولندي
النجم المغربي حكيم زياش (26 عاما) واصل تألقه مع ناديه أياكس أمستردام وفاز معه بالدوري الهولندي وساهم هذا الموسم في بلوغه دور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى ريال مدريد ويوفنتوس قبل الخروج بشق الأنفس أمام توتنهام. إنه هداف خطير وصاحب مجهود ولذلك فهو هدف لكبار القارة الأوروبية مثل ريال مدريد وأرسنال وبايرن ميونيخ وغيرها، حسب وسائل إعلام.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
المرابط.. نور الدين أمرابط
الجناح المهاجم نور الدين أمرابط (32 عاماً) من أهم من يعول عليهم أسود أطلس للفوز باللقب. أصوله من الريف بشمال المغرب، لكنه ولد وترعرع في هولندا وتنقل بين عدة دوريات أوربية قبل أن يحط الرحال في النصر السعودي. أثار أمرابط إعجاب المغاربة بروحه القتالية العالية خلال مشاركة الفريق في مونديال روسيا 2018.
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نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019
الظهور الأول للمرابطين
منتخبات العرب في أمم أفريقيا 2019 مرشحة جميعها للذهاب بعيدا بل والفوز بالبطولة فيما عدا منتخب موريتانيا، الذي حقق انجازا تاريخيا بصعوده إلى البطولة لأول مرة في تاريخها. فريق "المرابطين" بقيادة النجم سماعين دياكيتي يتواجد في مجموعة صعبة بها تونس ومالي وأنغولا. وإذا نجح في تحقيق أي فوز على هذه الفرق فسيكون ذلك بمثابة انجاز آخر.
الكاتب: صلاح شرارة