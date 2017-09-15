نجم فرنسي سابق يسخر من مدرب أرسنال

أثناء حمله قميص فريق باريس سان جيرمان، عانى حاتم بن عرفة من مشاكل كثيرة مع النادي الباريسي ومدرب الفريق آنذاك أوناي إيمري، فقد تم تجميد مشاركة الدولي الفرنسي السابق طيلة الموسم الماضي، ولم يخض أي مباراة رسمية أو ودية.

واضطر حاتم بن عرفة إلى الرحيل عن باريس سان جيرمان، وانتقل إلى فريق رين الفرنسي لمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد لعام إضافي، فيما يتولى أوناي إيمري الآن مهمة تدريب أرسنال. وأمس الخميس (السابع من آذار/مارس 2019) التقى بن عرفة وأوناي إيمري وجهاً لوجه، في مباراة برسم دور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي بين رين وأرسنال.

ويبدو أن صاحب القدم اليسرى الساحرة لم يستسغ بعد الطريقة، التي عامله بها أوناي إيمري في باريس سان جيرمان، ليقرر إطلاق تصريحات صحفية تسخر من مدرب "المدفعجية"، الذي تجرع فريقه مرارة الهزيمة أمام رين بـ(1-3).

ونقل موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن حاتم بن عرفة قوله "رأيت نفس إيمري القلق. لقد ألقيت عليه النظر في (المباراة) أكثر من مرة، وجعلني أضحك. إنه لم يتغير".

وقدم حاتم بن عرفة مباراة رائعة للغاية أمام أرسنال، إذ شكل مصدر إزعاج دائم للفريق الإنجليزي، وكان في أكثر من مرة قريب من التسجيل لولا سوء الحظ وتألق الدفاع وحارس المرمى بيتر تشيك.

يشار إلى أن حاتم بن عرفة، استعاد توهجه الكروي مع رين الفرنسي، حيث يطمح صانع الألعاب الفرنسي من أصول تونسية إلى مساعدة فريقه في الوصول إلى مراكز مؤهلة إلى المسابقات الأوروبية في الموسم القادم.