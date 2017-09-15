 نجم فرنسي سابق يسخر من مدرب أرسنال | عالم الرياضة | DW | 08.03.2019

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عالم الرياضة

نجم فرنسي سابق يسخر من مدرب أرسنال

بينما تجرع أرسنال مرارة الهزيمة أمام رين بـ 1-3 في مباراة ضمن مباريات الدوري الأوروبي، أطلق نجم رين حاتم بن عرفة تصريحات تسخر من مدرب "المدفعجية" أوناي إيمري. فماذا قال الدولي الفرنسي السابق عن المدرب الإسباني؟

Hatem Ben Arfa (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Taamallah)

صورة من الأرشيف.

أثناء حمله قميص فريق باريس سان جيرمان، عانى حاتم بن عرفة من مشاكل كثيرة مع النادي الباريسي ومدرب الفريق آنذاك أوناي إيمري، فقد تم تجميد مشاركة الدولي الفرنسي السابق طيلة الموسم الماضي، ولم يخض أي مباراة رسمية أو ودية.

واضطر حاتم بن عرفة إلى الرحيل عن باريس سان جيرمان، وانتقل إلى فريق رين الفرنسي لمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد لعام إضافي، فيما يتولى أوناي إيمري الآن مهمة تدريب أرسنال. وأمس الخميس (السابع من آذار/مارس 2019) التقى بن عرفة وأوناي إيمري وجهاً لوجه، في مباراة برسم دور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي بين رين وأرسنال.

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الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل، يستعد رسميا لحمل شارة قيادة أرسنال. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، فيما يُعول مدرب "المدفعجية" أوناي إيمري على صاحب القدم اليسرى الساحرة، لإعادة قطار "المدفعجية" إلى سكة الانتصارات. (30.07.2018)

فاجأ المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي الحضور في مؤتمر صحفي بالحديث حول نية نجم فريقه مسعود أوزيل الزواج هذا العام، كاشفاً ما دار بينه وبين الدولي الألماني السابق في لقاء جمعهما الصيف الماضي. (18.01.2019)

ويبدو أن صاحب القدم اليسرى الساحرة لم يستسغ بعد الطريقة، التي عامله بها أوناي إيمري في باريس سان جيرمان، ليقرر إطلاق  تصريحات صحفية تسخر من مدرب "المدفعجية"، الذي تجرع فريقه مرارة الهزيمة أمام رين بـ(1-3).

ونقل موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن حاتم بن عرفة قوله "رأيت نفس إيمري القلق. لقد ألقيت عليه النظر في (المباراة) أكثر من مرة، وجعلني أضحك. إنه لم يتغير".

وقدم حاتم بن عرفة مباراة رائعة للغاية أمام أرسنال، إذ شكل مصدر إزعاج دائم للفريق الإنجليزي، وكان في أكثر من مرة قريب من التسجيل لولا  سوء الحظ وتألق الدفاع وحارس المرمى بيتر تشيك.

يشار إلى أن حاتم بن عرفة، استعاد توهجه الكروي مع رين الفرنسي، حيث يطمح صانع الألعاب الفرنسي من أصول تونسية إلى مساعدة فريقه في الوصول إلى مراكز مؤهلة إلى المسابقات الأوروبية في الموسم القادم.

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    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

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  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

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    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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