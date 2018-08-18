نجم فرنسا يحصل على جائزة من "الملك" بيليه

يبدو أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي يحظى بمكانة خاصة لدى الأسطورة البرازيلية بيليه، فبعدما أبدى "الملك" إعجابه بموهبة نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وقدرته الكبيرة على تغيير أطوار المباراة في أي لحظة، أقدم بيليه على خطوة جديدة تعكس إعجاب الأسطورة البرازيلية بنجم منتخب "الديكة" الواعد.

وأوضح موقع صحيفة "سبورت" أن الأسطورة البرازيلية بيليه أرسل قميص نادي سانتوس البرازيلي يحمل توقيعه إلى كيليان مبابي، وأضاف الموقع الفرنسي أن النجم الفرنسي الشاب أبدى سعادته الغامرة بهذه الهدية.

ونشر مبابي (19 عاماً) على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لهدية بيليه وكتب مُعلقاً عليها :"شكراً على الهدية الرائعة، الملك بيليه".

هذا وكان بيليه (77 عاماً) قد هنأ كيليان مبابي صيف هذه السنة، بعد تألقه الكبير ونجاحه في تسجيل ثنائية في مرمى المنتخب الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم، والتي تُوج بها منتخب "الديكة" فوق الأراضي الروسية.

يُشار إلى كيليان مبابي كان هدفاً رئيسياً للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، التي حاولت الحصول على خدمات النجم الفرنسي الشاب في فترة الانتقالات الصيفية، بيد أن نادي باريس سان جيرمان رفض التفريط في خدمات اللاعب، الذي يُتوقع أن ينافس بقوة على جوائز الفيفا المُقدمة لأحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة في السنوات القليلة القادمة.