نجم فرنسا: لهذا السبب لا يناسب زيدان بايرن ميونيخ

فيما يواصل فريق بايرن ميونيخ رحلته في البحث عن مدرب جديد يتولى المهمة قريبا، نصح نجم فرنسي شهير مواطنه زيدان بعدم الإشراف على تدريب الفريق البافاري. زيدان لا يشغل حاليا أي منصب واسمه مطروح على طاولة أكثر من فريق أوروبي.

نصح نجم فرنسا السابق مارسيل ديساييه مواطنه زين الدين زيدان بعدم الإشراف على تدريب فريق بايرن ميونيخ خلفا لتوماس توخيل، الذي سيرحل عن الفريق في الأسابيع القليلة القادمة.

وقال ديساييه (55 عاما)، الفائز بكأس العالم مع فرنسا برفقة زيدان في سنة 1998 في تصريحات نقلها موقع "شبورت بيلد" الألماني إن "بايرن لديه عدد قليل من اللاعبين الذين يتناسبون مع فلسفة زيدان و3-3-4". وأضاف:" سيتعين على النادي أن ينفق الكثير من المال لإصلاح الفريق والتكيف مع احتياجات زيدان".

ولفت المدافع الصلب ديساييه أن زيدان يُمكن أن يكون الخيار الصحيح لبايرن ميونيخ في حال فقط قام الفريق البافاري بإجراء "تغيير جذري". وأضاف: "حاليا لا أرى زيدان في بايرن ميونيخ. إنه يُفضل البقاء مع عائلته".

وكانت عدة تقارير صحفية سابقة قد ربطت بين زين الدين زيدان وبايرن ميونيخ، بيد أن إدارة الفريق البافاري نفت بشدة صحة هذه التقارير، مؤكدة أنه لم يكن هناك بالمرة أي تواصل مع المدرب الفرنسي الشهير.

وتألق زيدان بشدة مع ريال مدريد، حيث قاده للفوز بعدة ألقاب محلية وقارية أبرزها مسابقة دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي. وكان زيدان يُمني النفس بقيادة المنتخب الفرنسي، بيد أن منتخب "الديكة" قرر الحفاظ على مدربه ديديه ديشامب.

أما بايرن ميونيخ، فقد أعلن قبل أسابيع انفصاله عن مدربه توماس توخيل نهاية الموسم الحالي. وحاول بايرن ميونيخ التعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، إلا أن المدرب الإسباني فضل البقاء مع فريقه.

كما أن بايرن ميونيخ، حاول التعاقد مجددا مع مدربه السابق يوليان ناغلسمان، غير أن هذا الاخير فضل مواصلة مسيرته التدريبية مع المنتخب الألماني. وتشير تقارير صحفية أن الفريق البافاري مهتم الآن بخدمات رالف رانغنيك مدرب المنتخب النمساوي، الذي لم يكشف عن موقفه بعد من تدريب بايرن ميونيخ أو الرفض.