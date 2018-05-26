نجم شالكه "يفتعل" مشكلة على متن رحلة جوية

عاش فريق شالكه موسماً صعباً للغاية، فقد كان الفريق قريباً للغاية من توديع الدوري الألماني للدرجة الأولى لولا خبرة ونضج بعض لاعبي الفريق في التعامل مع ضغط المباريات والجماهير، التي تريد دائماً بقاء فريقها في قسم الأضواء.

ويبدو أن بعض لاعبي شالكه، لا يتصفون بالنضج اللازم للتعامل مع بعض المواقف العادية خارج المستطيل الأخضر، وبالضبط أثناء القيام برحلات جوية، فقد ذكر موقع مجلة "فوكس" أن نجم فريق شالكه الشاب رابي ماتوندو، تشاجر مع طاقم طائرة كانت متوجهة من البرتغال إلى مدينة بريستول الإنجليزية.

وأوضح الموقع الألماني أن رابي ماتوندو (18 عاماً) لم يتوقف فقط عند هذا الحد بل أهان أيضاً مضيفة طيران في أكثر من مرة ووصفها بكلمة سيئة. وأضاف أن سبب الشجار يعود إلى رفض ماتوندو وضع حزام الأمان، حيث طلبت منه مضيفة الطيران القيام بهذا الإجراء الضروري عند رحلة كل طيران. وأردف أن رئيس طاقم المضيفة تدخل أيضاً وأكد لنجم شالكه أن لن يتسامح مع هذا الأمر، بيد أن ماتوندو أصر على موقفه وتجاهل طلب الطاقم.

وبمجرد وصول الطائرة إلى مدينة بريستول، وجد ماتوندو ثلاثة من أفراد الشرطة في انتظاره، فيما قال أحد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة "أراد التباهي أمام أصدقائه، بالنسبة إلى لاعب كرة قدم يمثل بلده (ويلز)، فقد كان سلوكه طفولياً ومثيراً للشفقة".

في المقابل، نفى رابي ماتوندو هذه المزاعم، مؤكداً أنه يشعر بغضب شديد حيال ذلك. يشار إلى أن شالكه، تعاقد مع رابي ماتوندو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر سيتي.