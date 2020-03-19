 نجم سابق لليفربول لا يمانع رحيل صلاح مقابل ضم سانشو | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.03.2020

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رياضة

نجم سابق لليفربول لا يمانع رحيل صلاح مقابل ضم سانشو

لا يمانع نجم ليفربول السابق دون هاتشيسون في قيام الفريق بعقد صفقة تبادلية مع بوروسيا دورتموند، يحصل من خلالها الفريق الألماني، على محمد صلاح. وقد وجه هاتشيسون انتقادات لاذعة لطريقة لعب صلاح.

محمد صلاح (أرشيف)

دون هاتشيسون ينتقد طريقة محمد صلاح في اللعب

يعد محمد صلاح، من بين أبرز نجوم ليفربول في السنوات الأخيرة، فقد خطف النجم المصري الأضواء من الجميع في موسمه الأول مع "الريدز"، وساعده في الموسم الماضي على الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورغم ما يقدمه صاحب القدم اليسرى الساحرة من مستويات مميزة على مستطيل الأخضر، إلا أن أحد نجوم ليفربول في تسعينيات القرن الماضي، لا يمانع في رحيل محمد صلاح عن الفريق، وذلك في صفقة تبادلية يحصل بموجبها "الريدز" على نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو، وينتقل صلاح إلى "الفريق الأصفر" دورتموند.

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كشف نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ أن ابنته الصغيرة من مشجعي فريق ليفربول وتؤدي أغنية نجم "الريدز" محمد صلاح. فيما يواصل الدولي الإنجليزي تقديم مستويات رائعة للغاية هذا الموسم مع "الأزرق السماوي". (27.02.2020)

خرج مانيه غاضبا بعدما انتظر تمريرة من صلاح لم تأته. وبعدها غاب صلاح عن تتويج مانيه بالكرة الذهبية في مصر. وهناك من يؤكد أن صلاح ومانيه "يكرهان" بعضهما وأن الأفضل أن يذهب كل منهما لفريق آخر. في حين يرفض البعض ذلك. (12.03.2020)

ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قال نجم ليفربول السابق دون هاتشيسون ""أعتقد أنه إذا كنت ستبيع أي شخص وكان عليك بيع أحد- لا تفهموني خطأ، فلن أبيع أي  لاعب، لكني لو كنت مكان يورغن كلوب وإذا عرضت على جادون سانشو مقابل محمد صلاح، فإنني سأقبل العرض".

وتابع دون هاتشيسون كلامه قائلاً "أشاهد محمد صلاح بشكل أسبوعي وأرقامه مدهشة ولا يمكن لأحد أخذ ذلك منه"، وأضاف: "ولكن عندما كنا نتحدث عن دوري الأبطال قبل مباراة أتلتيكو مدريد مباشرة،  فإنك تشاهد مو صلاح يقوم بأشياء عبقرية، ولكنه يفعل الأشياء الأساسية في اللعب بشكل سيء، وهذا غير صحيح".

وأردف أن النجم المصري لا يمكنه تمرير الكرة بمسافة خمسة ياردات، حيث "يحاول دائماً تمرير الكرة من بين قدمي المنافس ومن أي جهة في الملعب". وأضاف:" لقد تم تدريبه، بالتأكيد حاول يورغن كلوب ومساعديه تدريب صلاح، غير أنه مع ذلك يفعل الأشياء الأساسية بشكل سيئ حقا".

واختتم دون هاتشيسون كلامه عن محمد صلاح "مع ذلك، فأرقامه مخيفة وسجل عددًا هائلاً من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومسابقة دوري أبطال أوروبا".

يشار إلى أن جادون سانشو، يتألق بشدة برفقة فريق بوروسيا دورتموند، ما جعله هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار ليفربول ومانشستر يونايتد وغيرها، فيما أكد مؤخراً مدرب ليفربول يورغن كلوب في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام مختلفة، أن محمد صلاح مهاجم رائع وعالمي.

  • Mohamed Salah, links während eines Spiels, rechts als Katzenkarikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Mohamed Salah (Imago/East News & Tschuttiheft.li)

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  • Porträt von Thomas Müller, Foto und Zeichnung Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Thomas Müller (Imago/Nordphoto & Tschuttiheft.li)

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  • Foto und Zeichnung von Cristiano Ronaldo Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Cristiano Ronaldo (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

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  • Harry Kane im Foto und als Animationsfigur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Harry Kane (Imago/MB Media Solutions & Tschuttiheft.li)

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  • Lionel Messi fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Lionel Messi (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

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  • Kevin de Bruyne fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Kevin de Bruyne (Imago/Panoramic International & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

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  • Paul Pogba fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Paul Pogba (Imago/Aflosport & Tschuttiheft.li)

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  • Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Gerard Piqué (Imago/Horstmüller & Tschuttiheft.li)

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مختارات

محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

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