نجم سابق في دورتموند يتقاضى فقط 116 يورو شهرياً!

غالباً ما يضع لاعب كرة القدم شروطاً مالية كبيرة، من أجل الموافقة على الانتقال إلى فريق ما، إذ أصبح المال محدداً أساسياً في عالم الساحرة المستديرة، لاسيما مع الاستثمارات الكبيرة التي تتدفق سنوياً على الرياضة الشعبية الأولى في العالم.
وفي بولندا، قرر نجم لعب طويلاً في الدوري الألماني لكرة القدم أن يسير عكس التيار، ويثبت أن كرة القدم لا تختزل في جزء كبير منها في المال، بل في قيم أخرى تراجعت أهميتها نوعاً ما على غرار التضحية والوفاء.
فقد ذكر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية أن فريق فيسلا كراكوف البولندي، تعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند السابق ياكوب بواشتكوفسكي "كوبا" حتى نهاية الموسم الحالي. وأضاف الموقع الألماني أن "كوبا" (33 عاماً) قرر التنازل عن راتبه والحصول فقط على مبلغ رمزي في الشهر (116 يورو).
وتابع موقع "بيلد" أن راتب "كوبا" الشهري (116 يورو) سيكون على شكل تذاكر مباريات كرة قدم، ستذهب مباشرة إلى الأطفال في دار رعاية الأيتام، لمنحهم إمكانية مشاهدة مباريات الساحرة المستديرة. وأردف أن ياكوب بواشتكوفسكي يريد من خلال هذه اللفتة مساعدة فريق فيسلا كراكوف، الذي يمر من ضائقة مالية كبيرة، ويجد نفسه حالياً عاجزاً عن دفع مستحقات لاعبيه.
ونوه نفس المصدر إلى أن "كوبا" أقرض أيضاً فريق فيسلا كراكوف حوالي مليون يورو، من أجل تجاوز أزمته المالية. وأضاف أنها المرة الثانية، التي يمد فيها "كوبا" يد العون إلى فيسلا كراكوف، حيث أقرضهم في السنة الماضية أيضاً حوالي 300000 يورو.
هذا، وكان ياكوب بواشتكوفسكي قد بدأ مشواره الكروي مع فريق فيسلا كراكوف، وانتقل بعدها إلى بوروسيا دورتموند، إذ دافع عن قميص دورتموند لمدة تسع سنوات وفاز معه بلقب الدوري في مناسبتين.
الجدير ذكره أن ياكوب بواشتكوفسكي، فسخ عقده مؤخراً مع فريق فولفسبورغ الألماني، بعدما لم يحصل على دقائق لعب أكثر في النصف الأول من "البوندسليغا"، وعاد إلى فريقه الأول فيسلا كراكوف في محاولة لمساعدته على تجاوز أزمته المالية، والعودة من جديد إلى مساره الصحيح.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الجدار الأصفر
جماهير دورتموند هي صاحبة الرقم القياسي في حضور مباريات البوندسليغا. فملعب سيغنال إيدونا بارك يتسع لحوالي 81 ألف متفرج، يلبس جلهم زي الفريق، فيبدون كجدار أصفر.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
أكبر الأندية نجاحاً
بايرن ميونيخ العريق هو أنجح أندية ألمانيا وأكثرها جماهيرية. ويتسع ملعبه "أليانز أرينا" لحوالي 71 ألف متفرج، ويمتلأ عن آخره خصوصاً في المباريات الرسمية.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
حتى في الولايات المتحدة
يقدر عدد الأعضاء المسجلين في بايرن بحوالي 224 ألف عضو. ولا تقتصر شعبيته على ألمانيا فقط، وهنا في جولته الأخيرة في أميركا نرى مشجعين باللباس التقليدي البافاري.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
معك أينما تذهب!
وعندما تكون هناك مباراة مهمة تزحف الجماهير خلف فريقها، ولو تعذرت مؤازرة الفريق في الملعب، يجتمعون أمام شاشة عملاقة.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
التشجيع بطعم الكرنفال
ماينز هو الممثل الوحيد لولاية راينلاند بفالتس في البوندسليغا. ولأن ماينز إلى جانب كولونيا من أشهر مدن الكرنفال، فمن الطبيعي أن يأتي المشجعون بملابس كرنفالية.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
مطالب الجماهير
تعرض هامبورغ الموسم الماضي لأكبر محنة في تاريخه حيث كان مهددا بمغادرة الدرجة الأولى. الجماهير هنا ترفع شعار "لا للدرجة الثانية أبدا". وبقي هامبورغ في البوندسليغا بأعجوبة.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الفوز في ملعبنا
من يدخل ملعب فيردر بريمن "فيزر شتاديون" يشعر وكأنه في بيته. جماهير الفريق الأخضر والأبيض تقف خلف فريقها بقوة رغم نتائجه غير الجيدة. وهنا يافطة تقول: "نريد الفوز في ملعبنا".
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
باير الوصيف
باير لفركوزن يحل غالبا في المركز الثاني بصرف النظر عن بطل الدوري الألماني. والجماهير تستهجن ذلك بيافطة كتب عليها بالألمانية "كوزن الوصيف". لكنه في العامين الآخيرين لم يدرك حتى الوصافة.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
عنف الجماهير
قد يزيد الاستهجان أحيانا فيصبح عنفا كما فعلت هنا جماهير أينتراخت فرانكفورت في مباراته له أمام في دوسلدورف. وتقوم الأندية بحرمان جماهيرها المشاغبة من دخول الملاعب.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الأزرق الملكي
ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
أوفياء رغم النتائج
نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
عشق كولونيا
رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.
الكاتب: صلاح شرارة