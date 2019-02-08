 نجم سابق في دورتموند يتقاضى فقط 116 يورو شهرياً! | عالم الرياضة | DW | 09.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

نجم سابق في دورتموند يتقاضى فقط 116 يورو شهرياً!

في خطورة تهدف إلى مد يد العون إلى فريق فيسلا كراكوف، ومساعدته على تجاوز أزمته المالية الكبيرة، أوردت تقارير صحفية أن نجم بوروسيا دورتموند سابقاً ياكوب بواشتكوفسكي "كوبا"، يتقاضى مع فريقه الحالي فيسلا مبلغ 116 يورو شهريا.

Fußball Bundesliga Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf (Reuters)

صورة من الأرشيف.

غالباً ما يضع لاعب كرة القدم شروطاً مالية كبيرة، من أجل الموافقة على الانتقال إلى فريق ما، إذ أصبح المال محدداً أساسياً في عالم الساحرة المستديرة، لاسيما مع الاستثمارات الكبيرة التي تتدفق سنوياً على الرياضة الشعبية الأولى في العالم.

وفي بولندا، قرر نجم لعب طويلاً في الدوري الألماني لكرة القدم أن يسير عكس التيار، ويثبت أن كرة القدم لا تختزل في جزء كبير منها في المال، بل في قيم أخرى تراجعت أهميتها نوعاً ما على غرار التضحية والوفاء.

فقد ذكر موقع صحيفة "بيلد"  الألمانية أن فريق فيسلا كراكوف البولندي، تعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند السابق ياكوب بواشتكوفسكي "كوبا" حتى نهاية الموسم الحالي. وأضاف الموقع الألماني أن "كوبا" (33 عاماً) قرر التنازل عن راتبه والحصول فقط على مبلغ رمزي في الشهر (116 يورو).

مختارات

بسبب أدائه الرائع أنسى مهاجم بوروسيا دورتموند الجديد ميتشي باتشواي المعار من نادي تشيلسي، جماهير نادي دورتموند في رحيل المهاجم السابق للفريق بيير إيميريك أوباميانغ. لكن الوافد الجديد يشترك في صفة سلبية مع سلفه. (22.02.2018)

يبدو أن خسارة بايرن ميونيخ الأخيرة أمام متصدر الدوري الألماني بوروسيا دورتموند قد ألقت بظلالها على أعصاب فرانك ريبيري. الدولي الفرنسي السابق دخل في سجال مع خبير رياضي فرنسي. فماذا حدث؟ وما سبب غضب ريبيري؟ (12.11.2018)

وتابع موقع "بيلد" أن راتب "كوبا" الشهري (116 يورو) سيكون على شكل تذاكر مباريات كرة قدم، ستذهب مباشرة إلى الأطفال في دار رعاية الأيتام، لمنحهم إمكانية مشاهدة مباريات الساحرة المستديرة. وأردف أن ياكوب بواشتكوفسكي يريد من خلال هذه اللفتة مساعدة فريق فيسلا كراكوف، الذي يمر من ضائقة مالية كبيرة، ويجد نفسه حالياً عاجزاً عن دفع مستحقات لاعبيه.

ونوه نفس المصدر إلى أن "كوبا" أقرض أيضاً فريق فيسلا كراكوف حوالي مليون يورو، من أجل تجاوز أزمته المالية. وأضاف أنها المرة الثانية، التي يمد فيها "كوبا" يد العون إلى فيسلا كراكوف، حيث أقرضهم في السنة الماضية أيضاً حوالي 300000 يورو.

هذا، وكان ياكوب بواشتكوفسكي قد بدأ مشواره الكروي مع فريق فيسلا كراكوف، وانتقل بعدها إلى بوروسيا دورتموند، إذ دافع عن قميص دورتموند لمدة تسع سنوات وفاز معه بلقب الدوري في مناسبتين.

الجدير ذكره أن ياكوب بواشتكوفسكي، فسخ عقده مؤخراً مع فريق فولفسبورغ الألماني، بعدما لم يحصل على دقائق لعب أكثر في النصف الأول من "البوندسليغا"، وعاد إلى فريقه الأول فيسلا كراكوف في محاولة لمساعدته على تجاوز أزمته المالية، والعودة من جديد إلى مساره الصحيح.

  • BVB Stadion Deutscher Fussball Meister Borussia Dortmund

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الجدار الأصفر

    جماهير دورتموند هي صاحبة الرقم القياسي في حضور مباريات البوندسليغا. فملعب سيغنال إيدونا بارك يتسع لحوالي 81 ألف متفرج، يلبس جلهم زي الفريق، فيبدون كجدار أصفر.

  • DFB - Pokalfinale 2014 Borussia Dortmund gegen Bayern München

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أكبر الأندية نجاحاً

    بايرن ميونيخ العريق هو أنجح أندية ألمانيا وأكثرها جماهيرية. ويتسع ملعبه "أليانز أرينا" لحوالي 71 ألف متفرج، ويمتلأ عن آخره خصوصاً في المباريات الرسمية.

  • USA Tour Bayern München Fans

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    حتى في الولايات المتحدة

    يقدر عدد الأعضاء المسجلين في بايرن بحوالي 224 ألف عضو. ولا تقتصر شعبيته على ألمانيا فقط، وهنا في جولته الأخيرة في أميركا نرى مشجعين باللباس التقليدي البافاري.

  • DFB - Pokalfinale 2014 Borussia Dortmund gegen Bayern München

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    معك أينما تذهب!

    وعندما تكون هناك مباراة مهمة تزحف الجماهير خلف فريقها، ولو تعذرت مؤازرة الفريق في الملعب، يجتمعون أمام شاشة عملاقة.

  • Fußball Bundesliga 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    التشجيع بطعم الكرنفال

    ماينز هو الممثل الوحيد لولاية راينلاند بفالتس في البوندسليغا. ولأن ماينز إلى جانب كولونيا من أشهر مدن الكرنفال، فمن الطبيعي أن يأتي المشجعون بملابس كرنفالية.

  • Fans von Hamburg SV Bundesliga FSV Mainz 05 vs. Hamburger SV

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    مطالب الجماهير

    تعرض هامبورغ الموسم الماضي لأكبر محنة في تاريخه حيث كان مهددا بمغادرة الدرجة الأولى. الجماهير هنا ترفع شعار "لا للدرجة الثانية أبدا". وبقي هامبورغ في البوندسليغا بأعجوبة.

  • SV Werder Bremen

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الفوز في ملعبنا

    من يدخل ملعب فيردر بريمن "فيزر شتاديون" يشعر وكأنه في بيته. جماهير الفريق الأخضر والأبيض تقف خلف فريقها بقوة رغم نتائجه غير الجيدة. وهنا يافطة تقول: "نريد الفوز في ملعبنا".

  • Vizekusen (Bayer 04 Leverkusen)

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    باير الوصيف

    باير لفركوزن يحل غالبا في المركز الثاني بصرف النظر عن بطل الدوري الألماني. والجماهير تستهجن ذلك بيافطة كتب عليها بالألمانية "كوزن الوصيف". لكنه في العامين الآخيرين لم يدرك حتى الوصافة.

  • Bildergalerie Gewalt im Fußball

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عنف الجماهير

    قد يزيد الاستهجان أحيانا فيصبح عنفا كما فعلت هنا جماهير أينتراخت فرانكفورت في مباراته له أمام في دوسلدورف. وتقوم الأندية بحرمان جماهيرها المشاغبة من دخول الملاعب.

  • Fans in der Bundesliga Schalke 04

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الأزرق الملكي

    ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.

  • Bundesliga, Eintracht Braunschweig - Hannover 96

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أوفياء رغم النتائج

    نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.

  • Fußball 2. Bundesliga 31. Spieltag 1. FC Köln FSV Mainz 05

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عشق كولونيا

    رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

لكل ناد في ألمانيا مجموعات جماهير تساند الفريق في البطولات المختلفة، تشجع وتحمس اللاعبين وأحيانا تنتقدهم وتستهجن أدائهم وأحيانا تمارس العنف ضدهم وفي هذه الجولة المصورة نتعرف على جوانب من جماهير أهم الأندية الألمانية. (22.08.2014)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

نجم سابق في دورتموند يتقاضى فقط 116 يورو شهرياً!

بايرن يطلق رحلة البحث عن بديل لمانويل نوير

بعد نفاذ صبره.. مدرب شالكه يضع مصير أمين حارث بيد زملائه

المصائب لا تأتي فرادى ـ ماذا يعني "بريكست" لكرة القدم؟

السيناريو "المجنون" يسيطر على فلورنتينو بيريز

كوتينيو الخاسر الأكبر في الجولة الأولى من كلاسيكو الأرض