نجم سابق في دورتموند يتقاضى فقط 116 يورو شهرياً!

غالباً ما يضع لاعب كرة القدم شروطاً مالية كبيرة، من أجل الموافقة على الانتقال إلى فريق ما، إذ أصبح المال محدداً أساسياً في عالم الساحرة المستديرة، لاسيما مع الاستثمارات الكبيرة التي تتدفق سنوياً على الرياضة الشعبية الأولى في العالم.

وفي بولندا، قرر نجم لعب طويلاً في الدوري الألماني لكرة القدم أن يسير عكس التيار، ويثبت أن كرة القدم لا تختزل في جزء كبير منها في المال، بل في قيم أخرى تراجعت أهميتها نوعاً ما على غرار التضحية والوفاء.

فقد ذكر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية أن فريق فيسلا كراكوف البولندي، تعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند السابق ياكوب بواشتكوفسكي "كوبا" حتى نهاية الموسم الحالي. وأضاف الموقع الألماني أن "كوبا" (33 عاماً) قرر التنازل عن راتبه والحصول فقط على مبلغ رمزي في الشهر (116 يورو).

وتابع موقع "بيلد" أن راتب "كوبا" الشهري (116 يورو) سيكون على شكل تذاكر مباريات كرة قدم، ستذهب مباشرة إلى الأطفال في دار رعاية الأيتام، لمنحهم إمكانية مشاهدة مباريات الساحرة المستديرة. وأردف أن ياكوب بواشتكوفسكي يريد من خلال هذه اللفتة مساعدة فريق فيسلا كراكوف، الذي يمر من ضائقة مالية كبيرة، ويجد نفسه حالياً عاجزاً عن دفع مستحقات لاعبيه.

ونوه نفس المصدر إلى أن "كوبا" أقرض أيضاً فريق فيسلا كراكوف حوالي مليون يورو، من أجل تجاوز أزمته المالية. وأضاف أنها المرة الثانية، التي يمد فيها "كوبا" يد العون إلى فيسلا كراكوف، حيث أقرضهم في السنة الماضية أيضاً حوالي 300000 يورو.

هذا، وكان ياكوب بواشتكوفسكي قد بدأ مشواره الكروي مع فريق فيسلا كراكوف، وانتقل بعدها إلى بوروسيا دورتموند، إذ دافع عن قميص دورتموند لمدة تسع سنوات وفاز معه بلقب الدوري في مناسبتين.

الجدير ذكره أن ياكوب بواشتكوفسكي، فسخ عقده مؤخراً مع فريق فولفسبورغ الألماني، بعدما لم يحصل على دقائق لعب أكثر في النصف الأول من "البوندسليغا"، وعاد إلى فريقه الأول فيسلا كراكوف في محاولة لمساعدته على تجاوز أزمته المالية، والعودة من جديد إلى مساره الصحيح.