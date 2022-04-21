نجم ريال مدريد يدافع عن مدرب اليونايتد السابق رانغنيك

يبدو أن صخرة دفاع ريال مدريد ديفيد آلابا من أشد المعجبين بفلسفة المدرب رالف رانغنيك الكروية، لاسيما وأن المدرب الألماني ترك لمسة واضحة على كل الفرق التي أشرف على تدريبها باستثناء فترة تدريب مانشستر يونايتد غير الموفقة كثيراً.

ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ميترو" البريطانية قال ديفيد آلابا "إنه جيد حقاً، ويمكنك أن ترى أن لدينا خطة جيدة حقاً وتعمل معنا على أرضية الملعب"، مضيفاً :" إنه (مدرب) من طراز عالمي".

وتابع آلابا الفائز حديثاً بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد كلامه عن رالف رانغنيك قائلاً:"لا يريد لنا أن نسمح للخصوم بالتنفس. وهذا أمر جيد لنا، إنني أعرف رالف منذ كنت في الـ18 من عمري"، وأردف:"ما فعله في الماضي شيء مميز".

وعن تجربة رالف رانغنيك الأخيرة مع فريق مانشستر يونايتد قال الدولي النمساوي آلابا:"لم يكن لديه الكثير من الوقت مع ريال مدريد. لديه خطة جيدة حقاً وهو يعرف الكثير عن كرة القدم".

وكان رالف رانغنيك (63 عاماً) قد تولى نهاية السنة الماضية تدريب فريق مانشستر يونايتد خلفاً للنرويجي أولي غونار سولسكاير.وتوقعت جماهير "الشياطين الحمر" أن تساعد طريقة لعب هجوم رانغنيك الهجومية الفريق للعودة مجدداً إلى مساره الصحيح.

وفعلاً بدأ رانغنيك بشكل جيد مع "الشياطين الحمر" وحقق عدة نتائج إيجابية، إلا أنه عاد بسرعة إلى دوامة النتائج السلبية وخرج خاوي الوفاض هذا الموسم. ورحل رالف رانغنيك عن مانشستر يونايتد للإشراف على تدريب المنتخب النمساوي لكرة القدم.