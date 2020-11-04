 نجم دورتموند يستعين باللغة الألمانية للتألق مع فريقه | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 04.11.2020

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رياضة

نجم دورتموند يستعين باللغة الألمانية للتألق مع فريقه

كشف النجم الشاب جاد بلينغهام عن رغبته في تحدث اللغة الألمانية بطلاقة من أجل التألق مع فريقة بوروسيا دورتموند والتأقلم بشكل أفضل مع طبيعة الحياة في ألمانيا.

لاعبو دورتموند الألماني يحتفلون بهدف في شباك لايبزيغ نهاية الموسم الماضي.

لاعبو دورتموند الألماني يحتفلون بهدف في شباك لايبزيغ نهاية الموسم الماضي.

يبدو أن نجم فريق بوروسيا دورتموند الجديد جاد بلينغهام، عازم بشدة على التأقلم بأكبر سرعة ممكنة مع فريقه الألماني،من أجل ترك بصمته مع دورتموند وصعود منصات التتويج المحلية، ولما لا القارية في القريب العاجل.

ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، كشف الشاب الواعد جاد بلينغهام أنه يتعلم اللغة الألمانية بهدف التأقلم جيداً مع طبيعة الحياة في مدينة دورتموند. وأضاف: "كنت أحصل أسبوعياً على درسين أو ثلاثة دروس في اللغة الألمانية، حيث أريد أن أتحدثها بطلاقة". وأردف: "أفهم المزيد يوما بعد يوم على الرغم من أنني أجد صعوبة في التحدث".

نجم فريق بوروسيا دورتموند الجديد جاد بلينغهام

نجم فريق بوروسيا دورتموند الجديد جاد بلينغهام

وتابع اللاعب الإنجليزي كلامه قائلاً "عمليا الجميع يتحدث اللغة الإنجليزية، لكن المدربين يفضلون القيام بكل شيء باللغة الألمانية". وأضاف: "لقد وجدت أنه إذا التقطت ثلاث كلمات في جملة، فهذا يكفني لفهم سياق الحديث".

وعن الدوري الألماني، الذي يوصف بأنه "أقل قوة" من باقي الدوريات الأوروبية الأخرى، يرى جاد بلينغهام أن هذا الرأي ليس صائباً. وأضاف: "الفرق على مستوى عالٍ للغاية، كل فريق لديه عدد من اللاعبين الذين يتمتعون بجودة عالية. يجب أن أكون في مستوى معيّن وإلا فإنّي سوف أخيب ظنّ نفسي والفريق".

الجدير ذكره أن بوروسيا دورتموند، تعاقد بداية هذا الموسم مع جاد بلينغهام قادماً من فريق بيرمنغهام الإنجليزي. ويتوقع أن يتألق بلينغهام مع دورتموند بفضل مهارته الكبيرة، ورغبته الكبير في التألق مع الفريق "الأصفر".

ر.م/و.ب

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