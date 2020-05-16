نجم دورتموند إيمري جان يقف أمام خطط عمالقة أوروبا

يزخر فريق بوروسيا دورتموند الألماني بالعديد من المواهب الكروية الشابة، التي يسيل لها لعاب أكبر الأندية في القارة الأوروبية، فقد جذبت القدرة التهديفية للمهاجم إيرلينغ هالاند اهتمام ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وغيرها من الأندية الأوروبية القوية.

وأصبح زميل هالاند في دورتموند جادون سانشو هدفاً رئيسياً للعديد من الفرق الإنجليزية الكبرى على غرار: مانشستر يونايتد وليفربول، حيث خطف الدولي الإنجليزي الواعد الأضواء بقوة في الفترات الأخيرة.

لكن، يبدو أن مهمة الفرق الأوروبية في الظفر بمواهب فريق بوروسيا دورتموند قد تواجه بعض الصعوبات، إذ نصح لاعب خط الوسط لنادي دورتموند إيمري جان زميله جادون سانشو بمواصلة رحلته الكروية مع الفريق الألماني.

وقال إيمري جان في تصريحات نقلها موقع "شبورت" الألماني "أقول لسانشو ابق هنا في دورتموند ودعنا نلعب سوياً إلى الأبد"، وأضاف: "سانشو لديه ميزة لا تتوفر لدى الكثير من اللاعبين. إنه مهم جداً بالنسبة لنا"، وأردف أن انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد ليس خياراً جيداً بالنسبة له.

أما عن مهاجم الفريق إيرلينغ هالاند، فقد قال إيمري جان "لدى هالاند كل الإمكانيات ليكون لاعباً من الطراز العالمي. أتمنى أن يبقى بصحة جيدة ويستمر مع دورتموند لبعض الوقت".

ويرتبط جادون سانشو بعقد مع بوروسيا دورتموند يمتد حتى صيف2022، وتبلغ القيمة المالية للاعب حالياً حوالي 117 مليون يورو، أما عقد إيرلينغ هالاند مع "الفريق الأصفر"، فإنه ينتهي سنة 2024 وتصل قيمته المالية تقريباً 72 مليون يورو، حسب ما أشار موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.

ر.م/ م.م