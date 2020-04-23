نجم تشيلسي يتحمل تكاليف طعام طاقم تمريض مستشفى شاريتي ببرلين

قال أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي إنه سيتحمل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل تكاليف إطعام طاقم التمريض في مستشفى شارتيه في برلين، مسقط رسه، في ظل التفكير في رد الجميل للمدينة التي ساعدته كثيراً. وأعلن تشيلسي بموقعه على الإنترنت أن مدافع منتخب ألمانيا "سيتقدم بتبرع مالي ضخم" لإطعام طاقم التمريض في المستشفى، الذي شهد ولادته في 1993، خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال روديغر (27 عاماً) لموقع تشيلسي على الإنترنت "تواصلت مع المستشفى قبل عيد الفصح وسألت عن أكثر شيء يمكن أن أساعد فيه. وأبلغوني أنه من الصعب جداً توفير وجبات الطعام لطاقم التمريض خلال هذه الأيام لأن مطعم المستشفى مغلق في الوقت الحالي، وكذلك كل المطاعم الموجودة بالقرب من المستشفى".

وعلل نجم دفاع المنتخب الألماني قراره تحمل تكاليف الإطعام لمدة ثلاثة أشهر على الأقل: "أنا ممتن لكل شيء قدمته برلين لي خلال شبابي. الآن لدي الفرصة لرد جزء من الجميل وأتمنى أن يتحسن هذا الموقف سريعاً". وأصيب أكثر من 2.62 مليون شخص حول العالم بالفيروس المستجد بينما توفي أكثر من 183 ألف شخص وفقا لحصيلة رويترز.

ولدى ألمانيا أكثر من 148 ألف حالة إصابة مقابل وفاة أكثر من خمسة آلاف شخص بسبب فيروس كورونا.

وكان روديغر ضمن عدد كبير من لاعبي الدوري الإنجليزي يساعدون في جمع مبالغ مالية للجمعيات الخيرية للخدمات الصحية في بريطانيا.



خ.س/ع.ش (رويترز، د ب أ)