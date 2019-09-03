 نجم بوروسيا دورتموند يشعل التكهنات حول مستقبله | عالم الرياضة | DW | 19.09.2019

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عالم الرياضة

نجم بوروسيا دورتموند يشعل التكهنات حول مستقبله

أشعل نجم يحمل قميص بوروسيا دورتموند التكهنات من جديد حول مستقبله الكروي. نجم الفريق الأصفر ترك الباب مفتوحاً أمام الفرق الراغبة في الحصول على خدماته، في ظل توقعات بدخول أكثر من فريق أوروبي كبير على الخط.

Fußball DFL Supercup 2019 | Borussia Dortmund v Bayern München | Jadon Sancho (Getty Images/Bongarts/M. Rose)

صورة من الأرشيف.

أثبت نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو أنه قادم بقوة في عالم الساحرة المستديرة، فالدولي الإنجليزي يلفت الأنظار بقوة من مباراة لأخرى، ويرفع من أسهمه بشكل كبير في بورصة اللاعبين.

ويتصارع أكثر من فريق أوروبي كبير بهدف الظفر بخدمات سانشو، الذي لم يغلق بدوره الباب بالمرة أمام الفرق المهتمة به. وفي هذا الشأن، نقلت صحيفة "ميترو" البريطانية عن سانشو قوله "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل...أريد فقط أن أعطي 100% لفريق بوروسيا دورتموند".

وتابع النجم الواعد "أريد حقاً تحقيق نتائج جيدة مع بوروسيا دورتموند. أريد الفوز بالألقاب وإعطاء كل شيء"، وأردف: "الأمر جنوني، فقد حصل كل شيء بسرعة كبيرة، لكن لدي فريق كبير يساعدني على البقاء متواضعاً".

مختارات

وضع بوروسيا دورتموند حدا لسلسلة تعادلاته ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه باير ليفركوزن الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز آينتراخت فرانكفورت على مضيفه هانوفر. (24.02.2019)

برشلونة مستعد لفتح خزائنه من أجل ضم نجم شاب ينشر سحره الكروي مع فريق بروسيا دورتموند فوق الملاعب الألمانية ويحل مكان مهاجم "البلوغرانا" عثمان ديمبلي. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة. فمن هو؟ وهل يسمح دورتموند برحيله؟ (04.12.2018)

في المقابل، يأتي فريق مانشستر يونايتد على رأس الفرق المهتمة بخدمات جادون سانشو، فقد كشف ميشائيل تسورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند أن الفريق الألماني، اجتمع بالفعل مع "الشياطين الحمر" بهف مناقشة مستقبل اللاعب.

وكان جادون سانشو قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، أنه لا يُمانع بالمرة في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية أنه لا يمانع أيضا في الانتقال إلى الدوري الإسباني.

يشار إلى أن جادون سانشو (19 عاماً)، يرتبط بعقد مع بوروسيا دورتموند يمتد حتى صيف سنة 2022. أما عن القيمة المالية للدولي الإنجليزي في سوق الانتقالات، فتصل إلى 100 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.

  • Kai Havertz, 20, Bayer Leverkusen (imago)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    كاي هافرتز - باير ليفركوزن

    كاي هافرتز من أكبر المواهب الواعدة في كرة القدم الألمانية، إذ يرى مسؤولو باير ليفركوزن في لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عاماً أحد أعمدة الفريق. كما كلفه مدرب المنتخب الألماني يؤاخيم لوف بأدوار أساسية في أكثر من مناسبة قائلاً: "تطوره جيد بشكل ملحوظ، وهو يتفوق على أقرانه كثيراً، إذ يجيد التعامل مع الكرة ويتمتع بنظرة جيدة لمجريات المباريات".

  • Jadon Sancho, 19, Borussia Dortmund (picture-alliance/KIRCHNER/D. Inderlied)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    جادون سانشو - بوروسيا دورتموند

    كان أخد المساهمين الأساسيين في نهضة أسود الفيستفالن خلال الموسم الماضي، حين احتل دورتموند جدول الترتيب لوقت طويل متفوقاً على الغريم بايرن ميونيخ. تركت شجاعة سانشو البالغ من العمر 19 ربيعاً وسرعته ومراوغاته بالكرة في المعلب أثراً كبيراً في نفوس المراقبين ومحبيّ الكرة الألمانية. لعب سانشو 34 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة. هل يمكنه إعادة هذا المستوى القوي هذا الموسم؟

  • Dayot Upamecano, 20, RB Leipzig (Getty Images/M.Kern)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    دايو أوباميكانو – أر بي لايبزيغ

    دايو أوباميكانو يشكل صخرة الدفاع الأمينة لنادي لايبزيغ الألماني. من يطمح إلى تجاوز اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 20 عاماً، فعليه أن يتمتع أولاً بمهارات فنية خاصة والكثير من القوة البدنية التي تزيد على قوة أوباميكانو وسرعته. يقود مواجهاته الفردية مع مهاجمي الفرق المنافسة بقوة كبيرة لكنها نظيفة في الغالب. وحين يمتلك الكرة، فإنه يعلم تماماً ما يجب أن يفعله لبناء هجمة جديدة على الخصم.

  • Fußball Bundesliga | 19. Spieltag | Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig | Jubel (0:2) (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    إبراهيما كوناتي – أر بي لايبزيغ

    في ربيعه العشرين أصبح إبراهيم كوناتي بالفعل قلب دافع موثوقاً به في الوسط، حيث أثبت موهبته العظيمة في الموسم الماضي بـ 43 مباراة بقميص لايبزيغ. وتراقب الكثير من أندية أوروبا الكبرى اللاعب الفرنسي الشاب منذ فترة طويلة، وبات يحلم بعضها بالحصول على خدماته، لكنه يرتبط مع النادي الألماني بعقد يمتد حتى 2023.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Mainz 05 (Getty Images/Bongarts/C. Kaspar-Bartke)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    ألفونسو ديفيز - بايرن ميونيخ

    مهمة ألفونسو ديفيز في فريق بايرن ميونيخ تتمثل الآن في سد الفجوة التي خلفها الثنائي المخضرم ريبيري وروبن بعد رحيلهما. لم يلعب الكندي البالغ من العمر 18 عاماً دوراً كبيراً حتى الآن (ستة من مباريات البوندسليغا فقط)، لكن يجب أن يحصل الآن على مزيد من الوقت في اللعب لإبراز نقاط قوته سرعته ومهاراته الكروية المعهودة.

  • Fussball Testspiel | Wuppertaler SV - Bayer 04 Leverkusen 0:4 - Moussa Diaby (picture-alliance/SvenSimon/A. Waelischmiller)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    موسى ديابي - باير ليفركوزن

    حقيقة أن موسى ديابي يلعب لصالح فريق باير ليفركوزن له علاقة كبيرة بالمدرب الألماني توماس توخل. عن مدربه السابق قال ديابي خلال تقديمه لجماهير النادي: "لقد أخبرني أن أذهب إلى ليفركوزن وسوف أتعلم الكثير هناك". وانتقل المهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عاماً من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدوري الألماني مقابل 15 مليون يورو من أجل سد الثغرة التي تركها يوليان براندت برحيله عن باير ليفركوزن.

  • Marcus Thuram (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Paolone)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    ماركوس تورام - بوروسيا مونشنغلادباخ

    هو نجل البطل العالمي والأوروبي الأسطورة الفرنسي ليليان تورام، وانتقل ماركوس من غانغان الفرنسي إلى بوروسيا مونشنغلادباخ. ويشيد المراقبون الكرويون بسرعة اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، الذي يحبذ دوماً مراوغة الخصم، وشعاره في ذلك: "الهجوم المستمر". ومع ذلك، لا يزال يتعين على المهاجم العمل على تطوير تسديداته على المرمى. في 64 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لم يسجل سوى 12 هدفاً "فقط".

  • Weston McKennie, 20, Schalke (Getty Images/AFP/M. Antonov)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    ويستون ماكيني – شالكه

    يصف مدرب شالكه، ديفيد فاغنر اللاعب الأمريكي الشاب ويستون ماكيني بالقول: "يمثل ويستون بشخصيته وبصفته لاعباً جزءا كبيراً مما نحتاج إليه هنا في هذا النادي". وبات اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً من الثابتين في الخط الأول للفريق ويُعتمد عليه المدرب دائماً بسبب مرونته. على الرغم من سنه العشرين، إلا أنه لاعب كامل بحق، يجلب الاستقرار إلى خط الوسط ميدان شالكه.

  • Ademola Lookman, 21, RB Leipzig (picture alliance/AP Photo/J. Meyer)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    أديمولا لوكمان - أر بي لايبزيغ

    سبق له اللعب في صفوف لايبزيغ على سبيل الإعارة وقدم أداء مقنعاً، ففي موسم 2017/18 لعب أديمولا 11 مباراة في البوندسليغا وسجل خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة. وعاد اللاعب البالغ 21 عاماً إلى لايبزيغ من جديد من إيفرتون الإنجليزي مقابل 18 مليون يورو. وبات يتحتم عليه – كما هو الحال قبل عامين – اختراق دفاعات الخصوم بمراوغاته المحترفة.

  • Ethan Ampadu Fußball (Getty Images/AFP/A. Kisbenedek)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    إيثان امباديو - آر بي لايبزيغ

    سيلعب الشاب الويلزي الموهوب إيثان امباديو (18 عاماً) في صفوف لايبزيغ على سبيل الإعارة لمدة عام قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ويطمح إلى تطوير مهاراته في غمار البوندسيلغا. ويرتبط امباديو بعقد مع النادي الإنجليزي حتى 2023. ولعب المدافع الويلزي 8 مباريات دولية لمنتخب بلاده، لكنه لم يلعب بقميص تشيلسي سوى 11 مباراة.

  • Achraf Hakimi (Reuters/L. Kuegeler)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    أشرف حكيمي - بوروسيا دورتموند

    الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند سريع ومراوغ قوي. في 21 مباراة من الموسم الماضي، سجل اللاعب المغربي البالغ 20 عاماً هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة. غاب عن نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة مشط القدم. بعد فترة راحة طويلة من الإصابة، أصبح اللاعب المُعار من ريال مدريد الإسباني جاهزاً لخوض غمار منافسات البوندسليغا من جديد، خصوصاً بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا.

  • Fussball UEFA Europa League l Eintracht Frankfurt vs FC Inter Mailand (Reuters/R. Orlowski)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    إيفان نديكان - اينتراخت فرانكفورت

    كان ايفان نديكا الموهبة الصاعدة لنادي اينتراخت في الموسم الماضي من الدوري الألماني "بوندسليغا"، وفي جولة الذهاب على وجه الخصوص قدم قلب الدافع الشاب مستويات عالية. لكنه فشل في الحفاظ على هذا المستوى في جولة الإياب، فطال به الجلوس على مقاعد البدلاء. بيد أن الطموح الكبير يعتري اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً للمنافسة على استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية من جديد.

  • Fussball Bundesliga FC Bayern München - Spieler Jann Fiete-Arp (Imago Images/ZUMA Wire/E. Williams)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    يان فيتي ـ أرب - بايرن ميونيخ

    بعد أن بدأ المهاجم الألماني الشاب يان فيتي ـ آرب (19 عاماً) أكبر مغامرة في مسيرته الاحترافية بالانضمام إلى بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم وخاض أول مباراة له بقميص الفريق البافاري إلى جانب روبرت ليفاندوفسكي خلال جولته بالولايات المتحدة، اعترف اللاعب بأن بايرن يشكل عالماً مختلفاً تماماً عما عاشه خلال مشواره مع هامبورغ.

  • Fussball Bundesliga l Schalke 04 vs FC Augsburg l Rabbi Matondo (Imago/RHR-Foto)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    رابي ماتوندو – شالكه

    لم يقدم اللاعب الويلزي الشاب رابي ماتوندو (18 عاماً) حتى الآن مستوياته الحقيقية في مباريات الدوري الألماني "بوندسليغا"، على الرغم من سرعته الكبيرة ومهارته في المواجهات الفردية. جعل نصف عامه الأول مع شالكه فترة للتعود على طريقة لعب الفريق، حيث خاض سبع مباريات فقط، ويطمح المدرب ديفيد فاغنر إلى إنطلاقة حقيقية للاعب في هذا الموسم. يورغ شتروشاين/ عماد غانم


مختارات

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

تجعل أندية الدوري الألماني من مهمتها إعطاء الفرصة للمواهب الشابة في صفوف فرقها. وبينما ترك لاعبون شباب مثل كاي هافرتز وجادون سانشو بصماتهم بالفعل، تُتاح الفرصة الآن أمام العديد منهم لتحقيق إنجازات لا تُنسى. (15.08.2019)  

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