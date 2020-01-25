 نجم برلين يحتكر احتفاله بتسجيل الأهداف بطريقة غير مسبوقة | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 31.01.2020

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رياضة

نجم برلين يحتكر احتفاله بتسجيل الأهداف بطريقة غير مسبوقة

يقلد لاعبون كثيرون طريقة احتفال نجوم عالميين مثل رونالدو عند تسجيل الأهداف. لكن المحترفين في بولندا مهددون بعقوبة إذا قلدوا طريقة احتفال نجم برلين الجديد بيونتيك، الذي حمى طريقة احتفاله بشكل غير مسبوق.

البولندي كشيشتوف بيونتيك بزي فريقه السابق ايه سي ميلان

المهاجم البولندي الخطير كشيشتوف بيونتيك انتقل الآن من ايه سي ميلان الإيطالي إلى هيرتا برلين الألماني وسيواصل الاحتفال بطريقته المميزة.

بناء على رغبة المدرب يورغن كلينسمان تعاقد فريق هيرتا برلين مع المهاجم البولندي كشيشتوف بيونتيك، صاحب الـ24 عاما، لاعب ايه سي ميلان، مقابل 22 مليون يورو، وبعقد مع فريق السيدة العجوز (هيرتا برلين) يمتد حتى عام 2025.

ووصل بيونتيك إلى برلين ووضع اسمه ضمن قائمة الفريق الذي سيواجه الليلة (الجمعة 31 يناير/ كانون الثاني 2020) ضيفه شالكه، في افتتاح الجولة العشرين من الدوري الألماني.

طريقة احتفال يحميها القانون

إنه قناص خطير سجل الموسم الماضي 30 هدفا في 42 مباراة، وله أسلوب مميز في الاحتفال بتسجيل الأهداف، من يقلده من اللاعبين المحترفين سيتم تغريمه بحكم القانون.

بعد تسجيله لهدف يتوجه بيونتيك إلى حافة الملعب متزلجا على ركبيته، ثم يطوي ذراعيه وكأنه يحمل مسدسا في كل يد يسدد منه الطلقات يمينا ويسارا.

ويقول موقع "بيلد" الألماني، إن طريقة الاحتفال هذه سجلها اللاعب باسمه في مكتب براءة الاختراع في بلده بولندا. وقال إديتا ديمبا سيوك من مكتب براءة الاختراع، حسب بيلد "طريقة الاحتفال سجلها بعدة أشكال حماية لها كماركة خاصة به، وأي لاعب محترف في بولندا سيقلد هذه الحركة سيتوجب عليه دفع غرامة".

ص.ش/ع.ج.م

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