 نجم برشلونة يغازل بايرن للعودة إلى البوندسليغا | عالم الرياضة | DW | 28.11.2018

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عالم الرياضة

نجم برشلونة يغازل بايرن للعودة إلى البوندسليغا

ألمح نجم خط وسط برشلونة الإسباني إلى إمكانية العودة للعب في الدوري الألماني "بوندسليغا" من بوابة بايرن ميونيخ، خاصة وأنه سبق له اللعب فيها مع شالكه، حيث كانت التجربة التي انطلق منها نحو الليغا الإسبانية.

FC Barcelona Ivan Rakitic (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

لعب نجم برشلونة إيفان راكيتيتش 1.212 دقيقة بقميص شالكه في الدوري الألماني "بوندسليغا"، ورغم نجاحه في نيل أكثر من مدرب تعاقبوا على تدريب برشلونة، إلا أن راكيتيتش كشف مؤخراً أنه لا يستبعد العودة مجددا للعب في ألمانيا.

ويلعب راكيتيتش (30 عاماً) الذي خاض أول مباراة احترافية له في صفوف بازل السويسري عام 2005، بقميص برشلونة منذ 2014. وعلق اللاعب الكرواتي في مقابلة مع موقعي "غول.كوم" و"سبوكس.كوم" على الأنباء التي ربطته ببايرن ميونيخ أنه يرفض استبعاد فكرة أن يلعب للنادي الألماني.

وأضاف ضاحكاً: "علينا الاتصال بنيكو كوفاتش، أو ربما النظر في إمكانية أن يستطيع مانويل نوير بشيء ما لإقناع أولي هونيس". وأوضح راكيتيتش الذي سبق له اللعب إلى جوار حارس عرين بايرن الحالي مانويل نوير من 2007 حتى مطلع 2011 في صفوف شالكه الألماني: "تتمتع البوندسليغا  بمكانة خاصة جداً لديّ، أتابعها منذ أن كنت صغيراً. لقد استمتعت بوقتي في شالكه، هل أعود مرة أخرى؟ سنرى ما يحدث. يجب أن يكون الأمر مناسباً لجميع الأطراف".

Schalke 04 Training Saison 2010/2011 neuer Rakitic (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

مانويل نوير وراكيتيتش في تدريبات نادي شالكه بموسم 2010/2011

ويرى لاعب الوسط الكرواتي أن البوندسيلغا "ما تزال من دوريات القمة، حيث يتنافس فيه مختلف الفرق القوية مثل بايرن ميونيخ ودورتموند وشالكه". وأضاف بشيء من الدعابة: "حين توجد الفرصة لذلك فإن نوير سيتصل بيّ حتماً".

وكانت تقارير صحفية قد تحدث مؤخراً عن رغبة العملاق البافاري في الحصول على خدمات نجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فقد أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية أن لاعب برشلونة يعد أيضاً هدفاً لأندية أوروبية أخرى مثل باريس سان جيرمان وموناكو الفرنسيين، حيث قدما عرضين كبيرين للاعب في الفترة الماضية.

وقالت الصحيفة إن الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن مهتم بخدمات راكيتيتش، خاصة بعد المستوى الذي قدمه في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

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  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

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  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


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