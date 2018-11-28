نجم برشلونة يغازل بايرن للعودة إلى البوندسليغا

لعب نجم برشلونة إيفان راكيتيتش 1.212 دقيقة بقميص شالكه في الدوري الألماني "بوندسليغا"، ورغم نجاحه في نيل أكثر من مدرب تعاقبوا على تدريب برشلونة، إلا أن راكيتيتش كشف مؤخراً أنه لا يستبعد العودة مجددا للعب في ألمانيا.

ويلعب راكيتيتش (30 عاماً) الذي خاض أول مباراة احترافية له في صفوف بازل السويسري عام 2005، بقميص برشلونة منذ 2014. وعلق اللاعب الكرواتي في مقابلة مع موقعي "غول.كوم" و"سبوكس.كوم" على الأنباء التي ربطته ببايرن ميونيخ أنه يرفض استبعاد فكرة أن يلعب للنادي الألماني.

وأضاف ضاحكاً: "علينا الاتصال بنيكو كوفاتش، أو ربما النظر في إمكانية أن يستطيع مانويل نوير بشيء ما لإقناع أولي هونيس". وأوضح راكيتيتش الذي سبق له اللعب إلى جوار حارس عرين بايرن الحالي مانويل نوير من 2007 حتى مطلع 2011 في صفوف شالكه الألماني: "تتمتع البوندسليغا بمكانة خاصة جداً لديّ، أتابعها منذ أن كنت صغيراً. لقد استمتعت بوقتي في شالكه، هل أعود مرة أخرى؟ سنرى ما يحدث. يجب أن يكون الأمر مناسباً لجميع الأطراف".

مانويل نوير وراكيتيتش في تدريبات نادي شالكه بموسم 2010/2011

ويرى لاعب الوسط الكرواتي أن البوندسيلغا "ما تزال من دوريات القمة، حيث يتنافس فيه مختلف الفرق القوية مثل بايرن ميونيخ ودورتموند وشالكه". وأضاف بشيء من الدعابة: "حين توجد الفرصة لذلك فإن نوير سيتصل بيّ حتماً".

وكانت تقارير صحفية قد تحدث مؤخراً عن رغبة العملاق البافاري في الحصول على خدمات نجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فقد أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية أن لاعب برشلونة يعد أيضاً هدفاً لأندية أوروبية أخرى مثل باريس سان جيرمان وموناكو الفرنسيين، حيث قدما عرضين كبيرين للاعب في الفترة الماضية.

وقالت الصحيفة إن الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن مهتم بخدمات راكيتيتش، خاصة بعد المستوى الذي قدمه في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

ع.غ