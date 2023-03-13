نجم بايرن على طاولة السيتي والريال

رغم أن سوق الانتقالات الصيفية لم يفتح أبوابه بعد، إلا أن أخبار انتقالات اللاعبين تتردد بقوة في أروقة الكثير من الأندية الأوروبية، التي ترغب في مواصلة حصد الألقاب أو العودة مجددا إلى الطريق الصحيح.

فقد أوضح موقع "شبورت" الألماني نقلا عن قناة "سكاي" أن اسم نجم بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز على طاولة كلا من ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد معه.

وأفاد موقع "شبورت" أن بايرن ميونيخ لا ينوي التفريط في خدمات ظهيره الأيسر في فترة الانتقالات الصيفية. بيد أن الأمور قد تتغير في حال تعاقدت إدارة الفريق البافاري مع جواو كانسيلو بشكل نهائي.

يشار إلى أن جواو كانسيلو، معار من فريق مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم. ويجب على الفريق البافاري دفع مبلغ 70 مليون يورو إذا أراد التعاقد مع الدولي البرتغالي بشكل نهائي.

وتابع نفس المصدر أن شراء بايرن ميونيخ لعقد جواو كانسيلو سيدفع إدارة الفريق الألماني إلى التفكير في بيع ألفونسو ديفيز، حيث سيطالب الفريق البافاري بمبلغ كبير للتخلي عن خدمات الدولي الكندي.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت رغبة ريال مدريد في ضم ألفونسو ديفيز في أكثر من مرة، لاسيما مع مستوياته الرائعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الألماني لكرة القدم.

أما مانشستر سيتي ، فهو بحاجة أيضا إلى لاعب من طينة ألفونسو ديفيز، الذي يتمتع بالسرعة والمهارة والقدرة على التكيف بسرعة من منظومة لعب الفريق، الذي يقوده منذ سنوات المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا.

يشار إلى أن ألفونسو ديفيز (22 عاما)، يحمل قميص بايرن ميونيخ منذ سنة 2019.ويرتبط الدولي الكندي بعقد مع الفريق البافاري يمتد حتى صيف 2025، حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بالأخبار الرياضية.