 نجم بايرن على طاولة السيتي والريال | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.04.2023

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رياضة

نجم بايرن على طاولة السيتي والريال

يبدو أن أحد نجوم بايرن ميونيخ يسيل لعاب كل من ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي. نجم الفريق البافاري لا يعيش مؤخرا أفضل أيامه مع الفريق وقد يفكر بخوض تجربة كروية جديدة خارج ألمانيا.

ديفيز من أسرع اللاعبين في البوندسليغا، صورة أرشيفية (8/5/2022)

هل يرحل ألفونسو ديفيز عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم الحالي؟

رغم أن سوق الانتقالات الصيفية لم يفتح أبوابه بعد، إلا أن أخبار انتقالات اللاعبين تتردد بقوة في أروقة الكثير من الأندية الأوروبية، التي ترغب في مواصلة حصد الألقاب أو العودة مجددا إلى الطريق الصحيح.

فقد أوضح موقع "شبورت" الألماني نقلا عن قناة "سكاي" أن اسم نجم بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز على طاولة كلا من ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد معه.

وأفاد موقع "شبورت" أن  بايرن ميونيخ  لا ينوي التفريط في خدمات ظهيره الأيسر في فترة الانتقالات الصيفية. بيد أن الأمور قد تتغير في حال تعاقدت إدارة الفريق البافاري مع جواو كانسيلو بشكل نهائي.

يشار إلى أن جواو كانسيلو، معار من فريق مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم. ويجب على الفريق البافاري دفع مبلغ 70 مليون يورو إذا أراد التعاقد مع الدولي البرتغالي بشكل نهائي.

مختارات

رغم فوزه الكبير بثلاثية نظيفة على بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يتوقع انتفاضة من الفريق البافاري خاصة بعد الأزمة الداخلية للفريق بسبب الخلاف بين لاعبيه ماني وساني.

لم ينس نجم فريق بايرن ميونيخ، ألفونسو ديفيز، أنه رأى نور الحياة في مخيم للاجئين في غانا، بعد فرار عائلته من نار الحرب في ليبيريا. الظهير الأيسر الدولي الكندي يكرس جزءاً من جهده ووقته لدعم اللاجئين في مواجهة كورونا.

وتابع نفس المصدر أن شراء بايرن ميونيخ لعقد جواو كانسيلو سيدفع إدارة الفريق الألماني إلى التفكير في بيع ألفونسو ديفيز، حيث سيطالب الفريق البافاري بمبلغ كبير للتخلي عن خدمات الدولي الكندي.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت رغبة ريال مدريد في ضم ألفونسو ديفيز في أكثر من مرة، لاسيما مع مستوياته الرائعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الألماني لكرة القدم.

أما  مانشستر سيتي ، فهو بحاجة أيضا إلى لاعب من طينة ألفونسو ديفيز، الذي يتمتع بالسرعة والمهارة والقدرة على التكيف بسرعة من منظومة لعب الفريق، الذي يقوده منذ سنوات المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا.

يشار إلى أن ألفونسو ديفيز (22 عاما)، يحمل قميص بايرن ميونيخ منذ سنة 2019.ويرتبط الدولي الكندي بعقد مع الفريق البافاري يمتد حتى صيف 2025، حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بالأخبار الرياضية.

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    حسن حسن صالحميدزيتش

    مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.

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    ديدي

    ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.

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    اوله بچورنموس

    المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.

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    سيرغي بارباريس

    بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.

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    رافينيا

    اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.

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    لوكاس بيتشيك

    لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    زي روبيرتو (بالأبيض)

    زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)

  • Fußball Bundesliga Hertha BSC Berlin gegen SV Hamburg

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    فداد إبيزفيتش

    خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.

  • Fußball Bundesliga - Der FC Bayern München ist Meister

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ليفان كوبيشفيلي

    في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.

  • Altintop schreibt Bundesliga-Geschichte

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    خليل ألتينتوب

    لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.

  • Fussball Bundesliga - FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:2 - Naldo

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    نالدو

    أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.

  • Makoto Hasebe im Trikot von Eintracht Frankfurt

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ماكوتو هاسيبي

    الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.

  • Torjubel Daniel Caligiuri

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    دانييل كاليغوري

    لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .

  • Robert Lewandowski lacht und hält beim Jubeln drei Finger hoch

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    روبرت ليفاندوفسكي

    يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    كلاوديو بيزارو

    بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.


 

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