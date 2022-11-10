نجم الكرة المغربية عبد الرزاق خيري يسترجع مع DW ذكريات ملحمة مونديال 86

DWعربية :عبد الرزاق خيري أنت من نجوم الكرة القدم ومن الأسماء التي تألقت في كأس العالم مكسيكو 1986. وأهدافك الجميلة لا يزال يتذكرها الجمهور المغربي والعربي. كيف ترى مستوى المنتخب المغربي الحالي في مونديال قطر ؟
عبد الرزاق خيري: أرى أن المنتخب المغربي يخطو بثبات نحو التأهل لدور الثمن النهائي في مونديال قطر. وأظن أنه قدم أداء متميزا في المباريات التي أجراها لحد الآن ونتائجه جد مشجعة. أتمنى أن يستمر في هذا التفوق وأن تكون المباراة الأخيرة أمام كندا مباراة إثبات الذات وفرصة إن شاء الله للحصول على المركز الأول لتجنب المنتخب الإسباني في الدور المقبل.
هناك من يشبه الجيل الحالي من المنتخب المغربي بجيل نسخة 1986 وتوقعوا أن يحقق المنتخب المغربي هنا في قطر نفس نتائج مكسيكو 86 يعني تعادلين وفوز وبالتالي التأهل كمتصدر للمجموعة. هل ترى قواسم مشتركة بين هذا المنتخب والمنتخب الذي مثلته في مونديال 1986 بالمكسيك؟
أكثر المتفائلين لم يكن ينتظر أن يظهر المنتخب المغربي بهذه القوة. لكن اللاعبين أبانوا على كفاءات وقدرات هائلة . نحن كنا واثقين بأنهم سيقدمون كأس عالم ممتازة. وكما تعلم أن المغاربة في التظاهرات الكبرى يكون حضورهم متميزا مثلما حصل معنا في نسخة 1986 وأيضا مع الجيل الذي خلفنا في نسخ أخرى من كأس العالم . والحمد لله لدينا من الطاقات والمواهب القادرة على مجاراة المنتخبات الكبرى.
نرجع بك للوراء عبد الرزاق خيري لنسخة مكسيكو 86 ماهي الأشياء التي مازالت عالقة بذاكرتك من ذلك الإنجاز؟
خيري: بطبيعة الحال كانت ملحمة تاريخية لأول مرة استطاع منتخب عربي وإفريقي يتأهل لدور الستة عشر. والمباراة التي تظل خالدة في الأذهان هي مباراتنا ضد البرتغال التي سجلت فيها هدفين. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يسجل فيها لاعب مغربي هدفين في كأس العالم وبعدها سار اللاعبان صلاح الدين بصير وكاماتشو على نفس المنوال وسجلا أيضا هدفين في مونديال 1998 في فرنسا.
لاعبو المنتخب المغربي في مباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الألماني في دور ثمن النهائي بمونديال ميكسيكو 1986
واعتقد أن مباراة المغرب والبرتغال في مكسيكو 86 كانت أحسن مباراة لعبها المنتخب المغربي. وربما أيضا كانت هي المفتاح لباقي البلدان العربية والإفريقية لمقارعة المنتخبات الأخرى. وهو ما حدث بالفعل حيث شاهدنا منتخبات مثل غانا والكاميرون والسنغال وأيضا السعودية تصل لأدوار متقدمة في كأس العالم.
لكن للأسف نحن العرب والأفارقة عندما نصل إلى دور الستة عشر أو دور الثمانية نعتقد أننا حققنا كل شيء وبالتالي لا نتمكن من مواصلة التألق وهذا هو الفرق بيننا وبين الأوروبيين. لكن رغم ذلك تبقى المشاركة ممتعة ومشرفة لحد الآن للمنتخب المغربي.
نبقى مع ملحمة ميكسيكو 86 بعد تحقيق التأهل للدور الثاني. كيف كانت الأجواء والفرحة في ذلك الوقت؟ هل مازلت تتذكر شيئا من ذلك؟
أتذكر أن المغاربة في جميع مدن المملكة المغربية خرجوا للشوارع للتعبير عن فرحهم وهو تقريبا ما يتكرر مع منتخبنا الحالي ونحن بدورنا أصبحنا نخرج للشارع للتعبير عن فرحنا بعدما كنا أنا وجيلي من اللاعبين سببا في خروج الجمهور للشوارع.
في 86 كانت فرحة عارمة داخل مستودع الملابس وحتى في مقر إقامتنا آنذاك. وكان هناك شخص يمدنا بالقوة ونستمد منه القوة وهو جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني الذي كان يتصل بنا يوميا بالهاتف ويتحدث مع جميع اللاعبين بشكل مباشر وشكل لنا ذلك حافزا معنويا. وبعد تأهلنا لدور الستة عشر قال لي الملك الحسن الثاني رحمه الله شخصيا "انظر يا ولدي المغاربة قاطبة لن ينسوا هذه اللحظة التاريخية التي صنعتموها في كأس العالم ونحن لن ننسى لكم هذا الجميل". وكان هذا حافزا معنويا كبيرا لنا.
هل فعلا كان الملك الراحل الحسن الثاني يقدم أيضا خطة اللعب للاعبين في مكسيكو 86؟
الحسن الثاني كان عبقريا ومتمكنا في الكثير من المجالات. لن أقدر على الجزم بأنه كان يتدخل في خطة اللعب لكنه كان على اتصال مباشر مع مدرب المنتخب المغربي آنذاك المهدي فاريا وبشكل دائم . ربما كانت تدور بينهما مناقشات وتبادل للأراء حول اللاعبين والخطط. وأعتقد أنه كانت لديه لمسة داخل منتخب 86.
توقعاتك لمباراة المغرب وكندا؟
المستوى والنتائج التي بلغناها لحد الآن لا تسمح لنا بالخسارة واعتقد أن المدرب وليد الركراكي سيعمل على ضمان نتيجة التعادل على الأقل حتى لا يدخل في حسابات معقدة. وأعتقد أن التعادل يكفينا للمرور للدور الثاني. وستبقى في الأخير مسألة حسابات. فالفوز قد يجعلنا نتصدر المجموعة وربما نتفادى مواجهة المنتخب الإسباني في الدور المقبل ونلعب أمام ألمانيا. كلها حسابات معقدة لكن المهم هو المرور إلى دور الستة عشر وآنذاك مهما يكن المنافس سيتم التعامل معه بعقلانية وبطريقة ذكية. ونتمنى أن نكون موفقين هذا المرة ونصل إلى أبعد نقطة ممكن في كأس العالم بإذن الله.
اجرى الحوار هشام الدريوش-الدوحة
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إستاد لوسيل - استدامة مع نقوش إسلامية
يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي. روعي في تشييده توظيف مجموعة من ممارسات الاستدامة، بما فيها سقف مصنوع من مادة متطوّرة تساعد في توفير الحماية من الرياح الساخنة والأتربة، والسماح بنفاذ قدرٍ كافٍ من ضوء الشمس لنمو العشب في الملعب مع توفير الظل.
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ملعب نهائي المونديال
يقع إستاد لوسيل على بعد 16 كلم شمال الدوحة، وسيستضيف ملعبه 10 مباريات حتى نصف النهائي والنهائي المنتظر. وسيتحوّل الملعب، البالغة سعته 80 ألف متفرج، إلى مركز حيوي يستفيد منه سكان مدينة لوسيل الحديثة بعد انتهاء المونديال: "مدارس، ومتاجر، ومقاهٍ، ومرافق رياضية، وعيادات صحية". واشتُق اسم المدينة من "الوسل" وهي نبتة نادرة تعتبر منطقة لوسيل موطنها الأصلي.
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إستاد البيت - بيت سكان البادية
افتتح في 9 أيلول/ سبتمبر 2022 بمباراة بين الزمالك بطل مصر والهلال بطل السعودية. استوحي تصميم استاد البيت من بيت الشّعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مرّ التاريخ الذين عاشوا مرتحلين في صحراء قطر بحثاً عن الكلأ والماء. سعته 60 ألف متفرج ويقع على مدخل مدينة الخور على بعد 43 كلم من وسط المدينة. شهد هذا الاستاد تسجيل رقم قياسي في فرش الأرضية العشبية.
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ملعب القمة النارية بين ألمانيا وإسبانيا
بدأت الحديقة العامة في المنطقة المحيطة بإستاد البيت في استقبال الجمهور منذ شباط/فبراير 2020. وإستاد البيت مجهز بسقف قابل للطي بالكامل وسيستضيف 9 مباريات بينها الأولى لقطر أمام الإكوادور وقمة ألمانيا-إسبانيا في دور المجموعات، حتى الدور نصف النهائي. صُمّمت مقاعد الجزء العلوي من المدرجات بشكل قابل للتفكيك بعد انتهاء كأس العالم.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
إستاد الجنوب من تصميم زها حديد
شُيد في أحد أقدم أحياء قطر المأهولة بالسكان. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية على بعد 23 كلم من وسط الدوحة وبسعة 40 ألف متفرج سيتم تخفيضها بعد المونديال. صمّمته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، مستلهمة فكرته من أشرعة المراكب التقليدية، في تخليد لتراث مدينة الوكرة الساحلية العريقة التي عُرفت عبر التاريخ كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
من الوكرة إلى الجنوب
إستاد الجنوب مجهّز بتقنية تبريد مبتكرة وسقف قابل للطي. سيستضيف 7 مباريات من دور المجموعات حتى دور الـ16. أُعلن عن جاهزيته في 16 أيار/مايو 2019 خلال استضافته نهائي كأس الأمير وفوز الدحيل على السد، وتم تغيير اسمه من الوكرة إلى الجنوب.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
إستاد أحمد بن علي
يطلق عليه أيضاً اسم (الريان)، ويقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر. بُني الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج في موقع إستاد كان يحمل الاسم نفسه ويقع على مشارف الصحراء، على بُعد 20 كلم غرب وسط الدوحة. تتزيّن واجهته الخارجية المتموجة برموز تمثل الثقافة القطرية. تعكس المرافق المحيطة بالاستاد طبيعة قطر، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية. ومن المقرر أن يستضيف 7 مباريات في المونديال حتى دور الـ16.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
إستاد خليفة الدولي
شاهد على تاريخ كرة القدم وألعاب القوى في البلاد. تمّ تجديده وإضافة 12 ألف مقعد جديد لاستضافة كأس العالم. أصبح أول استادات المونديال جاهزية في 19 أيار/مايو 2017، عندما استضاف نهائي كأس الأمير بحضور أكثر من 40 ألف متفرج. يقع الإستاد التاريخي الذي تم تشييده عام 1976 في قلب مؤسسة "أسباير زون" وعلى مقربة من مستشفى "سبيتار" في منطقة الريان.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
متحف قطر الرياضي
سيستضيف خلال المونديال 8 مباريات حتى دور الـ16 إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث. استضاف الإستاد الذي يبعد 13 كلم عن وسط الدوحة العديد من الفعاليات مثل دورة الألعاب الآسيوية 2006، كأس آسيا 2011، بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بطولة كأس الخليج 24 وكأس العالم للأندية 2019. يعلو سقفه قوسان ويتصل من خلال ممر مشاة قصير بمتحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
إستاد الثمامة - تصميم قطري
هو الملعب المونديالي الوحيد من أصل ثمانية غير مجهّز بتقنية التبريد. يمتاز بتصميمه المستوحى من "القحفية" أو قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال والأطفال في أنحاء العالم العربي. صمّمه المعماري القطري إبراهيم الجيدة، وسيستضيف 8 مباريات من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي. يتسع لأربعين ألف متفرج ويقع على بعد 13 كلم جنوب وسط الدوحة.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
إستاد المدينة التعليمية - مقر منتخب السيدات
تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة تعكس نور الشمس، وتبدي تغيراً في ألوانها كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس. يقع في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على بُعد 12 كلم من وسط المدينة. سيتحول الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج بعد المونديال إلى مقرّ لمنتخب قطر الوطني للسيدات. سيستضيف 8 مباريات بين دور المجموعات وربع النهائي.
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بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022
إستاد 974 - أول إستاد قابل للتفكيك
يدخل في بنائه 974 حاوية للشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب، مستوحياً تصميمه من الإرث البحري والتجاري لقطر. كان مقرراً أن يُطلق عليه اسم (راس أبو عبود) حيث يتناغم مع اسم ميناء يقع على مقربة منه. يُعدّ أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال
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أهلا بكم في كورنيش الدوحة
تتسع مدرجات إستاد 974 إلى 40 ألف مشجع ويطلّ على كورنيش الدوحة وناطحات السحاب في منطقة الخليج الغربي وبالإمكان الوصول إليه عبر محطة مترو تبعد مسافة 800 متر. سيستضيف 7 مباريات حتى دور الـ16، ويقع على مقربة من مطار حمد الدولي على بعد 10 كلم شرق وسط الدوحة. إعداد: عماد حسن