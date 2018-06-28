 نجم الكرة الألمانية السابق ماتيوس: المانشافت ″متعجرف″ | عالم الرياضة | DW | 28.06.2018

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عالم الرياضة

نجم الكرة الألمانية السابق ماتيوس: المانشافت "متعجرف"

انتقد الكابتن السابق للمنتخب الألماني لوتار ماتيوس بشدة أداء المانشافت العريق بعد إقصائه من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا. أما المدرب الألماني السابق بيرتي فوغتس فقد طالب باستخلاص العبر بضرورة التخلي عن بعض اللاعبين.

Lothar Matthäus Sky Reporter 2012 (Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

قال الكابتن السابق لمنتخب ألمانيا لكرة القدم لوتار ماتيوس إن "الفريق لم يعمل أبدا ولم يشكل وحدة متكاملة. ولم يظهر أي حماسة، بل أكثر من ذلك كان متعجرفاً". ووصف ماتيوس خروج المنتخب الألماني في الدور الأول من البطولة "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم الألمانية".

واتهم ماتيوس مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف بارتكاب أخطاء، وذكر في هذا الإطار التخلي عن تعيين لاعبين في التشكيلة الألمانية مثل مهاجم بايرن ميونيخ ساندرو فاغنر وليروي ساني من مانشستر سيتي. وطالب ماتيوس بإعادة تشكيل صفوف المنتخب الألماني بلاعبين جدد.

أما المدرب الألماني السابق برتي فوغتس فقد طالب باستخلاص العبر، داعيا اتحاد كرة القدم الألماني إلى الانفصال عن الكثير من اللاعبين، لأنهم "لم يستحقوا اللعب للمنتخب الألماني". وأوضح فوغتس أن المنتخب الألماني لم يتمكن في المقابلات الثلاث للدور الأول من أداء ذي نتيجة مثمرة، ولم "يكن ذلك جديرا بفريق ألماني".

وطالب فوغتس بالنسبة إلى المستقبل بتنفيذ تحول داخل المانشافت. وقال فوغتس:" يجب علينا تشكيل فريق جديد"، موضحا أن المسؤولين قادرون على إتمام هذه المهمة.

م.أ.م ( س إ د)

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