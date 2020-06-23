 نجم التنس الألماني زفيريف نادم على المشاركة في ″أدريا تور″ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.08.2020

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رياضة

نجم التنس الألماني زفيريف نادم على المشاركة في "أدريا تور"

اعترف نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف بأنه افتقد الحكمة بشكل كبير عندما شارك في بطولة "أدريا تور" الاستعراضية في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد. ولم تكن المشاركة في "أدريا تور" الخطأ الوحيد الذي ارتكبه.

ألكسندر زفيريف

زفيريف: ارتكبت خطأ بالمشاركة في أدريا تور

قال نجم كرة المضرب الألماني ألكسندر زفيريف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عقب هزيمته أمام البريطاني آندي موراي مساء الاثنين (24 آب / أغسطس 2020) (صباح الثلاثاء بتوقيت غرينيتش) في بطولة "ويسترن آند ساذرن" المقامة حاليا في نيويورك: "لقد ارتكبت خطأ بالمشاركة في أدريا تور وكذلك خطأ آخر في الاحتفال بعيد ميلاد بعدها."

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اعتزلت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا بعد مسيرة احترافية حافلة توجت خلالها بخمسة ألقاب في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى. شارابوفا أعلنت اعتزالها في مقال قالت فيه: "وداعا للتنس".

بعد تجاهل قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم دورة استعراضية متنقلة في البلقان، أكد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إصابته بكورونا، ليكون رابع لاعب يصاب به على هامش الدورة. ديوكوفيتش اعتذر وأقر أن "الفيروس لايزال موجوداً".

وأضاف: "ارتكبت خطأ فادحا، لذلك أتفهم موقف الناس (الذين أبدوا انزعاجا)". وأكد زفيريف (23 عاما) إنه عرض نفسه للخطر عندما شارك في بطولة "أدريا تور" التي أطلقها النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في حزيران/يونيو، قبل أن تُلغى بسبب ظهور حالات إصابة بعدوى كورونا.

وخضع زفيريف لفحص كورونا سبع مرات، وجاءت جميع النتائج سلبية، وقال النجم الألماني: "لكن هذا بالطبع لم يكن أفضل شيء." وكانت سلسلة بطولات "أدريا تور" الاستعراضية قد أُلغيت بسبب ظهور العديد من حالات الإصابة بعدوى كورونا، وكان ديوكوفيتش نفسه من بين المصابين.

لقطة من المواجهة التي جمعت زفيريف في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أمام السترالي دومينيك تيم

ألكسندر زفيريف

ولم يلتزم اللاعبون حينذاك بقواعد التباعد الجسدي وإجراءات الوقاية، بل التقطت صور للاعبين يحتفلون في ملهى ليلي. واعترف زفيريف أيضا بأنه أغضب منظمي بطولة تالية أقيمت في برلين، بإعلان انسحابه دون سابق انذار.

وأوضح زفيريف: "بعد أدريا تور، إدارتي نصحتني بأنه من الأفضل البقاء في المنزل... خضعت لفحوص سبع مرات وجاءت النتائج سلبية... لكن بطولة برلين شهدت حضور عدد قليل من المشجعين، وأنا ببساطة لم أكن أريد المخاطرة مجددا".

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)

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