نجم التنس الألماني زفيريف نادم على المشاركة في "أدريا تور"

قال نجم كرة المضرب الألماني ألكسندر زفيريف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عقب هزيمته أمام البريطاني آندي موراي مساء الاثنين (24 آب / أغسطس 2020) (صباح الثلاثاء بتوقيت غرينيتش) في بطولة "ويسترن آند ساذرن" المقامة حاليا في نيويورك: "لقد ارتكبت خطأ بالمشاركة في أدريا تور وكذلك خطأ آخر في الاحتفال بعيد ميلاد بعدها."
وأضاف: "ارتكبت خطأ فادحا، لذلك أتفهم موقف الناس (الذين أبدوا انزعاجا)". وأكد زفيريف (23 عاما) إنه عرض نفسه للخطر عندما شارك في بطولة "أدريا تور" التي أطلقها النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في حزيران/يونيو، قبل أن تُلغى بسبب ظهور حالات إصابة بعدوى كورونا.
وخضع زفيريف لفحص كورونا سبع مرات، وجاءت جميع النتائج سلبية، وقال النجم الألماني: "لكن هذا بالطبع لم يكن أفضل شيء." وكانت سلسلة بطولات "أدريا تور" الاستعراضية قد أُلغيت بسبب ظهور العديد من حالات الإصابة بعدوى كورونا، وكان ديوكوفيتش نفسه من بين المصابين.
ألكسندر زفيريف
ولم يلتزم اللاعبون حينذاك بقواعد التباعد الجسدي وإجراءات الوقاية، بل التقطت صور للاعبين يحتفلون في ملهى ليلي. واعترف زفيريف أيضا بأنه أغضب منظمي بطولة تالية أقيمت في برلين، بإعلان انسحابه دون سابق انذار.
وأوضح زفيريف: "بعد أدريا تور، إدارتي نصحتني بأنه من الأفضل البقاء في المنزل... خضعت لفحوص سبع مرات وجاءت النتائج سلبية... لكن بطولة برلين شهدت حضور عدد قليل من المشجعين، وأنا ببساطة لم أكن أريد المخاطرة مجددا".
ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)
-
سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
الأميركية سيرينا وليامز: في جعبتها 64 لقبا في الفردي و22 في الزوجي. الأولى حاليا في الترتيب العالمي. أكثر من 63 مليون دولارا هي حصيلة الجوائز التي حصلت عليها. تحب الحديث بالهاتف مع الأصدقاء.
-
سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
الروسية ماريا شارابوفا : الثانية في الترتيب العالمي. حازت على 33 لقبا في الفردي وثلاثة في الزوجي. تقدر قيمة الجوائز التي حصلت عليها 32 مليون دولار. تحب الرقص والغناء والأزياء ومعروفة بصرخاتها على الملعب.
-
سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
الرومانية سيمونا هاليب: فازت إلى غاية اللحظة بثمانية ألقاب. عمرها 23 عاما. مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون دولار. الثالثة في ترتيب بطلات التنس لموسم 2014. تعشق الباستا الإيطالية وعصير البرتقال.
-
سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
التشيكية بترا كفيتوفا: حصلت على 14 لقبا بقيمة نحو 17 مليون دولار. معروفة بقوة إرسالها بالذراع اليسرى. تبلغ من العمر 24 عاما، وهي الرابعة عالميا. تحب السوشي والمطبخ الإيطالي.
-
سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
الصربية آنا ايفانوفيتش: 27 عاما. فازت بـ 15 لقبا وحصلت على 13 مليون دولار من الجوائز. غذائها المفضل السوشي وشرابها المفضل الماء.
-
سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
البولندية اغنيشكا رادفانسكا: 25 عاما، 14 لقب فردي ولقبين في الزوجي. 17 مليون دولار حصيلة جوائزها. ولدت في كراكوف لكن مدينتها المفضلة باريس. السادسة في الترتيب العالمي.
-
سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
الكندية اويغين بوخارد: 20 عاما، لقب واحد بالفردي. مطربها المفضل جاستين بيبر. أول كندية تصل إلى نهائي إحدى بطولات غراند سلام، وذلك في ويمبلدون 2014 والتي فازت بلقبها.
-
سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
الشقراء الدنماركية كارولين وزيناكي: 22 لقبا فرديا ولقبين في الزوجي. مجموع جوائزها يقارب 20 مليون دولار. 24 عاما، تحب كرة القدم والسباحة. وغذائها المفضل، هو طعام والدتها من الدجاج بالكاري.
-
سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
الألمانية انغيليكا كيربر: 26 عاما، فازت بثلاثة ألقاب كبرى بقيمة 7 ملايين دولار. تعيش في بولندا. قدوتها الألمانية شتيفي غراف.
-
سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
السلوفاكية دومينكا جيبولكوفا: 25 عاما، فازت بأربعة ألقاب وبمبالغ فاقت 6 ملايين دولار. رقمها المفضل هو 9 وتحب العيش في براتسلافا، باريس ونيويورك. كتابة: عباس الخشالي