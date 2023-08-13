نجم الأضواء الموسيقي إيبل سيلوتشي

الأمير هاري ينشر مذكراته مطلع العام المقبل.. فهل من مفاجآت؟

العام الماضي أعلن الأمير هاري أنه يعد مذكراته وسيروي فيها "أخطاءه" و"الدروس التي تعلمها". ويأمل "في إظهار أن لدينا جميعاً قواسم مشتركة أكثر مما نظن أياً كانت أصولنا". في يناير المقبل ستصدر المذكرات بـ 16 لغة.