 نجم الأضواء الموسيقي إيبل سيلوتشي | يوروماكس | DW | 20.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

نجم الأضواء الموسيقي إيبل سيلوتشي

عازف التشيلو المولود في جنوب إفريقيا إيبل سيلوتشي Abel Selaocoe يجمع بين الموسيقى الإفريقية وأعمال أساتذة الباروك القدامى. وهو يعزف أصواتاً مذهلة من التشيلو، ليجعله يبدو كصوت ناي كما أنه يقلد أصوات آلات موسيقية بفمه.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - حصان قزم يُنتخب عمدة لقرية بريطانية، ومواضيع أخرى 13.08.2023

Schlösser

جولة ملكية عبر برلين 13.08.2023

DW Sendung Euromaxx

إعداد وجبات متناهية الصغر 13.08.2023

Pony Bürgermeister

حصان قزم كعمدة قرية بريطاينة 13.08.2023

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - قصة الألمان مع البطاطا ومواضيع أخرى 20.08.2023

Euromaxx 19.07.23

أمستردام: بين الإنستغرام والواقع 20.08.2023

Euromaxx 19.07.23

قصة الألمان مع البطاطا 20.08.2023

Euromaxx 19.07.23

جولة في عالم القهوة في ترييستي 20.08.2023

اقرأ أيضا

Dieses von Saudi Press Agency, der offiziellen Nachrichtenagentur von Saudi Arabien, zur Verfügung gestellte Foto zeigt Mohammed bin Salman (l), Kronprinz von Saudi-Arabien, und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, vor dem 32. arabischen Gipfel. +++ dpa-Bildfunk +++

مؤتمر جدة.. في أي سياق تأتي مبادرة السعودية بشأن أزمة أوكرانيا؟ 05.08.2023

انطلقت في جدة محادثات السلام حول الأزمة الأوكرانية بمشاركة ممثلين من 30 دولة، دون مشاركة، فما فرص تحقيق انفراج في ظل غياب روسيا عن المؤتمر؟ وما هدف المبادرة السعودية؟

This handout photograph provided by the Press Information Bureau shows leaders of the BRICS nations, clockwise from top left, Russian President Vladimir Putin, Indian Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa and Brazilian President Jair Bolsonaro during a video conference, in New Delhi, India, Thursday, Sept. 9, 2021. Leaders of the BRICS grouping on Thursday emphasized the need for cooperation on studying the origins of the coronavirus as an important element in the global fight against the COVID-19 pandemic. This year's summit was held virtually and marked the 15th anniversary of the grouping, which includes Brazil, India, China, South Africa and Russia. Together, the five countries represent nearly half of the world's population. (Press Information Bureau via AP)

هل تصبح مجموعة بريكس بديلا لمنظومة الغرب؟ 03.04.2023

لم تصدق التوقعات بأن تصبح دول "بريكس" كيانا يضم الاقتصاديات الأسرع نموا، لكن بدلا من ذلك، باتت المجموعة بمثابة تحالف دبلوماسي وممول تزداد أهميته للتنمية في دول عديدة، فهل تقدم بذلك بديلا للمنظومة الغربية؟

24.04.2023+++ Ein Airbus der Luftwaffe landet mit aus dem Sudan evakuierten Bundesbürgern auf dem Flughafen BER.

تسارع إجلاء آلاف الأجانب من السودان ووصول أول دفعة إلى برلين 24.04.2023

تتواصل عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان حيث تقترب المعارك من يومها العاشر. وفيما فتحت مسارات آمنة لإخراج الرعايا الأجانب بضمان الطرفين المتصارعين، تُرك السودانيون لمواجهة مصيرهم تحت وابل الرصاص.

Britain's Prince Harry walking in the procession at Windsor Castle, Berkshire, during the funeral of Britain's Prince Philip, who died at the age of 99, Britain, April 17, 2021. Victoria Jones/Pool via REUTERS

الأمير هاري ينشر مذكراته مطلع العام المقبل.. فهل من مفاجآت؟ 27.10.2022

العام الماضي أعلن الأمير هاري أنه يعد مذكراته وسيروي فيها "أخطاءه" و"الدروس التي تعلمها". ويأمل "في إظهار أن لدينا جميعاً قواسم مشتركة أكثر مما نظن أياً كانت أصولنا". في يناير المقبل ستصدر المذكرات بـ 16 لغة.