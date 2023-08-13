نجم الأضواء الموسيقي إيبل سيلوتشي

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عازف التشيلو المولود في جنوب إفريقيا إيبل سيلوتشي Abel Selaocoe يجمع بين الموسيقى الإفريقية وأعمال أساتذة الباروك القدامى. وهو يعزف أصواتاً مذهلة من التشيلو، ليجعله يبدو كصوت ناي كما أنه يقلد أصوات آلات موسيقية بفمه.
انطلقت في جدة محادثات السلام حول الأزمة الأوكرانية بمشاركة ممثلين من 30 دولة، دون مشاركة، فما فرص تحقيق انفراج في ظل غياب روسيا عن المؤتمر؟ وما هدف المبادرة السعودية؟
لم تصدق التوقعات بأن تصبح دول "بريكس" كيانا يضم الاقتصاديات الأسرع نموا، لكن بدلا من ذلك، باتت المجموعة بمثابة تحالف دبلوماسي وممول تزداد أهميته للتنمية في دول عديدة، فهل تقدم بذلك بديلا للمنظومة الغربية؟
تتواصل عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان حيث تقترب المعارك من يومها العاشر. وفيما فتحت مسارات آمنة لإخراج الرعايا الأجانب بضمان الطرفين المتصارعين، تُرك السودانيون لمواجهة مصيرهم تحت وابل الرصاص.
العام الماضي أعلن الأمير هاري أنه يعد مذكراته وسيروي فيها "أخطاءه" و"الدروس التي تعلمها". ويأمل "في إظهار أن لدينا جميعاً قواسم مشتركة أكثر مما نظن أياً كانت أصولنا". في يناير المقبل ستصدر المذكرات بـ 16 لغة.
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