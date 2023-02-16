نجم إنجليزي يوجه طلبا لمانشستر "اليائس" بخصوص دي يونغ

ليس سرا أن مانشستر يونايتد مهتم للغابة بخدمات نجم برشلونة فرينكي دي يونغ، فقد حاول النادي الإنجليزي الحصول على خدمات متوسط الميدان الهولندي في أكثر من مرة، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل حتى الآن.

ومع اقتراب كل فترة انتقالات، يضع "الشياطين الحمر" فرينكي دي يونغ على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في الفريق، حيث يبدي مانشستر يونايتد استعداده لفتح خزائنه بكل سخاء من أجل دي يونغ.

وأمام هذا الوضع "اليائس" وجه أحد أساطير الدوري الإنجليزي طلبا عاجلا لمانشستر يوناتيد. ففي تصريحات نقلها موقع صحيفة "ميرور" الإنجليزية قال أسطورة "الشياطين الحمر" آندي كول إن على مانشستر يوناتيد التخلي عن حلم ضم لاعب برشلونة فرينكي دي يونغ.

وأضاف آندي كول (51 عاما) أن فرينكي دي يونغ "ليس لاعب خط الوسط الذي يمكنه القيام بخدمة أسلوب فريق مانشستر يونايتد". وتابع قائلا :"إنه لاعب جيد للغاية ولا جدال في ذلك. لكن إذا نظرت إلى قصة الانتقالات الخاصة بالموسم الماضي فإنك تتساءل لماذا يريد مانشستر يوناتيد وضع نفسه في هذا الوضع مرة أخرى؟".

يشار إلى مانشستر يوناتيد، حاول كثيرا في الموسم الماضي ضم دي يونغ، إلا أن اللاعب رفض الانتقال إلى الفريق الإنجليزي، وفضل البقاء مع النادي الكتالوني.

وأردف آندي كول "مانشستر يوناتيد بحاجة إلى لاعبين يرغبون في الانتقال إليه مثل كاسيميرو. محاولة التعاقد مع دي يونغ تجعل مانشستر يونايتد يبدو يائسا. إننا نتحدث عن فريق مانشستر يونايتد".

يشار إلى أن فرينكي دي يونغ (25 عاما)، انتقل إلى برشلونة قادما من فريق أياكس أمستردام. ويرتبط دي يونغ بعقد مع "البلوغرانا" حتى صيف 2026. ولا يمانع برشلونة في بيع لاعبه شريطة الحصول على مقابل مادي كبير.