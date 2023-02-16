 نجم إنجليزي يوجه طلبا لمانشستر "اليائس" بخصوص دي يونغ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.03.2023

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رياضة

نجم إنجليزي يوجه طلبا لمانشستر "اليائس" بخصوص دي يونغ

في الوقت الذي يستعد فيه فريق مانشستر يونايتد لنصب شباكه مجددا حول نجم فريق برشلونة فرينكي دي يونغ، وجه نجم إنجليزي كبير طلبا خاصا لإدارة فريق "الشياطين الحمر" حتى لا تبدو مجددا بمظهر "اليائس".

دي يونغ يرغب بالبقاء مع برشلونة.

دي يونغ مطلب رئيسي لفريق مانشستر يوناتيد، صورة أرشيفية.

ليس سرا أن مانشستر يونايتد مهتم للغابة بخدمات نجم برشلونة فرينكي دي يونغ، فقد حاول النادي الإنجليزي الحصول على خدمات متوسط الميدان الهولندي في أكثر من مرة، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل حتى الآن.

ومع اقتراب كل فترة انتقالات، يضع "الشياطين الحمر" فرينكي دي يونغ على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في الفريق، حيث يبدي مانشستر يونايتد استعداده لفتح خزائنه بكل سخاء من أجل دي يونغ.

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الفوز في سوق الانتقالات لا يقل أهمية عن الفوز على أرض الملعب، خصوصاً في زمن مواقع التواصل الاجتماعي التي زادت من أهمية نجوم الكرة بالنسبة للأندية، فهي لا تتعاقد مع النجوم للفوز فحسب، بل لسبب آخر، ما هو؟

وأمام هذا الوضع "اليائس" وجه أحد أساطير الدوري الإنجليزي طلبا عاجلا لمانشستر يوناتيد. ففي تصريحات نقلها موقع صحيفة "ميرور" الإنجليزية قال أسطورة "الشياطين الحمر" آندي كول إن على مانشستر يوناتيد التخلي عن حلم ضم لاعب برشلونة فرينكي دي يونغ.

وأضاف آندي كول (51 عاما) أن فرينكي دي يونغ "ليس لاعب خط الوسط الذي يمكنه القيام بخدمة أسلوب فريق مانشستر يونايتد". وتابع قائلا :"إنه لاعب جيد للغاية ولا جدال في ذلك. لكن إذا نظرت إلى قصة الانتقالات الخاصة بالموسم الماضي فإنك تتساءل لماذا يريد مانشستر يوناتيد وضع نفسه في هذا الوضع مرة أخرى؟".

يشار إلى مانشستر يوناتيد، حاول كثيرا في الموسم الماضي ضم دي يونغ، إلا أن اللاعب رفض الانتقال إلى الفريق الإنجليزي، وفضل البقاء مع النادي الكتالوني.

وأردف آندي كول "مانشستر يوناتيد بحاجة إلى لاعبين يرغبون في الانتقال إليه مثل كاسيميرو. محاولة التعاقد مع دي يونغ تجعل مانشستر يونايتد يبدو يائسا. إننا نتحدث عن فريق مانشستر يونايتد".

يشار إلى أن فرينكي دي يونغ (25 عاما)، انتقل إلى برشلونة قادما من فريق أياكس أمستردام. ويرتبط دي يونغ بعقد مع "البلوغرانا" حتى صيف 2026. ولا يمانع برشلونة في بيع لاعبه شريطة الحصول على مقابل مادي كبير.

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  • روديغر

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

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  • ساديو ماني

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

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  • النجم البرازيلي كاسيميرو

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    نجم وسط الريال إلى مانشستر يونايتيد

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  • بيير إيميريك أوباميانغ

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

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