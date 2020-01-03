نجم إنتر ميلان ـ كنا ننام مع الفئران والمؤجِر طردنا إلى الشارع

كثيراً ما جذب نجوم الساحرة المستديرة الاهتمام بسبب ثرائهم الكبير، إذ يحصل هؤلاء النجوم على أموال كبيرة جداً، تساعدهم على اقتناء عدة منازل ساحرة في أكثر من مدنية وبلد، وسيارات فارهة وغيرها.

إلاّ أن النجاح في عالم كرة القدم والوصول إلى القمة ليس بالأمر الهين، إذ يتطلب ذلك الكثير من التضحيات والصبر، فضلاً عن القدرة على تجاوز العقبات والتمسك بالأمل حتى آخر رمق. ويبدو أن "خطوات النجاح" هذه تنطبق على واحد من أقوى المهاجمين حالياً في عالم الساحرة المستديرة.

فقد كشف مهاجم إنتر ميلان روميلو لوكاكو أنه في صغره، كانت الفئران تملأ منزله لأن أسرته كانت فقيرة للغاية. وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه تعرض للطرد مع أسرته من المنزل لأن أسرته لم تدفع الإيجار لمدة شهور.

وتابع الدولي البلجيكي الحديث عن طفولته الصعبة قائلاً "في إحدى المرات تم رمي الأثاث خارج المنزل لأننا لم ندفع الإيجار لشهور، فقد كان علينا أن نغادر". وأردف: "أتذكر الفئران التي كانت (تحوم) حول رؤوسنا وأشياء من هذه القبيل".

ورغم ما مر به روميلو لوكاكو في طفولته، إلاّ أن ذلك لم يحل دون تحقيق حلمه بالنجاح في عالم كرة القدم، مشيراً إلى أنه هذه الصعوبات حفزته ليصبح أفضل "الأمر الذي أقوله دائماً، هو أنني لست الوحيد الذي مر من هذه الأشياء. لكنني حولت هذه الصعوبات إلى حافز لي لأصبح الشخص، الذي أنا عليه اليوم".

يشار إلى أن صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت"، كانت قد كشفت في وقت سابق أن روميلو لوكاكو (26 عاماً) يتقاضى حوالي 8.5 مليون يورو كراتب سنوي. وتبلغ الآن القيمة السوقية للمهاجم البلجيكي 75 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت".