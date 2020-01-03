نجم أرسنال يكيل المديح لفان دايك

لم يتردد نجم دفاع أرسنال سوكراتيس في التعبير عن إعجابه الكبير بالمستوى، الذي يقدمه فيرجيل فان دايك أحسن مدافع في العالم في الوقت الحالي، وأضاف الدولي اليوناني أنه يرغب في حصول المدافعين على اهتمام كبير في عالم الساحرة المستديرة.

وقال سوكراتيس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية "ما قام به فيرجيل فان دايك في الموسم الماضي كان صعباً على كل مدافع للقيام به"، وأردف: "لقد كان العام الماضي مثالياً بالنسبة له، خصوصاً لكل الناس الذين كانواعلى مقربة منه وساعدوه كثيراً".

وواصل سوكراتيس حديثه عن المدافع الهولندي الصلب قائلاً "لقد كان جيداً جداً وكان عاماً جيداً بالنسبة. وذلك بالأخذ في الاعتبار أن كرة القدم أصبحت أكثر هجومية في الوقت الحالي، لاسيما وأن الكل يفكر في اللاعبين في مركز الهجوم وعدد الأهداف التي يستطيعون تسجيلها". واختتم سوكراتيس كلامه "أعتقد أن المدافعين في حاجة للحصول على اهتمام أكبر".

واستطاع فيرجيل فان دايك أن يفرض اسمه بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فقد أصبح فان دايك في وقت وجيز صمام أمان ليفربول، وساهم بشكل كبير للغاية في فوز "الريدز" بأكثر من لقب، تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

من جهة أخرى، تأمل جماهير أرسنال أن يسير سوكراتيس على خطى فان دايك ويساعد "المدفجية" على العودة إلى تألقه المعهود في أقرب وقت ممكن، خاصة بعدما تعاقد الفريق اللندني مؤخراً مع المدرب الإسباني الشاب أرتيتا.