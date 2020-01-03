 نجم أرسنال يكيل المديح لفان دايك | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 08.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

نجم أرسنال يكيل المديح لفان دايك

أبدى قلب دفاع أرسنال سوكراتيس إعجابه الكبير بمستوى نجم ليفربول فيرجيل فان دايك. المدافع اليوناني أكد أن صخرة دفاع "الريدز" رفع السقف عالياً وقدم موسماً مثالياً مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أصبح المدافع الهولندي صمام أمان ليفربول.

يعد فيرجيل فان دايك واحداً من أحسن المدافعين في العالم، حسب مراقبين.

لم يتردد نجم دفاع أرسنال سوكراتيس في التعبير عن إعجابه الكبير بالمستوى، الذي يقدمه فيرجيل فان دايك أحسن مدافع في العالم في الوقت الحالي، وأضاف الدولي اليوناني أنه يرغب في حصول المدافعين على اهتمام كبير في عالم الساحرة المستديرة.

وقال سوكراتيس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية "ما قام به فيرجيل فان دايك في الموسم الماضي كان صعباً على كل مدافع للقيام به"، وأردف: "لقد كان العام الماضي مثالياً بالنسبة له، خصوصاً لكل الناس الذين كانواعلى مقربة منه وساعدوه كثيراً".

مختارات

أرسل محمد صلاح وصخرة دفاع نادي ليفربول فيرجيل فان ديك رسالتي دعم إلى زميلهما في النادي لاعب منتخب إنكلترا جو غوميز بعد صيحات استهجان أطلقها مشجعون للمنتخب الإنكليزي، وسبب كل ذلك واقعة "عراك". (16.11.2019)

بعدما كسر مودريتش هيمنة رونالدو وميسي على الفوز بجائزة الكرة الذهبية، يتوقع أن يواصل نجم ليفربول فيرجيل فان ديك السير على نفس النهج. المدافع الهولندي تألق بشكل لافت مع ليفربول وأصبح من المرشحين بقوة للفوز بالكرة الذهبية. (03.06.2019)

وواصل سوكراتيس حديثه عن المدافع الهولندي الصلب قائلاً "لقد كان جيداً جداً وكان عاماً جيداً بالنسبة. وذلك بالأخذ في الاعتبار أن كرة القدم أصبحت أكثر هجومية في الوقت الحالي، لاسيما وأن الكل يفكر في اللاعبين في مركز الهجوم وعدد الأهداف التي يستطيعون تسجيلها". واختتم سوكراتيس كلامه "أعتقد أن المدافعين في حاجة للحصول على اهتمام أكبر".

واستطاع فيرجيل فان دايك أن يفرض اسمه بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فقد أصبح فان دايك في وقت وجيز صمام أمان ليفربول، وساهم بشكل كبير للغاية في فوز "الريدز" بأكثر من لقب، تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

من جهة أخرى، تأمل جماهير أرسنال أن يسير سوكراتيس على خطى فان دايك ويساعد "المدفجية" على العودة إلى تألقه المعهود في أقرب وقت ممكن، خاصة بعدما تعاقد الفريق اللندني مؤخراً مع المدرب الإسباني الشاب أرتيتا.

  • Fußball Liverpool v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - Group C - Anfield (picture-alliance/Zuma/A. Yates)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    بداية صعبة

    في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.

  • Fußball UEFA Champions League - Crvena zvezda v Liverpool (picture-alliance/Pixsell/S. Ilic)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    سقوط مفاجئ

    فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

  • Fussball Champions League Spieltag 5 Gruppe C l Paris PSG vs Liverpool Tor 2:0 - Neymar (Reuters/B. Tessier)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    ضربة موجعة

    تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Neapel | Tor zum 1:0 (Reuters/J. Super)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل بشق الأنفس

    انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Bayern München (Reuters/P. Noble)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تعادل مفروض

    في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.

  • Fußball | Champions League | Bayern München vs Liverpool Champions League (Reuters/M. Dalder)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    فوز عريض

    أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

  • Champions League FC Porto - Liverpool (Reuters/R. Marchante)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل مستحق

    برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.

  • UEFA Champions League | FC Barcelona vs. FC Liverpool | 3. TOR Barcelona (Reuters/Action Images/J. Sibley)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    خسارة قاسية

    في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.

  • Fussball Champions League l FC Liverpool - FC Barcelona l Jubel bei Trainer Jürgen Klopp, Mohamed Salah und Virgil van Dijk (picture alliance/dpa/P. Byrne)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    "ريمونتادا" تاريخية

    في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

  • UEFA Champions League Finale - Tottenham Hotspur v FC Liverpool - Pokal (Getty Images/M. Hangst)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    وأخيرا عانق الريدز "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    في نهائي أنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قاد هدف مبكر سجله محمد صلاح وهدف آخر قبل النهاية سجله ديفوك أوريغي ليفربول للفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير السبت (فاتح يونيو جزيران 2019) ليلامس المدرب يورغن كلوب أخيرا لقب أرفع بطولات الأندية القارية. إعداد: رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

توج ليفربول الإنجليزي بلقبه السادس في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على توتنهام 2 - صفر في نهائي إنجليزي خالص للبطولة. طريق "الريدز" إلى مدريد لم يكن أبداً مفروشاً بالورود وكان قريباً للغاية من توديع البطولة. (01.06.2019)  

مواضيع ذات صلة

Fußball FIFA Club WM Finale FC Liverpool v Flamengo

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى جماهير ليفربول! 03.01.2020

وجه مدرب ليفربول يورغن كلوب رسالة خاصة إلى جماهير النادي الإنجليزي العريق. المدرب الألماني طالب جماهير "الريدز" بمنح لاعب الفريق الجديد تاكو مينامينو الوقت الكافي من أجل أن يتأقلم بشكل جيد مع أجواء "البريميرليغ".

Champions League Real Madrid vs Borussia Dortmund Jürgen Klopp

أنشيلوتي يوجه تحذيراً شديد اللهجة ليورغن كلوب 24.12.2019

وجه مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي تحذيراً شديد اللهجة لليفربول المتوهج بشدة هذا الموسم تحت قيادة يورغن كلوب. المدرب الإيطالي المخضرم يملك سجلاً رائعاً أمام "الريدز" ويأمل في إيقاف قطار متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

Kolumnisten Emad El-Din Hussein

عماد الدين حسين: محمد صلاح.. لم يعد مجرد لاعب كرة قدم 03.05.2018

في مقاله* لـ DW عربية يسلط الكاتب الصحفي عماد الدين حسين على اللاعب المصري محمد صلاح الإنسان  والنموذج، الذي بات ظاهرة تعطي الأمل لملايين الشباب الباحثين عن نقطة ضوء وسط بحر من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

نجم أرسنال يكيل المديح لفان دايك

كابيلو يشكك في رواية يوفنتوس بخصوص دي ليخت

متفوقا على صلاح ومحرز.. ماني أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

25 دولاراً..تضع رونالدو في قلب الحدث

حقيقة أم خيال؟ مزاعم برغبة رونالدو في الانتقال لبايرن ميونيخ

ناديان لن يدربهما غوارديولا أبدا حتى لو بقي بدون عمل!