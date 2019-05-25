نجم آينتراخت فرانكفورت يلمح إلى وجهته القادمة

يواصل نجم فريق آينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش جذب أنظار عدة فرق أوروبية كبيرة، فالهداف الصربي لم يكن فقط مفاجأة الدوري الألماني بل أيضاً واحداً من النجوم، الذي تألقوا بشدة في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ويبدو أن لوكا يوفيتش لن يطيل المقام كثيراً في "البوندسليغا"، إذ من المتوقع أن يحزم المهاجم الهداف حقائبه ويرحل إلى فريق آخر في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل خوض تجربة كروية جديدة.

وفي هذا الشأن، قال لوكا يوفيتش في تصريحات صحفية نقلتها جريدة "ماركا" الإسبانية "جسديا، الدوري الألماني مُتطلب للغاية. لكن، بعد مباريات آينتراخت فرانكفورت ضد تشيلسي أو إنتر ميلان أصبح لدي انطباع أنني سأتحسن في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإيطالي"، وأضاف: "الطريقة التي تلعب بها الفرق هناك تناسبني كثيراً".

وتُعد تصريحات لوكا يوفيتش رسالة واضحة إلى بعض الأندية الإنجليزية والإيطالية المُهتمة بخدمات الدولي الصربي، فقد أشارت عدة تقارير سابقة أن أندية مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، يريدان الحصول على توقيع المهاجم الواعد، الذي ارتفعت أسهمه بشدة في بورصة اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

في المقابل، يُتوقع أن تضع تصريحات مهاجم آينتراخت فرانكفورت حداً لاهتمام برشلونة وريال مدريد في الحصول على خدمات لوكا يوفيتش، الذي يأتي على رأس أولويات "الأبيض الملكي" و النادي الكتالوني في "الميركاتو" الصيفي.