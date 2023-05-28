نجمة على الإنترنت عمرها 93 عاما

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"الحياة قصيرة ولا تستحق الحزن!" هذا هو شعار ليتشا فيرتز، أكبر شخصية مؤثرة سناً عبر الإنترنت في إيطاليا. لديها حوالي 226 ألف متابع على الإنستغرام. وهي تسمتع كثيرا بهوايتها الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.
كيف تبدو اتجاهات الرأي في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط إزاء مستقبل علاقاتها مع القوى الكبرى في ضوء نتائج حرب أوكرانيا. وهل تستفيد روسيا وأوروبا من استياء ملحوظ من السياسة الأمريكية؟ قراءة في نتائج دراسة ألمانية حديثة.
يبدو أن ما تكشّف حتى الآن عن الأدوار الحسّاسة التي تقوم بها مجموعة فاغنر الروسية في الصراع بالسودان، ليس سوى قمة جبل الجليد. فما تقوم به هذه المجموعة شبه العسكرية كرأس حربة للكرملين في رقعة شطرنج أفريقية شاسعة خطير جدا.
وسط أجواء رومانسية وبحضور أصدقاء وأفراد من العائلة احتفل نجم مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان في إيطاليا بزفافه من سارة عرفاوي ذات الأصول التونسية.
قبل نحو عام، تم إنشاء حساب "لاجئون في ليبيا" الذي ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو عن الفظائع التي يعيشها المهاجرون في ليبيا. وفي يوم من الأيام ستكون هذه الصور بمثابة دليل لإدانة المتورطين فيها.
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