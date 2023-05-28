 نجمة على الإنترنت عمرها 93 عاما | يوروماكس | DW | 04.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

نجمة على الإنترنت عمرها 93 عاما

"الحياة قصيرة ولا تستحق الحزن!" هذا هو شعار ليتشا فيرتز، أكبر شخصية مؤثرة سناً عبر الإنترنت في إيطاليا. لديها حوالي 226 ألف متابع على الإنستغرام. وهي تسمتع كثيرا بهوايتها الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - أسرار تقاليد الزفاف في ألمانيا ومواضيع أخرى 28.05.2023

Platinum Jubilee. Abbey Marshall Leticia Edwards looks out on the view from the roof of Westminster Abbey, in central London. Westminster Abbey is to open its roof to the public for the first time, offering roof tours as part of the Abbey's plans to celebrate Queen Elizabeth II's Platinum Jubilee. Picture date: Wednesday April 20, 2022. The tours, which will run from June to August, will include views across London towards the Palace of Westminster, the newly revealed Elizabeth Tower (Big Ben), and the London Eye, as well as offering a close up view of the Abbey's gothic architecture. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:66480153

ثلاث نصائح لمن يرغب في زيارة لندن 28.05.2023

DW Sendung Euromaxx |

كواليس صناعة الزبدة الفاخرة في بريتاني الفرنسية 28.05.2023

DW Sendung Euromaxx |

حفلات الزفاف: تقاليد لا يستغني عنها الألمان؟ 28.05.2023

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - جولة في عاصمة الأندلس إشبيلية ومواضيع أخرى 04.06.2023

euromaxx 03.06.2023 Bierpulver

بيرة ألمانية من مسحوق جاف 04.06.2023

euromaxx 03.06.2023 Sevilla, Spanien

نصائح عند زيارة إشبيلة 04.06.2023

euromaxx 03.06.2023 Meet the Germans, Rachel Stewart, Gesundheit

الألمان في فحص طبي 04.06.2023

اقرأ أيضا

10.3.2023, Peking, China, Wang Yi, a member of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and director of the Office of the Central Foreign Affairs Commission, Ali Shamkhani, the secretary of Iran’s Supreme National Security Council, and Minister of State and national security adviser of Saudi Arabia Musaad bin Mohammed Al Aiban pose for pictures during a meeting in Beijing, China March 10, 2023. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

تحليل: عندما يتحول غزو روسيا لأوكرانيا لاستياء عربي من أمريكا 08.05.2023

كيف تبدو اتجاهات الرأي في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط إزاء مستقبل علاقاتها مع القوى الكبرى في ضوء نتائج حرب أوكرانيا. وهل تستفيد روسيا وأوروبا من استياء ملحوظ من السياسة الأمريكية؟ قراءة في نتائج دراسة ألمانية حديثة.

FILE - Businessman Yevgeny Prigozhin, left, serves food to Russian Prime Minister Vladimir Putin, center, during dinner at Prigozhin's restaurant outside Moscow, Russia, Friday, Nov. 11, 2011. Russia has engaged in under-the-radar military operations in at least half a dozen countries in Africa in the last five years using a shadowy mercenary force, Wagner, analysts say is loyal to President Vladimir Putin. The United States identifies Prigozhin as Wagner's financer. (AP Photo/Misha Japaridze, Pool, File)

تحليل: عبر ليبيا والسودان.. فاغنر سلاح بوتين الفتّاك بأفريقيا 26.04.2023

يبدو أن ما تكشّف حتى الآن عن الأدوار الحسّاسة التي تقوم بها مجموعة فاغنر الروسية في الصراع بالسودان، ليس سوى قمة جبل الجليد. فما تقوم به هذه المجموعة شبه العسكرية كرأس حربة للكرملين في رقعة شطرنج أفريقية شاسعة خطير جدا.

Fußball: EM, Portugal - Deutschland, Vorrunde, Gruppe F, 2. Spieltag, in der EM-Arena München. Deutschlands Ilkay Gündogan steht nach dem Spiel bei TV-Moderatorin Sara Arfaoui. (zu dpa ««Mrs. Gündogan» - Ilkay Gündogan gibt Verlobung bekannt») +++ dpa-Bildfunk +++

وسط أجواء رومانسية.. غوندوغان يحتفل بزواجه من سارة عرفاوي 17.06.2022

وسط أجواء رومانسية وبحضور أصدقاء وأفراد من العائلة احتفل نجم مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان في إيطاليا بزفافه من سارة عرفاوي ذات الأصول التونسية.

Migrants rescued by Tunisia's national guard during an attempted crossing of the Mediterranean by boat, rest on the beach at the port of el-Ketef in Ben Guerdane in southern Tunisia near the border with Libya, on January 6, 2022. (Photo by FATHI NASRI / AFP) (Photo by FATHI NASRI/AFP via Getty Images)

صفحة "لاجئون في ليبيا" لإيصال صوت المهاجرين 19.11.2022

قبل نحو عام، تم إنشاء حساب "لاجئون في ليبيا" الذي ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو عن الفظائع التي يعيشها المهاجرون في ليبيا. وفي يوم من الأيام ستكون هذه الصور بمثابة دليل لإدانة المتورطين فيها.