نجمة السلة مقابل "تاجر الموت".. تبادل أسرى بين أمريكا وروسيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس (الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2022) أن لاعبة كرة السلة بريتني غرينر "في طريقها" إلى الولايات المتحدة، بعد أن أكدت موسكو الإفراج عنها في إطار تبادل سجناء شمل تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت.

وقالت الخارجية الروسية، إن عملية تبادل غرينر وبوت تمت في مطار أبوظبي، مضيفة أن بوت الآن على متن طائرة في طريقه إلى روسيا.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "إنها في أمان. إنها على متن طائرة. إنها في طريق العودة للوطن بعد شهور من احتجازها ظلما في روسيا، واحتجازها في ظروف لا تُحتمل".

وقال مسؤول أمريكي إن بايدن ونائبته كمالا هاريس تحدثا هاتفيا مع غرينر من المكتب البيضاوي. ونشر البيت الأبيض صورة للمكالمة.

زيت الحشيش في حقيبتها

بريتني غرينر (32 عاما) هي نجمة فريق فينكس ميركوري بالرابطة الوطنية لكرة السلة للسيدات منذ عام 2013، ويبلغ طولها 206 سم وفازت بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين (2016 في ريو دي جانيرو، 2021 في طوكيو) وحصلت على كأس العالم مرتين (2014 في تركيا، 2018 في إسبانيا).

وفي فترات راحة موسم البطولة الأمريكية (WNBA) من أكتوبر إلى أبريل، كانت غرينر تلعب لأحد الأندية الروسية في يكاترينبرغ منذ عام 2015.

وأُلقي القبض عليها في 17 فبراير/ شباط، في مطار بموسكو عندما عثرت السلطات في حقيبتها على خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش، المحظور في روسيا.

وأدى غزو روسيا لأوكرانيافي 24 فبراير/ شباط وما نجم عنه من توتر عميق للعلاقات بين واشنطن وموسكو إلى تعقيد المحادثات بشأن إطلاق سراحها.

وحُكم عليها في الرابع من أغسطس/ آب بالسجن تسع سنوات في مستعمرة جنائية بتهمة حيازة وتهريب المخدرات. وأقرت غرينر بالذنب في التهم الموجهة إليها لكنها قالت إنها ارتكبت "خطأ غير مقصود" ولم تتعمد مخالفة القانون. وتم رفض الطعن في الحكم الصارم من قبل محكمة إقليمية في موسكو في تشرين الأول/ أكتوبر.

وظلت إدارة بايدن تردد على مدى أشهر أنها تحاول التفاوض بشأن عملية تبادل سجناء للإفراج عنها، لكن بدا في الأسابيع القليلة الماضية أن الجهود قد توقفت. ونُقلت الشهر الماضي إلى مستعمرة جنائية في منطقة موردوفيا الروسية لقضاء فترة عقوبتها.

بريتني غرينر (يسار) بقميص فريق " UGMK" يكاترينبرغ الروسي. (16/4/2021)

فيكتور بوت "تاجر الموت"

وكان بوت، البالغ من العمر 55 عاما ويُطلق عليه "تاجر الموت" و"مُدمر العقوبات" لقدرته على الالتفاف على عمليات حظر الأسلحة، واحدا من أكثر الرجال المطلوبين في العالم قبل اعتقاله.

وأصبح بوت على مدى تجاوز العشرين عاما أشهر تجار السلاح في العالم، إذ باع أسلحة للدول المارقة والجماعات المتمردة وقادة الحرب القتلة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. ووفقا لخبراء الأجهزة الأمنية الروسية، فإن اهتمام موسكو المستمر ببوت يشير بقوة إلى علاقته بالمخابرات الروسية.

وأدين بوت في محكمة أمريكية في عام 2011، وكان يقضي حكما بالسجن لمدة 25 عاما. واتُهم بحيازة أسلحة تم توريدها بشكل غير قانوني لتزويد نظم إجرامية ومتمردين بها في عدة دول.

تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت. وإلقاء القبض عليه في بانكوك في أكتوبر 2010. يقول خبراء إن اهتمام موسكو المستمر به يشير بقوة إلى علاقته بالمخابرات الروسية.

وساطة سعودية إماراتية

وقال بيان إماراتي سعودي مشترك اليوم الخميس إن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قادا جهود الوساطة للإفراج عن نجمة كرة السلة الأمريكية في صفقة تبادل سجناء مع روسيا. وأضاف البيان أن اللاعبة وصلت إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة قادمة من موسكو بعد إفراج السلطات الروسية عنها.

وقال الرئيس بايدن إن المفاوضات من أجل إطلاق سراحها كانت "شاقة ومكثفة"، معبرا عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة لدورها في عملية التبادل.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)