 نجما ريال مدريد يُشعلان غضب مورينيو! | عالم الرياضة | DW | 01.08.2018

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عالم الرياضة

نجما ريال مدريد يُشعلان غضب مورينيو!

نجما فريق ريال مدريد سبب غضب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على إدارة مانشستر يونايتد. كيف ذلك؟ يأتي هذا فيما تتخوف جماهير "الشياطين الحمر" من الخروج خاوية الوفاض من الألقاب للموسم الثاني على التوالي.

Fußball Mimik Trainer Jose Mourinho (picture-alliance/Offside/M. Atkins)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "ماركا"، أن نجمي ريال مدريد توني كروس وغاريث بيل، من بين أسباب غضب جوزيه مورينيو على إدارة فريق مانشستر يونايتد، وأضاف الموقع الإسباني أن فشل "الشياطين الحمر" في الحصول على خدمات كروس وبيل، في فترة الانتقالات الصيفية أشعل غضب مورينيو.

مختارات

ذكرت تقارير صحفية أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، يسعى للحصول على خدمات نجم يُبدع مع فريق برشلونة منذ سنوات، في ظل رغبة المدرب البرتغالي العودة إلى منصات التتويج من جديد بعد موسم مخيب للآمال. فمن يكون هذا اللاعب؟. (26.06.2018)

يبدو أن تشكيلة فريق ريال مدريد ستفقد أحد العناصر المهمة، التي ساهمت في تعزيز سيطرة "الميرنغي" على مسابقة دوري أبطال أوروبا. عملاق إنجليزي بدأ فعلا التحرك من أجل خطف نجم "الأبيض الملكي". فمن هو؟ (20.07.2018)

وأوضح موقع "ماركا" أن المدرب البرتغالي، كان يُمني النفس بالحصول على خدمات الدولي الألماني كروس، فضلا عن صاحب القدم اليُسرى القوية غاريث بيل، بيد أن إدارة "الميرنغي" ترفض التفريط في خدماتهما.

وتابع موقع الصحيفة الإسبانية الشهيرة، أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينو استشاط غضبا على إدارة "الشياطين الحمر"، إذ شدد على أنه طلب التعاقد مع خمسة لاعبين، بيد أنه لم يصل إلى مبتغاه بعد، فيما تتخوف جماهير الفريق الإنجليزي العريق، من الغياب عن منصات التتويج للموسم الثاني على التوالي.

وأشار موقع "ماركا"، أن رحيل كل من زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو عن "الأبيض الملكي" دفع غاريث بيل (29 عاماً) إلى البقاء في القلعة المدريدية، خاصة مع تولي المدرب الإسباني لوبيتيجي مهمة الإشراف على تدريب ريال مدريد.

وبحسب نفس المصدر، يبدو أن متوسط ميدان "الميرنغي" توني كروس (28 عاماً) لن يلتحق أيضا بكتيبة مورينيو في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يُعد الدولي الألماني من اللاعبين الرئيسين، الذين ينوي مدرب ريال مدريد الجديد لوبيتيجي الاعتماد عليهم.

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    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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