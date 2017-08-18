نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم

أنيكه كران ـ 137 مباراة

كانت مدافعة منتخب ألمانيا الوطني من عام 2005 إلى عام 2016. حققت كران مع نساء الاتحاد الألماني كل ما يمكن تحقيقه: في عامي 2009 و 2013، أصبحت بطلة أوروبا، وحصلت على لقب كأس العالم في عام 2007، وفي ختام مسيرتها مع حصلت على الميدالية الذهبية الأولمبية في ريو دي جانيرو.