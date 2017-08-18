نجمات المنتخب الالماني لكرة القدم

اللاعبات الاستثنائيات مثل نادين أنغيرر، أنيا ميتاغ، وبيرغيت برينتس = تركن بصماتهن على فريق نساء الاتحاد الألماني لكرة القدم لسنوات طويلة.
أنيكه كران ـ 137 مباراة
كانت مدافعة منتخب ألمانيا الوطني من عام 2005 إلى عام 2016. حققت كران مع نساء الاتحاد الألماني كل ما يمكن تحقيقه: في عامي 2009 و 2013، أصبحت بطلة أوروبا، وحصلت على لقب كأس العالم في عام 2007، وفي ختام مسيرتها مع حصلت على الميدالية الذهبية الأولمبية في ريو دي جانيرو.
دوريس فيتشن ـ 144 مباراة
بعد ظهورها الأول في أكتوبر 1986، بقيت فيتشن لمدة 15 عامًا دعامة رئيسية للمنتخب. حصلت فيتشن على لقب بطولة أمم أوروبا مع نساء الاتحاد في عامي 1989، 1991، و1997. وفي عام 2000 حصلت على الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية في سيدني. بعد اعتزالها عملت كمديرة لفريق نساء الاتحاد الألماني (2009 - 2016).
نادين أنغيرر - 146 مباراة
حارسة المرمى توّجت بسبعة ألقاب كبيرة. كانت مشاركة أنغيرر أكبر نجاح في كأس العالم في عام 2007، حيث لم يهتز عرين ألمانيا بأي هدف. كما كان لأنغيرز فضل كبير في تتويج بلادها بلقب بطولتي أمم أوروبا عامي 2009 و 2013.
ساندرا مينرت ـ 147 مباراة
ساندرا مينرت شاركت للمرة الأولى مع منتخب ألمانيا في عام 1992 وسرعان ما أصبحت قوة أساسية في خط الدفاع. فازت مرتين بلقب بطلة العالم مع ألمانيا (2003، 2007)، وأربع مرات بلقب بطولة الأمم الأوروبية (1995 ، 1997، 2001، 2005).
ريناته لينغورـ 149 مباراة
كذلك لاعبة الوسط القوية ديبل مثل مينرت شاركت في نجاحات منتخب ألمانيا في كأس العالم. بالإضافة إلى ذلك فازت لينغور مع الفريق الألماني بلقب بطلة الأمم الأوروبية في عامي 2001 و 2005. وتشتهر هذه اللاعبة بركلاتها الحرة الخطيرة. وفي عام 2008 أنهت لينغور مسيرتها مع المنتخب الألماني
بتينا فيغمان ـ 154 مباراة
كمهندسة وسط الميدان، تدير فيغمان الأمور مع منتخب السيدات الألمانيات بين عامي 1989 و2003. وأصبحت بطلة العالم في عام 2003 وفازت مع منتخبها بلقب بطولة الأمم الأوروبية في عامي 1991 و1995 و1997 و2001. وبعد اعتزالها ظلت فيغمان وفيّة للاتحاد الألماني لكرة القدم: تعمل كمدربة للشباب وتدرب بالتعاون مع زميلتها السابقة مارين ماينيرت فريقي تحت 19 وتحت 20 للاتحاد الألماني لكرة القدم.
أنيا ميتاغ ـ 158 مباراة
المهاجمة من كيمنيتس هي اللاعبة الوحيدة التي وُلدت في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا. التحقت بصفوف المنتخب عام 2004 وإلى غاية 2017. وساهمت بأهدافها بالتتويج بلقب كأس العالم (2007) وثلاث بطولات أوروبية (2005، 2009، 2013). وفي أغسطس 2017 اعتزلت اللعب دوليًا.
أريانه هينغست ـ 174 مباراة
بالرغم أنها لم تكن أساسية، إلا أن سجل لاعبة خط الوسط حافل بالمشاركات. حملت هينغست قميص المنتخب ما بين 1996 و2011. وتوجت معه بطلة للعالم مرتين (2003، 2007) وحققت أربعة ألقاب في بطولة أمم أوروبا (1997، 2001، 2005، 2009).
كرستين ستيغمان ـ 191 مباراة
لاعبة خط الدفاع ووسط الميدان أحرزت مع المنتخب الوطني بين عامي 1995 و2009 على لقبين في كأس العالم (2003، 2007) وأربعة ألقاب في بطولة أمم أوروبا. وتبقى ستيغمان جندية محترفة منذ عام 2006 ورئيسة لقسم دعم الرياضة في الجيش الألماني ومدربة للفريق النسائي التابع له.
بيرغيت برينتس ـ 214 مباراة
المهاجمة ليست فقط أكثر اللاعبات تسجيلاً للمشاركات، ولكنها أيضًا أكثرهن تسجيلاً للأهداف. مع منتخب السيدات الألمانيات، فازت بلقبين في كأس العالم (2003، 2007) وخمسة ألقاب في بطولة أمم أوروبا (1995، 1997، 2001، 2005، 2009). وبعد كأس العالم 2011 اعتزلت اللعب. وعادت إلى الفريق بعد بضع سنوات: من عام 2019 حتى أكتوبر 2023، تعمل برينتس كخبيرة في علم النفس الرياضي للمنتخب الوطني.
أنيكه كران ـ 137 مباراة
كانت مدافعة منتخب ألمانيا الوطني من عام 2005 إلى عام 2016. حققت كران مع نساء الاتحاد الألماني كل ما يمكن تحقيقه: في عامي 2009 و 2013، أصبحت بطلة أوروبا، وحصلت على لقب كأس العالم في عام 2007، وفي ختام مسيرتها مع حصلت على الميدالية الذهبية الأولمبية في ريو دي جانيرو.
دوريس فيتشن ـ 144 مباراة
بعد ظهورها الأول في أكتوبر 1986، بقيت فيتشن لمدة 15 عامًا دعامة رئيسية للمنتخب. حصلت فيتشن على لقب بطولة أمم أوروبا مع نساء الاتحاد في عامي 1989، 1991، و1997. وفي عام 2000 حصلت على الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية في سيدني. بعد اعتزالها عملت كمديرة لفريق نساء الاتحاد الألماني (2009 - 2016).
نادين أنغيرر - 146 مباراة
حارسة المرمى توّجت بسبعة ألقاب كبيرة. كانت مشاركة أنغيرر أكبر نجاح في كأس العالم في عام 2007، حيث لم يهتز عرين ألمانيا بأي هدف. كما كان لأنغيرز فضل كبير في تتويج بلادها بلقب بطولتي أمم أوروبا عامي 2009 و 2013.
ساندرا مينرت ـ 147 مباراة
ساندرا مينرت شاركت للمرة الأولى مع منتخب ألمانيا في عام 1992 وسرعان ما أصبحت قوة أساسية في خط الدفاع. فازت مرتين بلقب بطلة العالم مع ألمانيا (2003، 2007)، وأربع مرات بلقب بطولة الأمم الأوروبية (1995 ، 1997، 2001، 2005).
ريناته لينغورـ 149 مباراة
كذلك لاعبة الوسط القوية ديبل مثل مينرت شاركت في نجاحات منتخب ألمانيا في كأس العالم. بالإضافة إلى ذلك فازت لينغور مع الفريق الألماني بلقب بطلة الأمم الأوروبية في عامي 2001 و 2005. وتشتهر هذه اللاعبة بركلاتها الحرة الخطيرة. وفي عام 2008 أنهت لينغور مسيرتها مع المنتخب الألماني
بتينا فيغمان ـ 154 مباراة
كمهندسة وسط الميدان، تدير فيغمان الأمور مع منتخب السيدات الألمانيات بين عامي 1989 و2003. وأصبحت بطلة العالم في عام 2003 وفازت مع منتخبها بلقب بطولة الأمم الأوروبية في عامي 1991 و1995 و1997 و2001. وبعد اعتزالها ظلت فيغمان وفيّة للاتحاد الألماني لكرة القدم: تعمل كمدربة للشباب وتدرب بالتعاون مع زميلتها السابقة مارين ماينيرت فريقي تحت 19 وتحت 20 للاتحاد الألماني لكرة القدم.
أنيا ميتاغ ـ 158 مباراة
المهاجمة من كيمنيتس هي اللاعبة الوحيدة التي وُلدت في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا. التحقت بصفوف المنتخب عام 2004 وإلى غاية 2017. وساهمت بأهدافها بالتتويج بلقب كأس العالم (2007) وثلاث بطولات أوروبية (2005، 2009، 2013). وفي أغسطس 2017 اعتزلت اللعب دوليًا.
أريانه هينغست ـ 174 مباراة
بالرغم أنها لم تكن أساسية، إلا أن سجل لاعبة خط الوسط حافل بالمشاركات. حملت هينغست قميص المنتخب ما بين 1996 و2011. وتوجت معه بطلة للعالم مرتين (2003، 2007) وحققت أربعة ألقاب في بطولة أمم أوروبا (1997، 2001، 2005، 2009).
كرستين ستيغمان ـ 191 مباراة
لاعبة خط الدفاع ووسط الميدان أحرزت مع المنتخب الوطني بين عامي 1995 و2009 على لقبين في كأس العالم (2003، 2007) وأربعة ألقاب في بطولة أمم أوروبا. وتبقى ستيغمان جندية محترفة منذ عام 2006 ورئيسة لقسم دعم الرياضة في الجيش الألماني ومدربة للفريق النسائي التابع له.
بيرغيت برينتس ـ 214 مباراة
المهاجمة ليست فقط أكثر اللاعبات تسجيلاً للمشاركات، ولكنها أيضًا أكثرهن تسجيلاً للأهداف. مع منتخب السيدات الألمانيات، فازت بلقبين في كأس العالم (2003، 2007) وخمسة ألقاب في بطولة أمم أوروبا (1995، 1997، 2001، 2005، 2009). وبعد كأس العالم 2011 اعتزلت اللعب. وعادت إلى الفريق بعد بضع سنوات: من عام 2019 حتى أكتوبر 2023، تعمل برينتس كخبيرة في علم النفس الرياضي للمنتخب الوطني.