 نجمات المنتخب الألماني لكرة القدم | جميع المحتويات | DW | 17.11.2023

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رياضة

نجمات المنتخب الألماني لكرة القدم

اللاعبات الاستثنائيات مثل نادين أنغيرر، أنيا ميتاغ، وبيرغيت برينتس، تركن بصماتهن على فريق نساء الاتحاد الألماني لكرة القدم لسنوات طويلة.

  • Spielszene Annike Krahn im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    أنيكه كران ـ 137 مباراة

    كانت مدافعة منتخب ألمانيا الوطني من عام 2005 إلى عام 2016. حققت كران مع نساء الاتحاد الألماني كل ما يمكن تحقيقه: في عامي 2009 و 2013، أصبحت بطلة أوروبا، وحصلت على لقب كأس العالم في عام 2007، وفي ختام مسيرتها مع حصلت على الميدالية الذهبية الأولمبية في ريو دي جانيرو.

  • Fußball-Nationalspielerin Doris Fitschen mit EM-Pokal 1991

    دوريس فيتشن ـ 144 مباراة

    بعد ظهورها الأول في أكتوبر 1986، بقيت فيتشن لمدة 15 عامًا دعامة رئيسية للمنتخب. حصلت فيتشن على لقب بطولة أمم أوروبا مع نساء الاتحاد في عامي 1989، 1991، و1997. وفي عام 2000 حصلت على الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية في سيدني. بعد اعتزالها عملت كمديرة لفريق نساء الاتحاد الألماني (2009 - 2016).

  • Nadine Angerer, Torhüterin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    نادين أنغيرر - 146 مباراة

    حارسة المرمى توّجت بسبعة ألقاب كبيرة. كانت مشاركة أنغيرر أكبر نجاح في كأس العالم في عام 2007، حيث لم يهتز عرين ألمانيا بأي هدف. كما كان لأنغيرز فضل كبير في تتويج بلادها بلقب بطولتي أمم أوروبا عامي 2009 و 2013.

  • Fußball-Nationalspielerin Sandra Minnert

    ساندرا مينرت ـ 147 مباراة

    ساندرا مينرت شاركت للمرة الأولى مع منتخب ألمانيا في عام 1992 وسرعان ما أصبحت قوة أساسية في خط الدفاع. فازت مرتين بلقب بطلة العالم مع ألمانيا (2003، 2007)، وأربع مرات بلقب بطولة الأمم الأوروبية (1995 ، 1997، 2001، 2005).

  • Spielszene Renate Lingor im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    ريناته لينغورـ 149 مباراة

    كذلك لاعبة الوسط القوية ديبل مثل مينرت شاركت في نجاحات منتخب ألمانيا في كأس العالم. بالإضافة إلى ذلك فازت لينغور مع الفريق الألماني بلقب بطلة الأمم الأوروبية في عامي 2001 و 2005. وتشتهر هذه اللاعبة بركلاتها الحرة الخطيرة. وفي عام 2008 أنهت لينغور مسيرتها مع المنتخب الألماني

  • Spielszene Bettina Wiegmann im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    بتينا فيغمان ـ 154 مباراة

    كمهندسة وسط الميدان، تدير فيغمان الأمور مع منتخب السيدات الألمانيات بين عامي 1989 و2003. وأصبحت بطلة العالم في عام 2003 وفازت مع منتخبها بلقب بطولة الأمم الأوروبية في عامي 1991 و1995 و1997 و2001. وبعد اعتزالها ظلت فيغمان وفيّة للاتحاد الألماني لكرة القدم: تعمل كمدربة للشباب وتدرب بالتعاون مع زميلتها السابقة مارين ماينيرت فريقي تحت 19 وتحت 20 للاتحاد الألماني لكرة القدم.

  • Fußball-Nationalspielerin Anja Mittag jubelt über ein Tor und zieht sich lachend vorne ihr Trikot nach oben

    أنيا ميتاغ ـ 158 مباراة

    المهاجمة من كيمنيتس هي اللاعبة الوحيدة التي وُلدت في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا. التحقت بصفوف المنتخب عام 2004 وإلى غاية 2017. وساهمت بأهدافها بالتتويج بلقب كأس العالم (2007) وثلاث بطولات أوروبية (2005، 2009، 2013). وفي أغسطس 2017 اعتزلت اللعب دوليًا.

  • Spielszene Ariane Hingst im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    أريانه هينغست ـ 174 مباراة

    بالرغم أنها لم تكن أساسية، إلا أن سجل لاعبة خط الوسط حافل بالمشاركات. حملت هينغست قميص المنتخب ما بين 1996 و2011. وتوجت معه بطلة للعالم مرتين (2003، 2007) وحققت أربعة ألقاب في بطولة أمم أوروبا (1997، 2001، 2005، 2009).

  • Spielszene Kerstin Stegemann im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    كرستين ستيغمان ـ 191 مباراة

    لاعبة خط الدفاع ووسط الميدان أحرزت مع المنتخب الوطني بين عامي 1995 و2009 على لقبين في كأس العالم (2003، 2007) وأربعة ألقاب في بطولة أمم أوروبا. وتبقى ستيغمان جندية محترفة منذ عام 2006 ورئيسة لقسم دعم الرياضة في الجيش الألماني ومدربة للفريق النسائي التابع له.

  • Jubel Birgit Prinz mit Teamkollegin Sandra Smisek

    بيرغيت برينتس ـ 214 مباراة

    المهاجمة ليست فقط أكثر اللاعبات تسجيلاً للمشاركات، ولكنها أيضًا أكثرهن تسجيلاً للأهداف. مع منتخب السيدات الألمانيات، فازت بلقبين في كأس العالم (2003، 2007) وخمسة ألقاب في بطولة أمم أوروبا (1995، 1997، 2001، 2005، 2009). وبعد كأس العالم 2011 اعتزلت اللعب. وعادت إلى الفريق بعد بضع سنوات: من عام 2019 حتى أكتوبر 2023، تعمل برينتس كخبيرة في علم النفس الرياضي للمنتخب الوطني.


  • Spielszene Annike Krahn im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    أنيكه كران ـ 137 مباراة

    كانت مدافعة منتخب ألمانيا الوطني من عام 2005 إلى عام 2016. حققت كران مع نساء الاتحاد الألماني كل ما يمكن تحقيقه: في عامي 2009 و 2013، أصبحت بطلة أوروبا، وحصلت على لقب كأس العالم في عام 2007، وفي ختام مسيرتها مع حصلت على الميدالية الذهبية الأولمبية في ريو دي جانيرو.

  • Fußball-Nationalspielerin Doris Fitschen mit EM-Pokal 1991

    دوريس فيتشن ـ 144 مباراة

    بعد ظهورها الأول في أكتوبر 1986، بقيت فيتشن لمدة 15 عامًا دعامة رئيسية للمنتخب. حصلت فيتشن على لقب بطولة أمم أوروبا مع نساء الاتحاد في عامي 1989، 1991، و1997. وفي عام 2000 حصلت على الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية في سيدني. بعد اعتزالها عملت كمديرة لفريق نساء الاتحاد الألماني (2009 - 2016).

  • Nadine Angerer, Torhüterin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    نادين أنغيرر - 146 مباراة

    حارسة المرمى توّجت بسبعة ألقاب كبيرة. كانت مشاركة أنغيرر أكبر نجاح في كأس العالم في عام 2007، حيث لم يهتز عرين ألمانيا بأي هدف. كما كان لأنغيرز فضل كبير في تتويج بلادها بلقب بطولتي أمم أوروبا عامي 2009 و 2013.

  • Fußball-Nationalspielerin Sandra Minnert

    ساندرا مينرت ـ 147 مباراة

    ساندرا مينرت شاركت للمرة الأولى مع منتخب ألمانيا في عام 1992 وسرعان ما أصبحت قوة أساسية في خط الدفاع. فازت مرتين بلقب بطلة العالم مع ألمانيا (2003، 2007)، وأربع مرات بلقب بطولة الأمم الأوروبية (1995 ، 1997، 2001، 2005).

  • Spielszene Renate Lingor im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    ريناته لينغورـ 149 مباراة

    كذلك لاعبة الوسط القوية ديبل مثل مينرت شاركت في نجاحات منتخب ألمانيا في كأس العالم. بالإضافة إلى ذلك فازت لينغور مع الفريق الألماني بلقب بطلة الأمم الأوروبية في عامي 2001 و 2005. وتشتهر هذه اللاعبة بركلاتها الحرة الخطيرة. وفي عام 2008 أنهت لينغور مسيرتها مع المنتخب الألماني

  • Spielszene Bettina Wiegmann im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    بتينا فيغمان ـ 154 مباراة

    كمهندسة وسط الميدان، تدير فيغمان الأمور مع منتخب السيدات الألمانيات بين عامي 1989 و2003. وأصبحت بطلة العالم في عام 2003 وفازت مع منتخبها بلقب بطولة الأمم الأوروبية في عامي 1991 و1995 و1997 و2001. وبعد اعتزالها ظلت فيغمان وفيّة للاتحاد الألماني لكرة القدم: تعمل كمدربة للشباب وتدرب بالتعاون مع زميلتها السابقة مارين ماينيرت فريقي تحت 19 وتحت 20 للاتحاد الألماني لكرة القدم.

  • Fußball-Nationalspielerin Anja Mittag jubelt über ein Tor und zieht sich lachend vorne ihr Trikot nach oben

    أنيا ميتاغ ـ 158 مباراة

    المهاجمة من كيمنيتس هي اللاعبة الوحيدة التي وُلدت في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا. التحقت بصفوف المنتخب عام 2004 وإلى غاية 2017. وساهمت بأهدافها بالتتويج بلقب كأس العالم (2007) وثلاث بطولات أوروبية (2005، 2009، 2013). وفي أغسطس 2017 اعتزلت اللعب دوليًا.

  • Spielszene Ariane Hingst im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    أريانه هينغست ـ 174 مباراة

    بالرغم أنها لم تكن أساسية، إلا أن سجل لاعبة خط الوسط حافل بالمشاركات. حملت هينغست قميص المنتخب ما بين 1996 و2011. وتوجت معه بطلة للعالم مرتين (2003، 2007) وحققت أربعة ألقاب في بطولة أمم أوروبا (1997، 2001، 2005، 2009).

  • Spielszene Kerstin Stegemann im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen

    كرستين ستيغمان ـ 191 مباراة

    لاعبة خط الدفاع ووسط الميدان أحرزت مع المنتخب الوطني بين عامي 1995 و2009 على لقبين في كأس العالم (2003، 2007) وأربعة ألقاب في بطولة أمم أوروبا. وتبقى ستيغمان جندية محترفة منذ عام 2006 ورئيسة لقسم دعم الرياضة في الجيش الألماني ومدربة للفريق النسائي التابع له.

  • Jubel Birgit Prinz mit Teamkollegin Sandra Smisek

    بيرغيت برينتس ـ 214 مباراة

    المهاجمة ليست فقط أكثر اللاعبات تسجيلاً للمشاركات، ولكنها أيضًا أكثرهن تسجيلاً للأهداف. مع منتخب السيدات الألمانيات، فازت بلقبين في كأس العالم (2003، 2007) وخمسة ألقاب في بطولة أمم أوروبا (1995، 1997، 2001، 2005، 2009). وبعد كأس العالم 2011 اعتزلت اللعب. وعادت إلى الفريق بعد بضع سنوات: من عام 2019 حتى أكتوبر 2023، تعمل برينتس كخبيرة في علم النفس الرياضي للمنتخب الوطني.


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