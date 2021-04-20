نجل ديبي يتولى مهام الرئيس ومتمردون يستعدون لمهاجمة العاصمة

قال الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي تأسس الثلاثاء(21 أبريل/نيسان 2021) بعد مقتل والده إدريس ديبي إتنو إنه "يتولى مهام رئيس جمهورية" تشاد، حسب ميثاق انتقالي نُشر الأربعاء على الموقع الإلكتروني للرئاسة.

ومحمد إدريس ديبي (37 عاما) هو أيضا "القائد الأعلى للقوات المسلحة". وكان قد عيّن الثلاثاء بموجب مرسوم 14 جنرالا آخرين قريبين جدًا من والده الراحل في المجلس الانتقالي، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتقال لمدة 18 شهرًا حتى إجراء "انتخابات حرة وديموقراطية".

مشاهدة الفيديو 27:34 شارك مسائية DW: مقتل الرئيس إدريس ديبي ... ما الذي يجري في تشاد؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3sIo7 مسائية DW: مقتل الرئيس إدريس ديبي ... ما الذي يجري في تشاد؟

من ناحية أخرى تستعد قوات المتمردين في تشاد للهجوم على العاصمة نجامينا بعدما لقي الرئيس إدريس ديبي حتفه على جبهة القتال، ما يهدد بوقوع مزيد من الاضطرابات في دولة حيوية للجهود الدولية الرامية لقتال الإسلاميين المتشددين في أفريقيا.

ورفضت قوات "جبهة التغيير والوفاق" المتمردة خطط المجلس العسكري الانتقالي، وقالت إنها ستمضي قدما في هجومها على العاصمة. وقالت الجبهة في بيان "تشاد ليست ملكية" مشيرة إلي رفضها انتقال السلطة من الأب للابن.

وقتل ديبي (68 عاما) يوم الاثنين على جبهة القتال مع متمردين متمركزين في ليبيا، مما أحدث صدمة في تشاد وأثار مخاوف بين حلفائها الغربيين الذين يعتبرونها حليفا في معركتهم ضد الجماعات الإسلامية المتشددة.

ع.ج.م/ه.د (رويترز، أ ف ب)