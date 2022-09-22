نجارة المفروشات في نيجيريا

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في جميع أنحاء العالم، ينصب التركيز على تعافي الاقتصاد من الضرر الناجم عن عمليات الإغلاق. مراسلتنا أماكا أوكويا تعرفت على نجّارة مفروشات شابة في نيجيريا تسعى إلى إعادة إنعاش عملها.
آمال كبيرة يحملها المهنيون في المغرب وتونس بعودة القطاع السياحي إلى العمل كما كان، وتشتد الحاجة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا وحاجة السكان إلى حركية اقتصادية. لكن هل انتهى خطر كورونا تماما؟ وهل هناك استراتيجية للتعافي؟
بعد شهرين ونصف من الإغلاق بسبب كورونا، أعادت صالونات الحلاقة ومرافق أخرى في ألمانيا اعتبارا من اليوم فتح أبوابها للزبائن، فيما وقت اقترب فيه عدد الإصابات الجديدة بالفيروس من خمسة آلاف حالة وفق معهد "روبرت كوخ".
امتلأت الأندية والحانات والمحلات في ألمانيا بالزبائن والمكاتب بالموظفين، في حين لا تزال أبواب الجامعات وقاعات المحاضرات مغلقة. وهو ما يجعل الطلاب يشعرون بالإحباط ويثير غضبهم ويدفعهم لاتهام الحكومة بنسيانهم وإهمالهم.
إغلاق وتشديد لإجراءات مواجهة تفشي جائحة كورونا في ألمانيا في ذورة موسم أعياد الميلاد ورأس السنة. لكن ما هي الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها وماذا تعني بالنسبة للناس وأصحاب المحلات التجارية التي عليها الإغلاق؟
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