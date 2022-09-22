 نجارة المفروشات في نيجيريا | DW الأخبار | DW | 22.09.2022

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نجارة المفروشات في نيجيريا

في جميع أنحاء العالم، ينصب التركيز على تعافي الاقتصاد من الضرر الناجم عن عمليات الإغلاق. مراسلتنا أماكا أوكويا تعرفت على نجّارة مفروشات شابة في نيجيريا تسعى إلى إعادة إنعاش عملها.

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