نجارة المفروشات في نيجيريا

تخفيف بعض إجراءات الإغلاق في ألمانيا وإعادة فتح صالونات الحلاقة

بعد شهرين ونصف من الإغلاق بسبب كورونا، أعادت صالونات الحلاقة ومرافق أخرى في ألمانيا اعتبارا من اليوم فتح أبوابها للزبائن، فيما وقت اقترب فيه عدد الإصابات الجديدة بالفيروس من خمسة آلاف حالة وفق معهد "روبرت كوخ".