 نجاح "افتراضي" وإخفاق كروي ـ كشف حساب مرير لرونالدو مع النصر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.06.2023

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رياضة

نجاح "افتراضي" وإخفاق كروي ـ كشف حساب مرير لرونالدو مع النصر

تشهد أرقام نادي النصر على مواقع التواصل والاهتمام العالمي بالدوري السعودي، على نجاح صفقة انضمام كريستيانو رونالدو الضخمة للنادي، لكن الحسابات الكروية مختلفة، فكيف يقيم الخبراء الأداء الكروي للـ"دون" في السعودية؟

صورة لكريستيانو رونالدو بفانلة نادي النصر السعودي بتاريخ 14 مارس 2023. الصورة من مبارة في الرياض

عجز رونالدو عن قيادة النصر لاستعادة الألقاب الغائبة عن خزائنه منذ ثلاث سنوات، خصوصاً مع تحفز كافة الفرق للتألق أمامه

سلّط تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو الضوء على الدوري السعودي لكرة القدم، بعد قدومه منتصف الموسم بصفقة خيالية، لكن حسابات التسويق لم تتطابق مع الآمال المعقودة من ناديه النصر الخارج صفر اليدين من جميع البطولات المحلية.

ووصل أفضل لاعب في العالم خمس مرّات إلى النصر في كانون الثاني/يناير الماضي في صفقة تقدّر بأكثر من 440 مليون يورو حتى حزيران/يونيو 2025، في باكورة مشروع رياضي ضخم يُتوقع أن يستقطب أيضاً الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وشكّلت الصفقة من الناحية الإعلامية منعرجاً إيجابياً للدوري السعودي غير المعروف عالمياً، إذ تهافت السعوديون والأجانب على حضور مباريات الـ"دون"، وأوفدت وسائل إعلام دولية مراسليها لتغطية مبارياته بدوري روشن السعودي، لكنّ الصفقة الكبيرة، التي موّلها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري، لم تنعكس رياضياً على أرض الملعب بالنسبة لجمهور النصر على الاقل، إذ خسر النادي الملقب بـ"العالمي" البطولات المحلية الثلاث تباعاً.

موسم كروي محبط

فبعد أقل من شهر على وصوله، خسر النصر فرصة الفوز بالكأس السوبر، بالخسارة أمام اتحاد جدة في الرياض. واعتبر مدير تحرير صحيفة "الرياضية" البارزة مقبل الزبني أنّ النصر ورونالدو "عاشا موسما محبطاً. كانا بحاجة إلى بطولة واحدة على الأقل".وحلّ النصر ثانياً في الدوري خلف اتحاد جدّة ما يؤهله للمشاركة في تصفيات دوري أبطال آسيا. وسجّل رونالدو 14 هدفاً من بينهم 5 ركلات جزاء، لكن ذلك لم يكن كافياً ليفوز النصر بالدوري المتوّج به للمرّة الأخيرة في 2019.

وأضاف أنّ "رونالدو حاول مع النصر وأظهر روحا قتالية لكن الكرة لعبة جماعية. إذا لم تكن هناك مجموعة قوية لن يكون هناك فوز". وأشار الزبني إلى عمر رونالدو المتقدّم (38 عاماً) "لا ننسى أن رونالدو نفسه ليس رونالدو السابق. كبر في السن وبات غير قادر على حمل فريق بمفرده وبالتالي لن ينجح وحده". ونجح نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق بأهدافه في حسم 10 نقاط لمصلحة النصر في الدوري. رغم ذلك، اعتبر الإعلامي الرياضي حواس العايد أنّ رونالدو بدا "تائهاً وضائعاً" مع النصر.

وفي مؤتمر تقديمه في كانون الثاني/يناير، وصف رونالدو نفسه بأنه لاعب "فريد"، لكنّ إدارة النصر أخطأت حين راهنت على رونالدو وحده، بحسب متابعين. ويحق لكل ناد سعودي تسجيل ثمانية أجانب، وهي فرصة تستغلها الأندية السعودية عادة لضم عدة عناصر مميزة.

وبخلاف رونالدو، لم يبرز في النصر سوى البرازيلي تاليسكا. وافتقد الفريق في شكل واضح لأجنحة هجومية فعّالة. وعجز رونالدو عن قيادة النصر لاستعادة الألقاب الغائبة عن خزائنه منذ ثلاث سنوات، خصوصاً مع تحفز كافة الفرق للتألق أمامه.

الترويج لمشروع رياضي

وتستهدف المملكة الخليجية الثرية التي تشهد انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً البناء على دوري قوي يجتذب أنظار العالم، وشكّل التعاقد مع رونالدو ضربة البداية لهذا المشروع الطموح.

وذكرت تقارير قبل أشهر أن السعودية ترغب بتقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لاستضافة نسخة 2030، لكن الترشح لم يصبح رسمياً بعد. ويساهم رونالدو نفسه في الترويج للمشروع الرياضي السعودي. والاسبوع الماضي، صرّح أنّه يعتقد أنّ الدوري السعودي سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم "لكنه بحاجة للوقت، اللاعبين والبنية التحتية". وقال المحلل الزبني "إذا كان رونالدو لم ينجح رياضياً في موسمه الأول، فإن الصفقة نجحت تسويقياً بجدارة".

وتبصم مواقع النصر على مواقع التواصل الاجتماعي على نجاح الصفقة تسويقياً، إذ قفز عدد متابعي حسابه على تويتر من 800 ألف لأكثر من أربعة ملايين وعلى انستغرام من مليونين لأكثر من 14 مليون متابع. وتفاخر الكاتب السعودي مساعد العبدلي في عموده في "صحيفة الرياضية" الأحد بأنّ "كرة القدم السعودية أصبحت محط حديث معظم وكالات الانباء ووسائل الإعلام العالمية". وباتت مدرجات الملاعب السعودية تشهد حضورا نسائياً لافتاً لمجرد التقاط صور ذاتية يظهر رونالدو في خلفيتها، بعد سنوات قليلة من السماح للنساء بارتياد الملاعب. كما توافدت أسر رفقة أطفالها لمشاهدة "صاروخ ماديرا" في الملعب.

لكن كروياً، لا يريد الجمهور سوى الفوز بالبطولات. وقال المشجع ابراهيم السويلم الذي ارتدى الثوب الابيض التقليدي "رونالدو وحده لا يكفي". وتساءل "هل يستحق هذا المبلغ الضخم. هي صفقة دعائية والجماهير بالنهاية تريد البطولات".

ا.ف/ ع.ج.م   (أ.ف.ب)

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    في صيف عام 2021، غادر جاك غريليش نادي أستون في مسقط رأسه "بيرمينغهام"، الذي التحق به منذ أن كان في السادسة من عمره. ودفع مانشستر سيتي 117.5 مليون يورو من أجل ضم الجناح الأيسر لمنتخب إنجلترا، وهو رقم قياسي في صفقة انتقال داخل الدوري الإنجليزي "البرمييرليغ". يحمل غريليش الآن لقب "أغلى لاعب إنجليزي" وهو حمل ثقيل، كما اعترف هو نفسه لاحقًا.

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    بعد تكهنات طويلة، انتقل النجم الفرنسي وبطل العالم آنذاك من أتليتكو مدريد إلى نادي برشلونة في عام 2019. ودفع برشلونة إلى غريمه في الدوري الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو المنصوص عليه في عقد غريزمان القديم مع أتليتكو. وحصل المهاجم على عقد لمدة خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو. لكن لاحقا عاد غريزمان إلى أتلتيكو مقابل أموال أقل بكثير.

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    المركز السادس: إنزو فرنانديز

    صفقة خيالية عقدها فريق بنفيكا لشبونة: في صيف عام 2022، حصل النادي البرتغالي على توقيع لاعب خط الوسط إنزو فرنانديز من نادي ريفر بلايت الأرجنتيني العريق مقابل 14 مليون يورو فقط. وبعد ذلك بسبعة أشهر باعه إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو. وفاز فرنانديز مؤخرا مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

  • جواو فيليكس في مواجهة عز الدين أوناحي في لقاء البرتغال والمغرب بكأس العالم في قطر (10/12/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الخامس - جواو فيليكس

    يعتبر البرتغالي الدولي (يمينًا) موهبة القرن. جواو فيليكس هو صانع ألعاب ويمكنه فعل كل شيء بالكرة تقريبًا: يسدد بكلتا قدميه ولديه تقنية ضربات رأسية ممتازة. في صيف 2019 أشعل أتلتيكو مدريد سباق الأندية الكبرى التي تسعى للتعاقد مع النجم الشاب، وفي النهاية دفع الإسبان إجماليا 127.2 مليون يورو إلى بنفيكا لشبونة مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.

  • كوتينيو بقميص بايرن ميونيخ، لكن لموسم واحد فقط

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الرابع - فيليب كوتينيو

    في عام 2017، انتقل لاعب خط الوسط البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو. لكن في الحقيقة فإن فيليب كوتينيو ليس سعيدًا تماما في كتالونيا. في موسم 2019/2020 انتقل كوتينيو على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ لموسم واحد، وفي النهاية لم يقم حامل الرقم القياسي للبوندسليغا بتفعيل خيار شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، فعاد النجم البرازيلي إلى برشلونة بعد ذلك.

  • عثمان ديمبيلي بقميص الديوك الفرنسية في كأس الأمم الأوربية 2020.

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثالث - عثمان ديمبيلي

    عندما انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من ستاد رين صيف 2016، جرى الاحتفاء به كجوهرة كروية. وسرعان ما جذب عثمان ديمبيلي اهتمام أكبر الأندية في أوروبا. انتقل اللاعب الفرنسي إلى نادي برشلونة في صيف عام 2017 مقابل مبلغ قدره 140 مليون يورو. ولم يسبق لأي نادٍ في البوندسليغا أن حصل على مثل هذا المبلغ مقابل تنازله عن لاعب لديه.

  • مبابي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث في نهائي كأس العالم بقطر، قبل أن تخسر فرنسا اللقب لصالح الأرجنتين عبر ركلات الترجيح.

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثاني - كيليان مبابي

    نضج النجم الفرنسي منذ فترة طويلة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. ويذكر الكثيرون اسم كيليان مبابي في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن نجوم مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو. في صيف عام 2017 دفع باريس سان جرمان 180 مليون يورو لشراء المهاجم البالغ من العمر آنذاك 18 عامًا من منافسه في الدوري الفرنسي موناكو. في عام 2018، أصبح مبابي بطلا للعالم مع فرنسا وفي عام 2022 وصيفا لبطل العالم.

  • نيمار بعدما سجل في مباراة ودية أمام منتخب غانا (23/9/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الأول - نيمار

    222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة عام 2017. كان معظم الناس يعتقدون أنه مبلغ خيالي حتى أتى الممول القطري لباريس سان جرمان ودفع المبلغ. ومع ذلك، فحتى الآن، لم يتمكن نيمار ولا مبابي من منح النادي الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا، ذلك اللقب الذي طال انتظاره ولم يفز به سان جرمان من قبل. إعداد: شتيفان نيتسلر/ صلاح شرارة