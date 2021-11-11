 نجاة رئيس الوزراء العراقي من محاولة اغتيال | DW الأخبار | DW | 07.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

نجاة رئيس الوزراء العراقي من محاولة اغتيال

تعيش بغداد حالة من الاستنفار الأمني والسياسي إثر محاولة الاغتيال الفاشلة، التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي تعرض مقر إقامته في المنطقة الخضراء في بغداد لهجوم بواسطة طائرة مسيرة مفخخة فجر اليوم.

مشاهدة الفيديو 02:27

المزيد من المركز الإعلامي

(211107) -- BAGHDAD, Nov. 7, 2021 (Xinhua) -- Members of the riot police stand in the vicinity of the Green Zone after a failed attempt to assassinate Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi in Baghdad, Iraq, on Nov. 7, 2021. Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi was unharmed in an assassination attempt carried out by a drone targeting his official residence on Sunday, the Iraqi military said. The media office of the Iraqi Joint Operations Command said in a statement that an unknown drone bomb hit al-Kadhimi's residency at dawn in the heavily fortified Green Zone in the center of the capital, but the prime minister escaped the attack unhurt. (Xinhua/Khalil Dawood)

العراق اليوم: استهداف الكاظمي .. هل ينقلب السحر على الساحر؟ 11.11.2021

مسائيةDW : المشهد العراقي بعد المحاولة "الفاشلة" لاغتيال الكاظمي 09.11.2021

تقاقم الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا 10.11.2021

الجزائر: عودة مهرجان الفيلم الأوروبي 10.11.2021

المزيد DW الأخبار

غزة وإدلب: مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية 10.11.2021

تسعى فولكس فاغن استبدال وسائل النقل في جزيرة أستيباليا اليونانية بمركبات كهربائية. 10.11.2021

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو 10.11.2021

الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين 10.11.2021

اقرأ أيضا

BAGHDAD, IRAQ - MAY 06: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PARLIAMENT/ HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iraqi PM-designate Mustafa al-Kadhimi who is at the parliament for vote of confidence in Baghdad, Iraq makes a speech on May 06, 2020. Only 15 out of 22 ministers from cabinet of Prime Minister-designate Mustafa al-Kadhimi receive vote of confidence from IraqÄôs parliament. Iraqi Parliament / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وسط إدانات دولية- الكاظمي يعد بكشف هوية منفذي محاولة اغتياله 07.11.2021

بعد نجاته من "محاولة اغتيال فاشلة"، دعا رئيس الوزراء العراقي إلى "التهدئة وضبط النفس"، واعدا بكشف هوية المنفذين الذين "نعرفهم جيدا". كما ندد كبار قادة العالم والأمين العام للأمم المتحدة بالمحاولة.

Mustafa al-Kasimi, Ministerpräsident des Irak, führt eine Unterredung mit Ebrahim Raisi (nicht abgebildet), Präsident des Iran. +++ dpa-Bildfunk +++

العراق ومحاولة اغتيال الكاظمي.. تصعيد أم عودة للمربع الأول؟ 08.11.2021

قوبلت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتنديد محلي ودولي، فمن يقف وراء الهجوم على منزله؟ وما تداعيات هذا الهجوم المحتملة؟ وهل يعني ذلك مزيداً من العنف أم عودةً إلى المربع الأول سياسياً؟

FILE PHOTO: Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi speaks during a joint news conference with German Chancellor Angela Merkel (not pictured) at the Chancellery in Berlin, Germany October 20, 2020. Stefanie Loos/Pool via REUTERS/File Photo

تنديد دولي واسع بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي 07.11.2021

تتوالى ردود الأفعال الغاضبة والمنددة دولياً وداخلياً بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد، وأجمعت الأطراف على أنها "عمل إرهابي". وتحقيقات فتحت لمعرفة الملابسات.

People chant slogans as they march with the body of renowned Iraqi anti-government activist Ihab al-Wazni (Ehab al-Ouazni) during a funerary procession in the central holy shrine city of Karbala on May 9, 2021 following his assassination. - Wazni, a coordinator of protests in the Shiite shrine city of Karbala, was a vocal opponent of corruption, the stranglehold of Tehran-linked armed groups and Iran's influence in Iraq. He was shot overnight outside his home by men on motorbikes, in an ambush caught on surveillance cameras. He had narrowly escaped death in December 2019, when men on motorbikes used silenced weapons to kill fellow activist Fahem al-Tai as he was dropping him home in Karbala, where pro-Tehran armed groups are legion. (Photo by Mohammed SAWAF / AFP)

موجة غضب في العراق بعد سلسلة اغتيالات استهدفت ناشطين مدنيين 10.05.2021

أصيب الصحافي العراقي أحمد حسن بجروح خطيرة إثر تعرّضه لمحاولة اغتيال بالرصاص في الديوانية وذلك ساعات بعد مقتل الناشط المناهض للحكومة إيهاب الوزني بهجوم مماثل في كربلاء، التي اندلعت فيها احتجاجات تلقائية ضد هذه الجرائم.