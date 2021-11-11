نجاة رئيس الوزراء العراقي من محاولة اغتيال

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تعيش بغداد حالة من الاستنفار الأمني والسياسي إثر محاولة الاغتيال الفاشلة، التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي تعرض مقر إقامته في المنطقة الخضراء في بغداد لهجوم بواسطة طائرة مسيرة مفخخة فجر اليوم.
بعد نجاته من "محاولة اغتيال فاشلة"، دعا رئيس الوزراء العراقي إلى "التهدئة وضبط النفس"، واعدا بكشف هوية المنفذين الذين "نعرفهم جيدا". كما ندد كبار قادة العالم والأمين العام للأمم المتحدة بالمحاولة.
قوبلت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتنديد محلي ودولي، فمن يقف وراء الهجوم على منزله؟ وما تداعيات هذا الهجوم المحتملة؟ وهل يعني ذلك مزيداً من العنف أم عودةً إلى المربع الأول سياسياً؟
تتوالى ردود الأفعال الغاضبة والمنددة دولياً وداخلياً بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد، وأجمعت الأطراف على أنها "عمل إرهابي". وتحقيقات فتحت لمعرفة الملابسات.
أصيب الصحافي العراقي أحمد حسن بجروح خطيرة إثر تعرّضه لمحاولة اغتيال بالرصاص في الديوانية وذلك ساعات بعد مقتل الناشط المناهض للحكومة إيهاب الوزني بهجوم مماثل في كربلاء، التي اندلعت فيها احتجاجات تلقائية ضد هذه الجرائم.
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