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نجاة رئيس الوزراء العراقي من محاولة اغتيال

تعيش بغداد حالة من الاستنفار الأمني والسياسي إثر محاولة الاغتيال الفاشلة، التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي تعرض مقر إقامته في المنطقة الخضراء في بغداد لهجوم بواسطة طائرة مسيرة مفخخة فجر اليوم.