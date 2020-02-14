 نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال في الخرطوم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.03.2020

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أخبار

نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال في الخرطوم

ذكرت وسائل إعلام سودانية أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تعرض لمحاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه، لكنها ذكرت أن حمدوك لم يتعرض لأي أذى. ومدير مكتب حمدوك يؤكد وقوع محاولة الاغتيال.

Regierungschef der Übergangsregierung in Sudan Abdullah Hamduk (picture-alliance/dpa/Saudi Press Agency)

 قال التلفزيون السوداني ومصدر في مجلس الوزراء اليوم الاثنين (9 مارس/ آ ذار 2020) إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة الخرطوم. وأضاف التلفزيون أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام سودانية بنجاة رحمدوك من محاولة اغتيال استهدفت موكبه. ونقل موقع "أخبار السودان" عن شهود عيان أن محاولة الاغتيال وقعت لدى مرور موكب حمدوك بمنطقة "كبري كوبري" شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم. ووفقا للتقارير الأولية فإن محاولة الاغتيال تمت بسيارة مفخخة وأسفرت عن إصابة شخص واحد بجروح. 

ونشرت بعض المواقع فيديو قالت إنه لعملية التفجير، لكن لم يتم التأكد من صحته من مصادر مستقلة.

وأكد علي بخيت مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني وقوع محاولة الاغتيال، وكتب بخيت على فيسبوك أن انفجارا وقع عند مرور سيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لكن لم يصب أحد.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

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