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سياسةشمال أمريكا

نتنياهو يهنئ ترامب ويبحث معه "التهديد الإيراني"

٦ نوفمبر ٢٠٢٤

اتصل كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالفائز بالانتخابات دونالد ترامب للتهنئة. ترامب يعتبر حليفا قويا لنتنياهو الذي اعتبر عودة ترامب "أعظم عودة في التاريخ" .

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الرئيس المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجة الأخير
الرئيس المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجة الأخيرصورة من: Israeli Government Press Office/AFP

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء (السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2024) اتصالاً هاتفياً بدونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبحثا "التهديد الإيراني" لأمن إسرائيل، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الحكومة. وجاء في بيان أن "المحادثة كانت دافئة وودية. هنّأ رئيس الوزراء ترامب على فوزه الانتخابي، واتفقا على العمل معا من أجل أمن إسرائيل. بحث الطرفان كذلك التهديد الإيراني".

وكان نتنياهو نشر صورة وتغريده على موقع x مهنئا فيها حليفه دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، معتبرا أنه "أعظم عودة في التاريخ" وبداية جديدة للتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتعتبر الولايات المتحدة الحليف العسكري الرئيسي لإسرائيل وجرت الانتخابات في وقت حرج في الشرق الأوسط في وقت تخوض إسرائيل حربين في قطاع غزة ولبنان. وفي الوقت حافظت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تدفق المساعدات لإسرائيل، ضغطت أيضا ولأشهر على نتنياهو للموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة. 

ووفقا لمحللين، كان نتنياهو يامل بعودة ترامب إلى البيت الأبيض نظرا لصداقتهما الشخصية الطويلة الأمد وتشدد الرئيس السابق تجاه إيران عدو إسرائيل اللدود. وفي بيان صادر عن مكتبه، قال نتنياهو "تهانينا على أعظم عودة في التاريخ، عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تمنح أميركا بداية جديدة وتعتبر تجديدا قويا لالتزامها بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأميركا" مؤكدا "هذا انتصار كبير".

الأمير محمد بن سلمان يتصل بترامب

وفي نفس السياق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء أن ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفيا بدونالد ترامب هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقالت الوكالة إن الأمير محمد أعرب عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

ترامب والناتو وتحديات العلاقات عبر الأطلسي

 

خ.س/ع.خ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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