نتنياهو ينفي تقريرا عن زرع إسرائيل أجهزة تجسس قرب البيت الأبيض

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية رجّح قيام إسرائيل بزرع أجهزة تنصت تم العثور عليها في مواقع حساسة بواشنطن، إذ قال نتنياهو إن معلومات التقرير "كاذبة" حسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن مكتبه.
وقال المكتب اليوم الجمعة (13 سبتمبر/ أيلول 2019): "هناك التزام طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم المشاركة في أي عمليات استخباراتية بالولايات المتحدة، ويتم تنفيذ هذه التعليمات بصرامة دون استثناء".
وجاء في التقرير الذي نقلته الصحيفة عن مسؤولين سابقين، إن واشنطن خلُصت خلال العامين الماضيين، إلى إمكانية أن تكون إسرائيل مسؤولة عن وضع أجهزة تنصت مرتبطة بالهواتف النقالة قرب البيت الأبيض ومواقع أخرى في واشنطن.
ويتحدث التقرير عن أن هناك اعتقاد من مسؤولين أمريكيين بقيام إسرائيليين على الأرجح بزراعة أجهزة تسمى "ستينغ غاي" اكتُشفت في واشنطن عام 2017، وهي أجهزة تهدف إلى اعتراض المكالمات والرسائل النصية.
ورجح التقرير أن تكون هذه الأجهزة معدة للتجسس على الرئيس الأمريكي، لكن الصحيفة تستدرك أنه ليس من الواضح أن تكون الجهود الإسرائيلية قد نجحت.
ووقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى جانب نتنياهو، نافياً المعلومات الواردة في التقرير، ومؤكداً أن علاقته بإسرائيل "ممتازة". وقال ترامب في هذا السياق: "لا أصدّق ذلك. لا أعتقد أن الإسرائيليّين يتجسّسون علينا. يصعب عليّ تصديق ذلك".
وذكر ترامب، وهو حليف قوي لإسرائيل، بموقف هذه الأخيرة من انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، عندما رحبت بالخطوة، لأجل التأكيد على علاقته "الممتازة" مع الحكومة الإسرائيلية.
إ.ع/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)
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تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية
الانفتاح والشفافية
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ثغور الرماية في سور حصن
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المقر القديم
المقر السابق للاستخبارات الألمانية كان في بولاخ بالقرب من ميونيخ، وتم بناؤه في ثلاثينات القرن العشرين لموظفي الحزب النازي. بعد الحرب العالمية الثانية وفي بداية الخمسينات اتخذه جهاز المخابرات، الذي كان قد تاسس حديثا، مقرا رئيسيا له حتى الانتقال إلى المقر الجديد مؤخرا.
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ملجأ أحد القادة النازيين
تحت المقر السابق للاستخبارات يوجد ملجأ حصين أيضا، والمنزل الذي فوقه كان يقيم فيه مارتين بورمان، أحد قياديي الحزب النازي والذي كان مقربا جدا من هتلر.
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تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية
فيلا بورمان
بداية من عام 1947 تم استخدام أبنية المقر، وبينها "فيلا بورمان" من قبل جهاز استخبارات ألماني أسسته الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب مباشرة وكان يضم عناصر من النازيين السابقين. بعد ذلك وفي عام 1956 تحول إلى جهاز الاستخبارات الألمانية الحالي (BND).
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تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية
تمثال من العهد النازي
الصورة لواجهة فيلا رئاسة الاستخبارات المطلة على الحديقة في بولاخ. التمثال في الحديقة قديم ويعود إلى أيام القيادي النازي السابق مارتين بورمان. والآن بعد انتقال (BND) إلى مقره الجديد في برلين، باتت الفيلا فارغة.
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تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية
منحوتة فنية في المقر الجديد
المنحوتة الفنية الحديثة مصنوعة من الصلب ومقاومة لتغير وتقلبات الأحوال الجوية. العمل الفني الذي يبلغ طوله 20 مترا هو للنحات الألماني شتفان زوس، تم وضعه امام المبنى. والمنحوتة بغموضها تشير إلى سرية عمل الاستخبارات.
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تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية
قاعة اجتماعات الرئيس
هنا سيجلس برونو كال، الرئيس الحالي لجهاز الاستخبارات الألمانية، وسيقود الاجتماعات وتم تجهيز القاعة بتقنيات حديثة جدا. وتجدر الإشارة إلى أن مجمل تكلفة بناء المقر بلغت 1,1 مليار يورو، منها 206 ملايين يورو للأثاث وتجهيزه المبنى بالتقنيات اللازمة، أما تكاليف النقل والشحن من بولاخ إلى برلين فبلغت نحو 5 ملايين يورو.
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تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية
شجرة نخيل وسط برلين!
شجرة النخيل المعدنية هذه، هي الأخرى عمل فني، تم نصبها في إحدى باحات المبنى. أغصانها العالية والمتشعبة ترمز لعمليات للتنصت والتجسس، التي تعتبر جزء من عمل الاستخبارات. إعداد: سفن تونيغس/ ع.ج