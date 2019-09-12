 نتنياهو ينفي تقريرا عن زرع إسرائيل أجهزة تجسس قرب البيت الأبيض | أخبار | DW | 13.09.2019

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أخبار

نتنياهو ينفي تقريرا عن زرع إسرائيل أجهزة تجسس قرب البيت الأبيض

أشار تقرير صحفي إلى أن إسرائيل قد تكون مسؤولة عن أجهزة تنصت كانت معدة للتجسس على البيت الأبيض، لكن بنيامين نتنياهو رد بكون الاستخبارات الإسرائيلية "ملتزمة بعدم القيام بأيّ عمليات استخبارتية في الولايات المتحدة".

USA | Trump empfängt Israels Premier Netanyahu in Washington (Reuters/C. Barria)

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية رجّح قيام إسرائيل بزرع  أجهزة تنصت تم العثور عليها في مواقع حساسة بواشنطن، إذ قال نتنياهو إن معلومات التقرير "كاذبة" حسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن مكتبه.

وقال المكتب اليوم الجمعة (13 سبتمبر/ أيلول 2019): "هناك التزام طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم المشاركة في أي عمليات استخباراتية بالولايات المتحدة، ويتم تنفيذ هذه التعليمات بصرامة دون استثناء".

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بعد شهر من توقيف الأمن التونسي لمحقق أممي في عمليات تهريب الأسلحة إلى ليبيا، يزداد الغموض بشأن الأسباب الحقيقية لتوقيفه، فقد أكد باحثون "أن احتجاز منصف قرطاس .. يثير أسئلة خطيرة بشأن دولة القانون في تونس". (01.05.2019)

في نفي خارج عن المألوف، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مزاعم" إيران بأنها فككت "شبكة تجسس" تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قائلا في تغريدة إنها "كاذبة تماما". بدوره اتهم وزير خارجيته إيران بـ "الكذب". (22.07.2019)

وجاء في التقرير الذي نقلته الصحيفة عن مسؤولين سابقين، إن واشنطن خلُصت خلال العامين الماضيين، إلى إمكانية أن تكون إسرائيل مسؤولة عن وضع أجهزة تنصت مرتبطة بالهواتف النقالة قرب البيت الأبيض ومواقع أخرى في واشنطن.

ويتحدث التقرير عن أن هناك اعتقاد من مسؤولين أمريكيين بقيام إسرائيليين على الأرجح بزراعة أجهزة تسمى "ستينغ غاي" اكتُشفت في واشنطن عام 2017، وهي أجهزة تهدف إلى اعتراض المكالمات والرسائل النصية.

ورجح التقرير أن تكون هذه الأجهزة معدة للتجسس على الرئيس الأمريكي، لكن الصحيفة تستدرك أنه ليس من الواضح أن تكون الجهود الإسرائيلية قد نجحت.

ووقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى جانب نتنياهو، نافياً المعلومات الواردة في التقرير، ومؤكداً أن علاقته بإسرائيل "ممتازة". وقال ترامب في هذا السياق: "لا أصدّق ذلك. لا أعتقد أن الإسرائيليّين يتجسّسون علينا. يصعب عليّ تصديق ذلك".

وذكر ترامب، وهو حليف قوي لإسرائيل، بموقف هذه الأخيرة من انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، عندما رحبت بالخطوة، لأجل التأكيد على علاقته "الممتازة" مع الحكومة الإسرائيلية.

إ.ع/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

    

  • Bildergalerie BND Zentrale Umzug von Pullach nach Berlin (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    الانفتاح والشفافية

    عادة ما يتميز عمل أجهزة الاستخبارات بالسرية التامة، لكن تصميم المبنى الجديد للاستخبارات الألمانية يرمز إلى الشفافية والانفتاح، ويتجلى ذلك بشكل خاص في البهو الفسيح للقسم الجنوبي من المبنى.

  • default

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    ثغور الرماية في سور حصن

    رغم كيل المديح والثناء للمقر الجديد للمخابرات الخارجية الألمانية (BND) وتصميمه، إلا أن هناك من وجه الانتقادات أيضا، فمثلا تشبيه تصميم الواجهة بثغور الرماية في سور القلاع.

  • Deutschland 2013 | Bundesnachrichtendienst Pullach (picture-alliance/dpa/S. Jansen)

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    المقر القديم

    المقر السابق للاستخبارات الألمانية كان في بولاخ بالقرب من ميونيخ، وتم بناؤه في ثلاثينات القرن العشرين لموظفي الحزب النازي. بعد الحرب العالمية الثانية وفي بداية الخمسينات اتخذه جهاز المخابرات، الذي كان قد تاسس حديثا، مقرا رئيسيا له حتى الانتقال إلى المقر الجديد مؤخرا.

  • Bildergalerie BND Zentrale Umzug von Pullach nach Berlin Bunkeranlage in Pullach (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    ملجأ أحد القادة النازيين

    تحت المقر السابق للاستخبارات يوجد ملجأ حصين أيضا، والمنزل الذي فوقه كان يقيم فيه مارتين بورمان، أحد قياديي الحزب النازي والذي كان مقربا جدا من هتلر.

  • Bildergalerie BND Zentrale Umzug von Pullach nach Berlin Klubhaus der alten BND-Zentrale (picture-alliance/dpa/Bundesnachrichtendienst)

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    فيلا بورمان

    بداية من عام 1947 تم استخدام أبنية المقر، وبينها "فيلا بورمان" من قبل جهاز استخبارات ألماني أسسته الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب مباشرة وكان يضم عناصر من النازيين السابقين. بعد ذلك وفي عام 1956 تحول إلى جهاز الاستخبارات الألمانية الحالي (BND).

  • Pullach BND-Zentrale Präsidentenvilla (BND/Martin Lukas Kim)

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    تمثال من العهد النازي

    الصورة لواجهة فيلا رئاسة الاستخبارات المطلة على الحديقة في بولاخ. التمثال في الحديقة قديم ويعود إلى أيام القيادي النازي السابق مارتين بورمان. والآن بعد انتقال (BND) إلى مقره الجديد في برلين، باتت الفيلا فارغة.

  • default

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    منحوتة فنية في المقر الجديد

    المنحوتة الفنية الحديثة مصنوعة من الصلب ومقاومة لتغير وتقلبات الأحوال الجوية. العمل الفني الذي يبلغ طوله 20 مترا هو للنحات الألماني شتفان زوس، تم وضعه امام المبنى. والمنحوتة بغموضها تشير إلى سرية عمل الاستخبارات.

  • Bildergalerie BND Zentrale Umzug von Pullach nach Berlin Lagezentrum (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    قاعة اجتماعات الرئيس

    هنا سيجلس برونو كال، الرئيس الحالي لجهاز الاستخبارات الألمانية، وسيقود الاجتماعات وتم تجهيز القاعة بتقنيات حديثة جدا. وتجدر الإشارة إلى أن مجمل تكلفة بناء المقر بلغت 1,1 مليار يورو، منها 206 ملايين يورو للأثاث وتجهيزه المبنى بالتقنيات اللازمة، أما تكاليف النقل والشحن من بولاخ إلى برلين فبلغت نحو 5 ملايين يورو.

  • Bildergalerie BND Zentrale Umzug von Pullach nach Berlin Glasfassade mit einer künstlichen Palme (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

    شجرة نخيل وسط برلين!

    شجرة النخيل المعدنية هذه، هي الأخرى عمل فني، تم نصبها في إحدى باحات المبنى. أغصانها العالية والمتشعبة ترمز لعمليات للتنصت والتجسس، التي تعتبر جزء من عمل الاستخبارات. إعداد: سفن تونيغس/ ع.ج


مختارات

تعرف على المقر الجديد للاستخبارات الألمانية

بعد سنوات من العمل الدؤوب وتعديل خطط البناء وتزويده بأحدث التقنيات الأمنية، تم افتتاح المبنى الجديد للمخابرات الخارجية الألمانية (BND) في برلين. والتصميم الحديث للمبنى يرمز للشفافية التي يجب أن يتمبز بها عمل الاستخبارات. (11.02.2019)  

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