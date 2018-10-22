نتنياهو يندد بمقتل خاشقجي لكنه يواصل التركيز على إيران

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة (الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول بـ"الأمر المروع". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أول رد فعل علني من جانبه على مقتل الإعلامي السعودي التي تسبب في موجة غضب عالمية، إن ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول كان مروعا، لكن لا بد من التعامل معه بشكل مناسب". وأضاف نتنياهو "لكن في الوقت نفسه أقول إنه من المهم جدا لاستقرار المنطقة والعالم، أن تظل السعودية مستقرة". وتابع قائلا "أظن أنه يتعين إيجاد سبيل لتحقيق الهدفين كليهما، لأنني أعتقد أن المشكلة الأكبر هي إيران".

وكان نتنياهو يتحدث إلى الصحفيين بعد اجتماع في مدينة فارنا البلغارية مع زعماء بلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا.

وفي وقت سابق الجمعة قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن الخطر النابع من وجود إيران مسلحة نوويا يفوق في أهميته مقتل خاشقجي، وإن "دولا عربية، منها السعودية، حلفاؤنا في السنوات الأخيرة أمام التوسع الإيراني وأمام الخطر النووي الإيراني".

يشار إلى أن حكومة نتنياهو تحدثت عن اتصالات شبه رسمية بين إسرائيل والسعودية منذ عام 2014، وهو أمر لم تؤكده المملكة العربية السعودية رسميا قط، بل نفته أحيانا وبشدة.

ح.ع.ح/ع.ش (رويترز)