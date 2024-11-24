نتنياهو يندد بعنف مستوطنين ضد الجيش الإسرائيلي بالضفة

شهدت الضفة الغربية تطورًا لافتًا تمثل في اعتداء مجموعة من المستوطنين اليهود على ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، الحادثة أثارت استنكار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتعكس أزمة متنامية بين الجيش والمستوطنين المتطرفين.

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهواليوم الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني) بمستوطنين يهود هاجموا ضباطا كبارا في الجيش الإسرائيلي من بينهم الجنرال آفي بلوط قائد المنطقة الوسطى للجيش في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنمجموعة من المستوطنين طاردت بلوط وضباطا آخرين في مدينة الخليل بالضفة الغربية يوم الجمعة، ومنعتهم من المغادرة ووجهت لهم إهانات. وأشار إلى اعتقال خمسة من مثيري الشغب.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "يجب التعامل مع كل أعمال العنف الموجهة ضد ضباط وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي بأشد ما يسمح به القانون". وهتف بعض المستوطنين "خائن" في وجه بلوط، الذي زار الخليل لحضور مناسبة دينية سنوية في المدينة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عشرات المستوطنين، بعضهم ملثمون، رشقوا قواتها وقوات حرس الحدود بالحجارة أمس السبت بالقرب من مستوطنة إيتمار بالضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا فيأعمال العنفمنذ الهجوم الإرهابي الذي قادته حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس في قطاع غزة والتي اتسعت لتشمل عدة جبهات أخرى.

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وتعرض فلسطينيون للاستهداف مرارا من قبل مستوطنين يريدون من إسرائيل أن تضم الضفة الغربية. ومن المفترض أن يضطلع الجيش الإسرائيلي بمسؤولية حماية الفلسطينيين، لكن الجنرال بلوط أقر في أغسطس آب بأن الجيش لم يوفر الحماية للمدنيين عندما قام المستوطنون بأعمال شغب في إحدى البلدات.

ويقول الفلسطينيون إنهم غالبا ما يُتركون فريسة للمستوطنين وبأن الجنود لا يفعلون شيئا تقريبا للسيطرة عليهم. وترفض بعض مجموعات المستوطنين الشبابية اختصاص الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يرون أنها تحت سيطرتهم، وقاموا بمهاجمة القوات الإسرائيلية.

وقال زعماء للمستوطنين إن العنف ليس من طبيعتهم ودعوا إلى محاكمة المخالفين. وتعتبر أغلب الدول المستوطنات اليهودية التي بنيت على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.

ع.أ.ج/ ع ج م/ز.أ.ب (رويترز)