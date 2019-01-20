نتنياهو يمنع إيصال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية لغزة

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء (22 كانون الثاني/ يناير 2019)، عدم السماح بوصول الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى قطاع غزة، كما كان مقررا يوم غد الأربعاء بسبب أعمال العنف في القطاع. ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤولين، لم يتم تسميتهم، قولهم إنه تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع مختلف الخدمات الأمنية.

وكان قد تم منع وصول هذه الدفعة الثالثة من المنحة النقدية القطرية لموظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة في وقت سابق من الشهر الجاري أيضا بسبب أعمال العنف هناك. وكانت إسرائيل قد سمحت في شهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي لقطر بالبدء في ضخ أموال بقيمة 90 مليون دولار على مدار ستة أشهر لدفع مرتبات الموظفين وثمن الوقود.

وتسعى مصر والأمم المتحدة إلى تهدئة الأوضاع في غزة خشية تحول ذلك إلى صراع شامل في حين تعهدت قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني بتقديم 150 مليون دولار في شكل تبرعات على مدى ستة أشهر على أمل تخفيف الضغط الاقتصادي.

ولم تعلق حماس على الفور على قرار نتنياهو بتعليق الدفعة الثالثة للمنحة القطرية لقطاع غزة.

في غضون ذلك أغارات طائرات حربية إسرائيلية على قطاع غزة بعد ساعات من مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في قطاع غزة اليوم الثلاثاء في هجوم مدفعي للجيش إسرائيلي الذي أعلن إصابة أحد ضباطه.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية، بحسب مصادر فلسطينية، مواقع تدريب لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس دون أن يبلغ على الفور عن إصابات. وقبل ذلك ،أعلنت حماس أن شابا يبلغ (24 عاما) من عناصرها قتل وأصيب اثنان آخرين بجروح مختلفة أحدها حالته خطيرة جراء قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي استهدف موقع رصد على أطراف وسط قطاع غزة.

ز.أ.ب/ أ.ح (د ب أ)