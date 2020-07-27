نتنياهو يكرر رواية عملية التسلل ويتوعد حزب الله برد قوي

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله اللبناني بأنه وراء ما وصفها بـ"محاولة التسلل" عبر الحدود اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم الاثنين (27 يوليو/تموز 2020)، مضيفاً أن "الحزب يلعب بالنار" .

وحذر نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم في مؤتمر صحفي حزب الله من "رد قوي وشديد" على أي هجمات أخرى محتملة، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت".

وقال نتنياهو في المؤتمر الصحفي في تل أبيب: "إننا ننظر بشكل صارم لمحاولة التسلل هذه إلى أراضينا"، محذراً من أن حزب الله "يلعب بالنار". وأضاف رئيس الوزراء أن "حزب الله ولبنان يتحملان المسؤولية عن هذا الحدث وعن جميع الهجمات التي تستهدف اسرائيل من لبنان".

وتابع "يجب أن يعرف حزب الله أنه يلعب بالنار. ستقابل جميع الهجمات ضدنا بالقوة الغاشمة. زعيم حزب الله (حسن) نصرالله ارتكب بالفعل خطأ فادحا في التقليل من إرادة إسرائيل للدفاع عن نفسها وسيدفع لبنان ثمنا باهظاً تجعله لا يرتكب هذا الخطأ مرة أخرى".

كما أكد غانتس، بعد نتنياهو، أن الخلية التي كانت تحاول التسلل إلى إسرائيل تنتمي إلى حزب الله. وأشاد بقوات الجيش الإسرائيلي وضباطه على سلوكهم، مضيفاً أنه "ساعد في منع وقوع حادث خطير يمكن أن يودي بحياة البشر". وتابع أن "إسرائيل عازمة أكثر من أي وقت مضى على حماية سيادتها وجنودها وخاصة شعبها".

وذكر غانتس أن "لبنان وسوريا دولتان ذات سيادة وعليهما تحمل المسؤولية المؤلمة عن أي أنشطة إرهابية داخل حدودهما".

من جانبه، نفى "حزب الله" في بيان كل ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية، كما نفى حصول أي اشتباك من طرفه مع الجيش الإسرائيلي، معتبراً أن الأمر محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة.

ع.ح./أ.ح (د ب أ)