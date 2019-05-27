نتنياهو يفشل في تشكيل حكومة ـ انتخابات جديدة في سبتمبر

صوت المشرعون الإسرائيليون اليوم الأربعاء (29 أيار/مايو 2019) لصالح حل البرلمان (الكنيست) بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلافية، مما يدفع البلاد إلى إجراء ثاني انتخابات عامة في غضون ستة أشهر.

وذكر موقع عرب 48 أن الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على حل الكنيست، بعد منتصف ليلة الأربعاء الخميس، تمهيدا للتوجه إلى انتخابات عامة ستجري في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل.وأيد 74 عضوًا أيدوا مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بينما عارضه 45 عضو كنيست.

سيناريو الانتخابات الجديدة يمكن أن يخلص نتانياهو من احتمال قيام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين باختيار عضو آخر في البرلمان لتشكيل الحكومة. وينظر إلى إجراء انتخابات متقاربة جدا كسابقة في تاريخ إسرائيل، لكن المخاطر عالية بالنسبة لرئيس الوزراء الذي يواجه لائحة اتهام محتملة بتلقي الرشى والاحتيال في الأشهر المقبلة.

وتشير تقارير إلى سعي نتانياهو (69 عاما) للحصول على تشريع في البرلمان الجديد يمكن أن يعطيه الحصانة من المقاضاة. ويدرك نتانياهو في حال تحققت آماله بأنه سيتقدم على ديفيد بن غوريون، أحد الآباء المؤسسين لإسرائيل والذي بقي في منصب رئيس الوزراء لأكثر من 13 عاما.

ومنيت جهود رئيس الوزراء لتشكيل ائتلاف حكومي بالفشل، على الرغم من فوز الحزب الذي يتزعمه "الليكود" والأحزاب اليمينية والدينية بأغلبية 65 مقعدا من أصل 120 في الانتخابات العامة التي أجريت في 9 نيسان/أبريل المنصرم. ومنع وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان نتانياهو من التوصل إلى اتفاق لتشكيل الائتلاف الحكومي.

ويتمحور الخلاف الحاصل بين نتانياهو وليبرمان حول سعي الأخير إلى ضمان الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى جعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتدينين مثل غيرهم من اليهود الإسرائيليين. وفي الوقت الذي ألقى فيه رئيس الوزراء باللوم الكامل على ليبرمان وموقفه، أشار آخرون إلى مشاكل نتانياهو القانونية كعقبة أمام نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي.

ز.أ.ب/ أ.ح (د ب أ)