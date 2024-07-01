نتنياهو يعلن قرب القضاء على قدرات حماس العسكرية

إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل مع تقدم دباباتها في غزة، والجيش الإسرائيلي يطالب سكان أحياء في خان يونس بإخلائها ويعلن تدمير أكبر موقع لتصنيع الصواريخ تابع لـ"الجهاد الإسلامي". ونتنياهو يعلن قرب القضاء على "جيش" حماس.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين (الأول من يوليو/ تموز 2024) إن إسرائيل تقترب من القضاء نهائيا على القدرات العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة. وأضاف نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "نتقدم صوب نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس الإرهابي، وسنستمر في ضرب فلوله".

ومنذ توغله في قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر ، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير العديد من الأنفاق وقتل عدة آلاف من المسلحين الفلسطينيين لتحقيق أحد أهداف حربه وهى القضاء عسكريا على الحركة. وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

"تدمير أكبر موقع لتصنيع الصواريخ"

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أيضا أن قواته بالتعاون مع الوحدة الهندسية، دمروا نفقا بطول كيلومتر وسط قطاع غزة، وتضمن النفق تفرعات استخدمت لتحرك المسلحين في المنطقة.

وجاء في نفس البيان أنه قتل عشرات المسلحين وتم تدمير أكثر من 100 من البنية التحتية المسلحة، ومواقع المراقبة، وفتحات الإطلاق، وفتحات الأنفاق، بحسب قناة "أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني. وذكر البيان أنه تم تدمير مسجد قال إن المسلحين استخدموه للتحصن داخله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم اكتشاف وتدمير أكبر موقع لحركة "الجهاد الإسلامي" لتصنيع الصواريخ في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

أوامر بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح

كما أمر الجيش الإسرائيلي الاثنين بإخلاء أحياء في منطقتَي خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على شبكات التواصل الاجتماعي "إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق القرارة وبني سهيلا" وبلدات أخرى "عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية".

إطلاق صواريخ على إسرائيل

وتأتي تلك الخطوة بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الاثنين أنه تم إطلاق نحو 20 صاروخا على المجتمعات الحدودية الإسرائيلية من خان يونس بقطاع غزة. وأضاف أنه تم اعتراض بعض الصواريخ، في حين سقطت صواريخ أخرى في منطقة مفتوحة.

وقال سكان ومسؤولون إن حركة "الجهاد الإسلامي" أطلقت رشقة من الصواريخ على إسرائيل اليوم الاثنين في وقت تواصل فيه الدبابات الإسرائيلية توغلها في قطاع غزة وسط قتال عنيف.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إن مقاتليها أطلقوا صواريخ باتجاه عدة "مستوطنات" إسرائيلية قرب السياج الحدودي مع غزة.

وتم إطلاق صفارات الإنذار في مواقع بالقرب من الحدود، من أجل أن يتوجه السكان إلى أماكن الإيواء. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق نيران المدفعية على مواقع إطلاق الصواريخ . وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الهجمات كانت الأقوى لبعض الوقت.

وحركة الجهاد الإسلامي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اندلعت مواجهات اليوم الاثنين، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن امرأة وصبيا قُتلا في مدينة طولكرم خلال عملية نفذتها القوات الإسرائيلية. وقُتل أحد أعضاء حركة "الجهاد الإسلامي" أمس الأحد في هجوم إسرائيلي على طولكرم أيضا.

ص.ش/ع.ج/ م.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)