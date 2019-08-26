نتنياهو يعلن عن خطة لضم غور الأردن بعد الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء (10 سبتمبر/أيلول) عزمه ضم غور الأردن إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل. وقال نتنياهو في خطاب بثته قنوات التلفزيون الإسرائيلية على الهواء مباشرة: "اليوم أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت"، مضيفا: "إذا تلقيت منكم تفويضاً واضحاً للقيام بذلك أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".

من جانبها، وصفت المسؤولة البارزة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي تعهد نتنياهو بضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي" و"سرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السلام".

وعلى صعيد متصل، أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير يعتزم زيارة روسيا في وقت لاحق هذا الأسبوع، وذلك قبل أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، لكن من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء الزيارة لمناقشة الوجود الإيراني في سوريا المجاورة.

ويسعى نتنياهو إلى الحصول على أصوات قبل الانتخابات التي يحارب من أجل الفوز بها وتمديد حكمه في أطول مدة يمضيها رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه. وكجزء من استراتيجيته، يحاول رئيس الوزراء سحب الأصوات من منافسه أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" القومي الذي يعتمد على دعم الإسرائيليين المتحدرين من الاتحاد السوفياتي السابق.

ويحاول نتنياهو تقديم نفسه كزعيم لا غنى عنه في إسرائيل عبر التركيز على علاقاته مع زعماء العالم بمن فيهم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وكان نتنياهو قد فشل في تشكيل ائتلاف حكومي وفضل التوجه نحو إجراء انتخابات جديدة. ويواجه نتانياهو هذه المرة منافسة كبيرة من رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض.

ع.ح./ي.ب.ف. (رويترز، أ.ف.ب)