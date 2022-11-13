نتنياهو يعلن التوصل لتشكيل حكومة اللحظة الأخيرة في إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتانياهو ليل الأربعاء، قبيل دقائق من انتهاء المهلة الممنوحة له لتشكيل ائتلاف حكومي، أنّه نجح في تشكيل حكومة مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة.

وبعدما انتصر، مع حلفائه، في الانتخابات التشريعية التي جرت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت أمام نتانياهو مهلة تنتهي في الساعة 11:59 من ليل الأربعاء (21:59 ت غ) لإبلاغ الرئيس يتسحاق هرتسوغ بأنّه "نجح" في تشكيل الحكومة المقبلة. وبذلك سيخلف نتانياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد. وقبيل دقائق من انتهاء المهلة غرّد نتانياهو بالعبرية قائلاً "لقد حصلت عليها".

وكتب نتنياهو على تويتر قبل دقائق من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس إسحق هرتزوج في منتصف الليل "تمكنت (من تشكيل حكومة)".

من جهتها، أكّدت الرئاسة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس أنّ نتنياهو "اتّصل" بالرئيس هرتسوغ "لإبلاغه" بهذا الخبر ضمن المهلة المحدّدة.

وفي بيان نشره، قال نتانياهو إنّه أرسل إلى هرتسوغ الرسالة التالية: "بفضل الدعم الجماهيري الكبير الذي تلقّيناه خلال الانتخابات الأخيرة، أبلغكم بأنّني تمكّنت من تشكيل حكومة ستعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل".

وبحسب قوانين الانتخابات الإسرائيلية، كانت أمام نتانياهو مهلة تنتهي في 11 كانون الأول/ديسمبر لإعلان حكومته، لكنّه طلب تمديدها 14 يوماً، وهو الحدّ الأقصى المسموح به قانوناً، غير أنّ هرتسوغ وافق على منحه عشرة أيام إضافية فقط.

وكانت الصحافة الإسرائيلية توقّعت أن يعلن نتانياهو عن نجاحه في تشكيل الحكومة قبل انتهاء ليل الأربعاء، حتى وإن لم تكتمل تفاصيلها.

وصدم ضم متشددَين من أمثال إيتمار بن غفير، من حزب القوة اليهودية القومي المتطرف، وبتسلئيل سموتريتش، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، الفلسطينيين والإسرائيليين الليبراليين. فكلاهما يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مما يضيف عقبة أخرى أمام حل الدولتين الذي يؤيده القادة الفلسطينيون والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية.

هـ.د/ع.أ.ج (أ ف ب، رويترز)