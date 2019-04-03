نتنياهو يعلن استعادة رفات جندي إسرائيلي فُقد في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء (الثالث من نيسان/ابريل 2019) استعادة رفات جندي من قواته فقد قبل 37 عاما خلال غزو إسرائيل للبنان. وكان الجندي "زخريا باومل" فُقد منذ معركة قرية السلطان يعقوب في جنوب لبنان في 11 حزيران/يونيو 1982. وجاء في البيان أنه جرى تحديد مكان الجثة و"التعرف عليها مما لا يدع مجالا للشك" من جانب الخبراء الإسرائيليين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان بثه التلفزيون إن اسرائيل استعادت جثة باومل. بدوره قال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، وهو متحدث باسم الجيش، للصحفيين "وصل الرفات إسرائيل منذ بضعة أيام" مضيفا أنه تم

التعرف عليه بواسطة اختبار الحمض النووي وجرى نقله على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية.

ورفض كونريكوس الإفصاح عن كيفية وموقع العثور على رفات باومل، الذي كان من أفراد طاقم إحدى الدبابات ويحمل رتبة سارجنت، ضمن ما وصفها بعملية استخباراتية. كما لم يتطرق نتنياهو لتفاصيل عن ذلك في خطابه.

وفي 2018 قالت روسيا، التي من المقرر أن يزورها نتنياهو غدا الخميس لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، إن جنودها في سوريا يحاولون العثور على رفات جنود إسرائيليين قتلوا في صراعات سابقة. ولا يزال جنديان آخران من طواقم الدبابات في عداد المفقودين منذ المعركة التي حدثت يومي 10 و11 يونيو حزيران 1982.

وخلال الحرب اللبنانية 1982، المعروفة باسم عملية سلام الجليل، غزا الجيش الإسرائيلي جارته الشمالية لبنان لمهاجمة قواعد كانت تحت سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية. يشار إلى أن السلطان يعقوب قرية لبنانية قريبة من الحدود مع سوريا. ولم يكشف الجيش عن الكيفية التي تم بها نقل الرفات إلى إسرائيل. جدير بالذكر أنه لا يوجد اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ، رويترز)