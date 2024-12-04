نتنياهو يعلن استعادة جثة رهينة إسرائيلي من قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل استعادت خلال عملية خاصة جثة رهينة إسرائيلي. بدوره أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا كشف فيه نتائج تحقيق حول مقتل ستة رهائن نقلت جثامينهم إلى إسرائيل.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء (الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2024)، في بيان "في عملية خاصة استعدنا جثة الرهينة إيتاي سفيرسكي الذي خطف في 7 تشرين الأول/أكتوبر من كيبوتس بئيري وقتل في الأسر على يد إرهابيي حماس في كانون الثاني/يناير 2024"، بعد أكثر من عام على بدء الحرب في قطاع غزة.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الشين بيت أن "عملية خاصة" نفذت لاستعادة جثة الرهينة. وخطف الإسرائيلي البالغ 38 عاما، خلال هجوم حماس، عندما كان يزور والديه في كيبوتس بئيري الذي قتل فيه عدد كبير من الأشخاص. وقد أعلن الجيش أنه قضى في كانون الثاني/يناير 2024.

ورحب منتدى عائلات الرهائن الذي يمثل غالبية أسر الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بـ"عودة جثمان إيتاي" مطالبا بـ "الإفراج الفوري عن الرهائن الذين لا يزالون على قيد الحياة".

وأضاف المنتدى في بيان "لا تزال العائلات تنتظر أقاربها بعدما أمضوا 425 يوما في الأسر. لا يزال الكثير من الرهائن على قيد الحياة لكنهم يواجهون خطرا كبيرا جدا ومن الضروري الإفراج عنهم فورا".

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا آخر كشف فيه نتائج تحقيق حول مقتل ستة رهائن نقلت جثامينهم إلى إسرائيل في آب/أغسطس معتبرا أنهم قتلوا على يد محتجزيهم. وكانت ظروف مقتلهم في شباط/فبراير 2024 بقيت مجهولة.

وأكد الجيش في بيانه "من المرجح جدا أن يكون مقتلهم مرتبطا بالضربة (الإسرائيلية) قرب الموقع الذين كانوا يحتجزون فيه. وبحسب أكثر السيناريوهات ترجيحا أطلق الإرهابيون النار على الرهائن تزامنا مع الضربة".

وتعليقا على نتيجة تحقيق الجيش حرص منتدى عائلات الرهائن على التشديد على "المخاطر التي يواجهها الرهائن يوميا كما يظهر هذا التحقيق". وقبيل ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "ثمة احتمالا راهنا في إمكان التوصل إلى اتفاق حول الرهائن". وخلال هجوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 خطف 251 شخصا من اسرائيل واقتيدوا إلى قطاع غزة يُعتقد أنّ 96 منهم لا يزالون محتجزين فيه فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 34 منهم قضوا.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى منظمة إرهابية.

ف.ي/أ.ح/ ز.أ.ب (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)