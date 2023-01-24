 نتنياهو يعرب عن استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.02.2023

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نتنياهو يعرب عن استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداده للتوسط بين روسيا وأوكرانيا "في الوقت المناسب والظروف المناسبة" إذا طلبت منه الأطراف المعنية وواشنطن ذلك. وكشف نتنياهو عن "طلب غير رسمي" في نفس السياق العام الماضي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.

إذا طلبت مني جميع الأطراف المعنية ذلك، سأفكر بالتأكيد، لكنني لا أفرض نفسي"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مستعد للنظر  للتوسط بين روسيا وأوكرانيا إذا طلب منه البلدان المتحاربان والولايات المتحدة ذلك. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن "إذا طلبت مني جميع الأطراف المعنية ذلك، سأفكر بالتأكيد، لكنني لا أفرض نفسي". وأضاف أن ذلك يجب أن يكون في "الوقت المناسب والظروف المناسبة".

وقال إنه يجب أن يكون هناك طلب أيضا من الولايات المتحدة حليف إسرائيل المقرب لأنه "لا يمكن أن يكون هناك طهاة أكثر من اللازم داخل المطبخ".

وقال نتنياهو إنه طُلب منه أن يكون وسيطا بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي، لكنه رفض لأنه كان زعيم المعارضة الإسرائيلية في ذلك الوقت وليس رئيس الوزراء. وقال "لدي قاعدة: رئيس وزراء واحد في كل فترة". ولم يقل نتنياهو من الذي طلب منه تأدية هذا الدور لكنه قال إن الطلب كان "غير رسمي".

وطلبت أوكرانيا من سلف نتنياهو نفتالي بينيت القيام بدور الوسيط، واجتمع بينيت في مارس آذار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحدث أيضا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه لم يتمكن من إبرام اتفاق سلام.

ا.ف/ ح.ز    (رويترز، د.ب.أ)

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    الكاتب: خالد سلامة


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