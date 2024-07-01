نتنياهو يدعو الولايات المتحدة إلى الوقوف متحدة مع إسرائيل

2024/7/25 ٢٥ يوليو ٢٠٢٤

ووعد بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب في غزة ودعا الولايات المتحدة إلى الوقوف متحدة مع إسرائيل. وفي خطاب أمام الكونجرس الأمريكي، تعهد نتنياهو بتحقيق "النصر الكامل" ضد حماس، وانتقد معارضي الحرب في غزة ووصفهم بأنهم "أغبياء تستفيد منهم إيران".