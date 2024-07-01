نتنياهو يدعو الولايات المتحدة إلى الوقوف متحدة مع إسرائيل

سياسةالولايات المتحدة الأمريكيةنتنياهو يدعو الولايات المتحدة إلى الوقوف متحدة مع إسرائيلTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoسياسةالولايات المتحدة الأمريكية2024/7/25٢٥ يوليو ٢٠٢٤ووعد بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب في غزة ودعا الولايات المتحدة إلى الوقوف متحدة مع إسرائيل. وفي خطاب أمام الكونجرس الأمريكي، تعهد نتنياهو بتحقيق "النصر الكامل" ضد حماس، وانتقد معارضي الحرب في غزة ووصفهم بأنهم "أغبياء تستفيد منهم إيران".https://p.dw.com/p/4ijwmإعلان