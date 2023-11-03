 نتنياهو يرفض هدنة إنسانية مؤقتة قبل إفراج حماس عن الرهائن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.11.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

نتنياهو يرفض هدنة إنسانية مؤقتة قبل إفراج حماس عن الرهائن

رفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو الموافقة على "هدنة موقتة" قبل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. جاء ذلك عقب لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي قال إنه حث إسرائيل على "هدنة إنسانية".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (12/10/2023)

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل مجددا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (أرشيف)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة (الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2023) إن إسرائيل لن توافق على "هدنة مؤقتة" في حربها ضد حماس من دون إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في غزة.

وقال نتنياهو عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تل أبيب: "نحن مستمرون بكل قوتنا وإسرائيل ترفض الهدنة الموقتة التي لا تشمل إطلاق سراح رهائننا".

مختارات

وناقش بلينكن مع نتنياهو مسألة "هدنة إنسانية" في الحرب في غزة. وأوضح بلينكن للصحافيين خلال زيارته لإسرائيل "نعتقد أن كل هذه الجهود سيتم تسهيلها من خلال الهدنة الإنسانية، ومن خلال الترتيبات على الأرض التي تزيد من الأمن للمدنيين وتسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فعالية واستدامة".

وبعد الاجتماع القى نتنياهو كلمة متلفزة للشعب الاسرائيلي قال فيها: "أريد أن أطلعكم على التقدم في الحرب. قواتنا تعمل على كافة الجبهات بكامل قوتها. أقول لكم وأقول لهم: أعداؤنا سيفشلون. سوف يهزمون"، مضيفاً "لن نتوقف حتى نحقق النصر ونحقق أهدافنا المحددة، القضاء على حماس، وعودة الرهائن لدينا، واستعادة الأمن لأبنائنا ومواطنينا".

وفي ما يتعلق بالجبهة الشمالية مع حزب الله المدعوم من إيران قال نتانياهو "أكرر لأعدائنا: لا تخطئوا معنا. سوف تدفعون ثمناً باهظاً (...) الخطأ سيتسبب في خسائر لا يمكنكم حتى تخيلها".

وفي أول كلمة له منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، هدّد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة الولايات المتحدة التي حمّلها "المسؤولية الكاملة" عن الحرب في غزة باستهداف أساطيلها في المتوسط، مؤكداً أن احتمالات توسّع الحرب إقليميا ضد إسرائيل "مفتوحة".

ولاحقا، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض "نحن وشركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله وأطراف آخرين، سواء كانوا دولاً أو لا، ألا يحاولوا استغلال النزاع القائم".

واندلعت الحرب إثر هجوم إرهابي غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية شنته حماس وتسبّب بمقتل 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية. كما قام مسلحو حماس باختطاف أكثر من 240 رهينة ونقلهم إلى قطاع غزة..

ومنذ ذلك الحين، تردّ إسرائيل بقصف مدمّر على قطاع غزة يترافق مع عمليات برية واسعة على الأرض داخل القطاع. وتسبب القصف، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس بمقتل 9227 شخصاً، بينهم أكثر من 3800 طفل.

يشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

خ.س/ع.ج.م/ز.أ.ب (أ ف ب، د ب أ)

  • Israel, Ashkelon | von einer Rakete zerstörtes Wohnhaus

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    هجوم مفاجئ من حماس

    في خطوة مباغتة، قامت حركة حماس، يوم السبت 07 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهجوم كبير على إسرائيل عبر إطلاق وابل من الصواريخ في اتجاه بلدات ومدن إسرائيلية، فضلاً عن اختراق عدد من المسلحين للسياج الحدودي الذي أقامته إسرائيل حول غزة. وقتل عدد كبير من المدنيين وعناصر من جهازي الشرطة والجيش، فضلاً عن أسر العشرات، في الهجوم الإرهابي.

  • نقل جرحى إسرائيليين إلى المستشفيات

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    حصيلة القتلى في ارتفاع وجلهم مدنيين

    الهجوم الصادم اعتبرته واشنطن "أسوأ هجوم تتعرّض له إسرائيل منذ 1973". تجاوزت حصيلة القتلى الإسرائيليين 700 شخص، بينهم 73 عسكرياً فضلا عن مئات الجرحى. القتال استمر داخل مدن إسرائيلية محاذية لغزة لليوم الثالث تواليا، ما دفع إسرائيل إلى إخلاء جميع سكان غلاف غزة، معلنة أنها في "حالة حرب".

  • جانب من الدمار في إسرائيل

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    إسرائيل تتوعد بالرد

    أطلقت حماس، المصنفة حركة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، اسم "طوفان الأقصى" على هجومها قائلة إنه جاء ردا على "العدوان الإسرائيلي" في القدس. في المقابل أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية"، واستدعت 300 ألف جندي احتياط، وقصفت المئات من الأهداف في قطاع غزة. كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية فرض حصار مطبق على القطاع.

  • قصف إسرائيلي على غزة

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    المأساة كذلك في غزة

    في الجانب الفلسطيني، الوضع الإنساني كذلك في غاية الصعوبة، وزارة الصحة في غزة أكدت وقوع حوالي 500 قتيل ومئات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي، فيما أكدت الأمم المتحدة نزوح 123 ألف شخص داخل القطاع الذي يعاني مسبقا من تدهور الخدمات الأساسية، كما سقط قتلى فلسطينيون في الضفة الغربية في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

  • ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    الغرب يدعم إسرائيل

    ألمانيا أكدت وقوفها إلى جانب إسرائيل وقالت إنه من حق هذه الأخيرة الدفاع عن نفسها أمام "الهجمات الهمجية"، لكنها حذرت من تطور الصراع. الولايات المتحدة أعلنت تقديم "دعم إضافي" لحليفتها إسرائيل وتحريك حاملة طائرات إلى شرق المتوسط، كما أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات وأبدى تضامنه مع إسرائيل. وتصنف كل هذه الأطراف حماس حركة إرهابية.

  • انقسام عربي

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    انقسام عربي

    الإمارات وصفت هجوم حماس بـ"التصعيد الخطير" وأكدت "استياءها إزاء تقارير اختطاف المدنيين الإسرائيليين". المغرب أدان استهداف المدنيين من أي جهة كانت لكنه أشار إلى تحذيره السابق من "تداعيات الانسداد السياسي على السلام". وحذرت مصر من تداعيات "التصعيد" لكنها دعت المجتمع الدولي لحث إسرائيل "على وقف اعتداءاتها"، فيما أكدت قطر انخراطها في محادثات وساطة مع حماس ومسؤولين إسرائيليين تشمل تبادلا محتملا للأسرى.

  • ماذا بشأن السعودية وإيران وتركيا؟

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    ماذا بشأن السعودية وإيران وتركيا؟

    توجهت أيضا الأنظار لموقف السعودية التي يتردد أنها مقبلة على التطبيع مع إسرائيل. الرياض طالبت بوقف التصعيد، لكنها ذكرت "تحذيراتها من انفجار الأوضاع نتيجة الاحتلال". إيران وقفت بوضوح إلى جانب حماس لكنها نفت ضلوعها في الهجوم ردا على اتهامات إسرائيلية وأمريكية، فيما دعت تركيا التي تحسنت علاقاتها بإسرائيل مؤخراً، إلى "دعم السلام" و"عدم الإضرار بالمدنيين".


مواضيع ذات صلة

01.11.2023+++ In this photo released by the official website of the office of the Iranian supreme leader, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei attends a meeting with a group of students in Tehran, Iran, Wednesday, Nov. 1, 2023. Khamenei called on Muslim nations to stop exporting food and oil to Israel over its airstrikes and military offensive in the Gaza Strip. A photo of the late revolutionary founder Ayatollah Khomeini is seen at to right. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)

عقود من توتر العلاقات بين إيران وإسرائيل 03.11.2023

كانت العلاقات بين إيران وإسرائيل عدائية، وهو ما أكدته التصريحات الإيرانية بشأن الحرب الحالية بين حماس وإسرائيل. ورغم عدم وجود صراع مباشر بين البلدين، فإن إسرائيل تعتبر طهران أكبر عدو لها. وتحمل إسرائيل طهران مسؤولية دعم حركة حماس.

29/10/2023**Plumes of smoke rise during Israeli strikes, amid the ongoing conflict between Israel and Palestinian Islamist group Hamas, in Gaza City, October 29, 2023. REUTERS/Yasser Qudih

نتانياهو يرفض وقف إطلاق النار ويعلن "تقدما منتظما" في قطاع غزة 31.10.2023

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عدم موافقته على وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشددًا على استمرار التقدم "بشكل مستمر" في العمليات البرية. فيما تزداد الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة تعقيدًا.

18/10/2023**(231018) -- LEBANESE-ISRAELI BORDER, Oct. 18, 2023 (Xinhua) -- Israeli soldiers are seen at a position of a self-propelled howitzer deployed in northern Israel bordering Lebanon, on Oct. 18, 2023. Lebanon's Hezbollah said on Wednesday it has launched several attacks on Israeli targets with guided missiles. In a statement, the Shiite militant group said it targeted three Israeli sites with missiles, including a center for Israeli soldiers and a surveillance and reconnaissance system south of Al-Manara in northern Israel, causing several casualties. Hezbollah confirmed the death of one of its members, without revealing more details. The escalation on the Lebanese-Israeli border began when Hezbollah fired multiple rockets on Oct. 8 toward Israeli military sites in support of a Hamas surprise attack against Israel. In response, the Israeli forces fired heavy artillery, targeting various areas in southeast Lebanon on the same day. (Ayal Margolin/JINI via Xinhua)

مخاوف متزايدة في إسرائيل من فتح جبهة على الحدود الشمالية مع حزب الله 02.11.2023

اضطر قرابة 30 ألفًا إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب العمليات القتالية المتقطعة بين جماعة حزب اللـه والجيش الإسرائيلي. فهناك مخاوف من أن يفتح الحزب المدعوم إيرانيًا جبهةً جديدة ضد إسرائيل، في وقت تشن فيه الأخيرة حربًا على حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة المحاصر. ما يُحجم إسرائيل عن المجازفة على حدودها مع لبنان.